Немного яда к юбилею отца

Внушительная процессия вошла во «Дворец Солнца Кымсусан» на северо-востоке Пхеньяна утром 16 февраля, когда отмечалось 75-летие со дня рождения ныне покойного лидера КНДР Ким Чен Ира. Его сын, нынешний владыка страны Ким Чен Ын, в наглухо застегнутом черном френче и черных широченных брюках торжественно шагал во главе нескольких десятков гражданских представителей высшей элиты и маршалов в усыпанных орденами мундирах советского образца. Все они почтительно шли позади молодого вождя, который в главном зале траурного дворца в пояс поклонился хрустальному саркофагу, где покоится тело его отца, второго представителя правящей в Северной Корее коммунистической династии Кимов.

И в это же время в тщательно охраняемом морге одного из госпиталей в далекой тропической Малайзии лежал другой труп — сына того же покойного лидера КНДР и старшего брата нынешнего. Который был отравлен 13 февраля, словно специально к 75-летнему юбилею своего отца.

Ким Чен Нам. Фото: EPA/YONHAP/JoongAng

Аэрозоль или игла?

Этого внешне добродушного толстяка уже пытались убить — южнокорейская разведка установила, что очень серьезная попытка покушения была в 2012 году, но ее предотвратили спецслужбы Китая. И вот сейчас план удался — 13 февраля к стойке у входа в зону отлетов международного аэропорта крупнейшего малайзийского города Куала-Лумпур подошел, шатаясь, полный мужчина и попросил о помощи. Только что, как он сказал, его кто-то сильно схватил сзади за голову и плеснул чем-то в лицо. Мужчина сказал, что у него раскалывается голова, он задыхался. Его немедленно повезли в крупный госпиталь, но по дороге загадочный человек скончался. При нем был паспорт на имя «Ким Чхоль», но малайзийские власти уже знали: погибшего на самом деле зовут Ким Чен Нам, это 46-летний старший сын покойного диктатора КНДР Ким Чен Ира и старший брат нынешнего правителя этой страны Ким Чен Ына.

Кадры видеонаблюдения показали, что в зале аэропорта его плотно охватила за плечи молодая девушка в броской футболке и мини-юбке, которая затем залила ему лицо из аэрозольного баллончика. Почти тут же вторая молодая женщина прижала мужчине к лицу платок. После этого они быстро сели в такси и скрылись. Но полиция сработала быстро: обе девицы и шофер-таксист уже задержаны. Женщины, похоже, — не профессиональные диверсантки. Одна из них гражданка Индонезии, другая — Вьетнама. Они уверяют, что кто-то незнакомый пригласил их принять участие в розыгрыше за 100 долларов каждой. При этом они якобы не подозревали, что участвуют в убийстве.

Кстати, уже есть версия, что отлично заснятое видеокамерами нападение на Ким Чен Нама было лишь имитацией теракта. На самом деле, мол, его могли по-настоящему отравить (допустим ударом отравленной иглы) в туалете, куда он поначалу довольно бодро отправился, чтобы смыть аэрозоль. И настоящий убийца, мол, после этого спокойно исчез, приковав внимание полиции к поиску броских девушек.

Версии, конечно, будут еще появляться и опровергаться. Пока лишь установлено, что старший брат лидера КНДР был убит неизвестным ядом. В Сеуле и Вашингтоне заявили, что это сделано силами северокорейских спецслужб. Но зачем?

Под колпаком Пекина

Матерью Ким Чен Нама была одна из известных северокорейских актрис Сон Хе Рим, которая стала любовницей будущего северокорейского лидера Ким Чен Ира, когда тот еще был в положении наследного принца. Его отец, основатель КНДР генералиссимус Ким Ир Сен не одобрял эту связь, и внука ему осмелились показать, лишь когда мальчику исполнилось пять лет. После этого наследнику приказали расстаться с актрисой, она надолго впала в депрессию и умерла в Москве в 2002 году.

