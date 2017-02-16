Психология
«Комментарии к театральным рецензиям Льва Выготского». Лекция Владимира Собкина
Кафедра психологии «Новой газеты» представляет
Фото: «Новая газета»
Глеб ЛиманскийАнна Игнатенко«Новая газета»
Выдающийся отечественный психолог Лев Выготский активно занимался и театральной критикой, акцентируя внимание на психологических аспектах актерской игры: эстетическое переживание, перевоплощение в роль и других.
Об интереснейших выводах ученого рассказывает доктор психологических наук, академик РАО, профессор Владимир Собкин.