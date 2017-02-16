Новая газета
Психология

«Комментарии к театральным рецензиям Льва Выготского». Лекция Владимира Собкина

Кафедра психологии «Новой газеты» представляет

Фото: «Новая газета»

Общество

Выдающийся отечественный психолог Лев Выготский активно занимался и театральной критикой, акцентируя внимание на психологических аспектах актерской игры: эстетическое переживание, перевоплощение в роль и других. 

Об интереснейших выводах ученого рассказывает доктор психологических наук, академик РАО, профессор Владимир Собкин.

 

Теги:
лекторий, лекция, психология

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