Однако суровый дед одобрил внука, и того послали учиться в Швейцарию: он провел там девять лет и накрепко привык к свободным буржуазным нравам. Вернувшись в Пхеньян, Ким Чен Нам стал получать государственные посты, а после смерти деда и воцарения отца одно время считался наследником престола. Однако оказался для этого слишком большим гулякой — в мае 2001 года его задержали в токийском международном аэропорту Нарита с поддельным доминиканским паспортом. Парень прибыл туда с женой, ребенком и нянькой, а на допросе признался, что просто хотел посетить Диснейленд в пригороде японской столицы. Ким Чен Нама после этого депортировали: его отец, по слухам, был взбешен таким афронтом и лишил старшего сына статуса наследника. Которым впоследствии стал его самый младший брат от другой матери Ким Чен Ын — человек целеустремленный и жестокий.

Ну, а бывший наследник, похоже, даже вздохнул с облегчением, поскольку явно не питал тяги к тяжким обязанностям единоличного владыки бедной и воинственной страны. Он стал жить за границей — вначале в Пекине, а потом все чаще в автономном китайском капиталистическом анклаве Макао под покровительством и охраной властей КНР. Одному из журналистов Ким Чен Нам потом рассказал, что выбрал этот город, поскольку там можно найти «самые свободные и либеральные порядки» рядом с основной территорией КНР, где находилась его официальная семья.

Впрочем, новая параллельная жена и дети вскоре появились у него и в Макао, а потом и в Сингапуре, куда бывший наследник стал постоянно наезжать. В средствах, похоже, он не нуждался и даже регулярно играл в казино. По одной из версий его обеспечил на всю жизнь покойный отец, а по другой — Ким Чен Нама финансировали частные компании, связанные с Пекином.

Китайцы, по японским данным, взяли его под колпак спецслужб примерно с 2000 года. Тогда еще был жив великий папа, вождь КНДР, и Ким Чен Нам как бы выполнял роль заложника в предельно мягкой форме. В том смысле, что, мол, китайцы контролируют старшего сына руководителя Северной Кореи. Считается, кстати, что наряду с неудачной поездкой в Диснейленд это стало одним из факторов, определивших, почему реальным наследником стал не Ким Чен Нам, а его младший брат.

Место убийства. Фото: EPA/CHINA PRESS

Исчезнувшая охрана

В отличие от своих родственников старший сын вел на удивление свободный образ жизни — даже давал вольнодумные интервью. В одном из них, например, он высмеял монархический характер правления в КНДР и существующую там систему передачи власти по наследству. Позволял себе говорить и о необходимости реформ, без которых, по его словам, нынешний режим в Северной Корее ждет коллапс.

Все это, бесспорно, раздражало. Но главным фактором убийства в Куала-Лумпуре, по мнению руководства южнокорейской разведки, стали все же соображения династические. После прихода к власти после смерти отца в декабре 2011 года новый лидер КНДР Ким Чен Ын якобы немедленно отдал «постоянно действующий приказ» о ликвидации брата, хотя тот явно не проявлял интереса к политике. Однако он воспринимался как потенциальная угроза, поскольку старший сын, по законам патриархального северокорейского общества, обладает все же большей легитимностью, чем младший. И его может кто-нибудь использовать — например, тот же Пекин, если захочет устранить нынешнего непослушного вождя КНДР и заменить его на китайского ставленника, но тоже из священной династии Кимов.

Кстати, с этим, как полагают, связана была и жестокая расправа, которую нынешний лидер Северной Кореи учинил над мужем своей родной тетки. Тот считался его наставником в государственных делах и чуть ли не «серым кардиналом», сторонником прокитайской политики. Но молодой вождь помнил, что дядя всегда покровительствовал его старшему брату, а это создавало потенциальную опасность заговора и переворота. Короче, «серый кардинал» был отдан под трибунал, обвинен в антипартийной деятельности и приговорен к смерти.

После этого по КНДР прокатилась волна расправ над реальными и мнимыми сторонниками казненного. Одновременно резко ухудшились отношения с Китаем, который Ким Чен Ын подозревает во враждебных интригах. Он еще ни разу не посещал с визитом КНР, которая, тем не менее остается почти единственным важным экономическим партнером Северной Кореи.

Японские источники, кстати, уверяют, что в поездках старшего брата постоянно сопровождали сотрудники китайских спецслужб. Однако в момент покушения в Куала-Лумпуре, как заметили в Токио, рядом с Ким Чен Намом видеонаблюдение не зафиксировало никого, похожего на охранника. В Сеуле и Токио сейчас ломают голову над тем, было ли это проколом пекинской разведки. Или от Ким Чен Нама решили избавиться ради улучшения сильно охладившихся сейчас отношений с Пхеньяном?