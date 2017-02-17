Рука судьбы

Представляем историю из собрания Русфонда, старейшего благотворительного фонда в России, который около 20 лет помогает тяжелобольным детям. Это обычный семейный портрет и простой рассказ о том, как люди преодолевают самое сложное, что может быть в жизни, — недуг собственных детей.

Мальчика, который появился на свет в Брянске 15 июня 2012 года, могли бы звать Николай Николаевич, в честь врача, который принимал роды. Вышло бы хорошо — и отец доволен, и отечественная медицина. Но не вышло. Еще до родов вес ребенка определили неправильно, он оказался гораздо крупнее, матери было тяжело. Парня буквально выдавливали. И наделали бед. Оказалась парализованной рука, первые месяцы вообще висела плетью, была холодной, как будто неживой, ничего не помогало — ни уколы, ни процедуры, ни массаж. Ребенок стал инвалидом. Только со временем удалось найти специалистов и с помощью Русфонда собрать деньги на три операции. Врачи разобрались с поврежденными нервами и сухожилиями, рука ожила. Пальчики пока работают не очень, но она двигается, помогает мальчику заниматься своими делами — быть настоящим Мишей Заикиным, а не Николаем Николаевичем, как казалось когда-то. О том, что было и чем обернулось, мы разговариваем с Мишиной мамой Ириной Заикиной:

«Я в Брянске всю жизнь живу, с матерью. Сестра моя отдельно живет с тремя детьми, а мы вот тут, в доме. Мне было 16 лет, я здесь училась в училище на монтажника радиоэлектронной аппаратуры, а Коля, муж мой будущий, работал на 65-й маршрутке. 22 года ему было, только с армии пришел. Так и познакомились. Потом расстались на несколько лет, я здесь не жила. А потом опять с матерью ехала до магазина, смотрю — он. Так судьба и свела нас опять. Вот уже шесть лет в браке.

Мы оба хотели, чтобы родился мальчик. Коля хотел, чтобы его звали Николай Николаевич. А тут еще врач у меня был Николай Николаевич. Если б все было нормально, если б руку Мише не повредили, так и назвали бы Николаем Николаевичем. А с самого начала все и было нормально. Беременность у меня была без патологий, нигде на сохранении я не лежала. А вот то, что ребенок у меня крупный, они не уследили. Сделали перед родами УЗИ, оно 3800 показало. А сын оказался 4100 и 55 сантиметров. Было тяжело. Выдавливали его врачи аж втроем.

О том, что у ребенка проблемы, мне сказали только на третий день. Я его когда после родов увидела, он был синий весь, как цыганенок. Ну, думаю, наверное, воздуха ему не хватило. А на следующий день всем приносят детей кормить, а мне не приносят. Я, естественно, кипеш поднимаю: что такое? где мой ребенок? Мне говорят: сейчас придет врач-неонатолог, все расскажет. Пришел врач, смысл был такой: мы не знаем, что случилось, такого у нас не было давно.

Через три дня перевели нас в отделение патологии областной больницы. Сначала думали, что перелом руки. Ну а потом собрали консилиум и решили, что это парез Эрба. Паралич. Выглядело это жутко. Рука была — как оторвали, болталась безжизненно. Я рыдала всеми днями, глаза были все черные. Спасла меня одна женщина, мы с ней до сих пор общаемся. Ей за сорок, она ребенка с синдромом Дауна родила. Подошла она ко мне и дала молитвослов — на, читай. Сразу все прошло, честно говорю, сама не ожидала. Я успокоилась, и меня успокаивали. Говорили, что мальчик, что рука пострадала левая, а не правая, что все будет нормально. Судились мы, конечно, с врачами потом, но бесполезно. Надо было денег достать, наверное, нам на хорошего адвоката, но не было денег. Ну что делать?

Всех детей с парезами лечат у нас одинаково, по одному принципу. Физиотерапия. За деньги можно сделать еще иглоукалывание, оно за это время, кстати, в два раза подорожало. Но толку от физиотерапии никакого не было. Рука не оживала, ни один палец не шевелился. Просто висела, болталась и даже холодная была. В три месяца он начал ее немножко отводить в сторону. Мы искали способы Мише помочь. Нашли в Ярославле клинику, врач сказал, что нужны операции. Вот они руку разрезают, смотрят, есть там какие-то спайки или нет, нервы оторваны или нет. Приводят все в порядок, но все это стоит денег. Собрать их нам помог Русфонд. Первую операцию сделали. Вроде ничего не произошло. Но рука сразу стала теплая, пальчиками он зашевелил. А потом поехали на вторую и на третью операцию — на сгибание, чтобы он локоть начал сгибать.

Конечно, сразу все идеально не станет, это мы понимаем. После операций мы поездили в наш местный центр реабилитации, Мише уже лучше. Руку он поднимает и прямо, и в стороны, сама она выглядит более здоровой. Нет пока, конечно, моторики пальцев, но надо заниматься постоянно. Он и сам старается. Воспитательница в саду говорит, Миша смотрит, кто что лепит из пластилина, кто что рисует. Он не психует, не говорит, мол, я не буду, у меня не получается! Это важно.

Но в центре реабилитации нам сказали: поведение у мальчика так себе, он своенравный, так что вам, родители, надо «покупать» ему девочку, сестру. Пока мы, честно говоря, к такой «покупке» не готовы. Может, попозже и надумаем родить, но надо пока с Мишей нам через все хлопоты пройти, мы с ним еще не закончили. Я иногда думаю: ну вот как я с пузом буду в Ярославль ездить по врачам? И потом, вот так насмотришься по больницам, думаешь: ну как второго сейчас рожать? Экология плохая.

А с другой стороны, это все слова. Если только жаловаться и сложа руки сидеть, без хлопот, то ничего не изменится. Останется только паралич».

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 9,313 млрд руб. В 2017 году (на 14.02.2017) собрано 242 658 228 руб., помощь получили 207 детей, протипировано 1011 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра. С начала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 3246 читателей «Новой газеты» помогли (на 14.02.2017) 42 детям на 223 457 руб.

Нужна помощь

Вика Лопатухина, 12 лет, левосторонний сколиоз 3 степени, требуется ортопедический корсет.

145 390 руб.

Перед поступлением в школу у дочки обнаружили плоскостопие. Врач рекомендовал специальную гимнастику, ортопедические стельки. Вику дефект не беспокоил, она росла подвижной, активной. А в четвертом классе на диспансеризации у дочки выявили сильное искривление позвоночника. Положили в больницу, провели курс лечения, включающий массаж, физиотерапию, лечебную физкультуру. Дома мы продолжили занятия физкультурой, записались в бассейн. Три раза в год ездили в клинику на обследования. Несмотря на все усилия, состояние Вики ухудшается: она сутулится, появились боли в пояснице. Доктор велел носить полужесткий корсет, я его дочке купила. Но и он не помогает. Сейчас врач рекомендует жесткий корсет принципиально иной конструкции, его изготавливают строго по индивидуальным меркам, но стоит этот корсет очень дорого. У нас с Викой таких денег нет. Я одна ее воспитываю, работаю продавцом, а муж даже алименты не платит. Помогите нам!

Светлана Лопатухина, мама Вики,

Лотошинский район, Московская область

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Реквизиты для помощи

Благотворительный фонд Русфонд

ИНН 7743089883

КПП 774301001

Р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва

К/с 30101810200000000700

БИК 044525700

Назначение платежа: организация лечения, фамилия и имя ребенка (НДС не облагается). Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью. Вы можете также помочь детям, пожертвовав через приложение для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав SMS-пожертвование, отправив слово ФОНД (FOND) на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Абонентам МТС и Теле2 нужно подтверждать отправку SMS.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru

e-mail: rusfond@rusfond.ru

Телефон 8 800 250-75-25 (звонок по России бесплатный, благотворительная линия от МТС), факс 8 495 926-35-63

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