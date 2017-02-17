Сегодня в Международном мемориале откроется интерактивная русско-немецкая звуковая инсталляция «Horchposten 1941 / Я слышу войну».

Инсталляция немецких художников Йохена Лангнера и Андреаса фон Вестфалена, привезенная в Россию Фондом им. Фридриха Эберта, состоит из аудиозаписей личных воспоминаний о войне на Восточном фронте, в частности, в осажденном Ленинграде и позволяет посмотреть на войну глазами бывшего врага.

Посетитель может услышать озвученные актерами отрывки из советских и немецких дневников, писем, документов, газетных статей, докладов политической и военной администрации обеих стран. Формально инсталляция разделена на пять зон: советский и немецкий тыл, фронт плюс территории под контролем той и другой страны, а также осажденный Ленинград.

В немецком тылу можно услышать антисоветскую пропаганду или побывать при разработке Генерального плана «Ост», в советском тылу — голоса людей в осажденном Ленинграде.

Открытие состоится 17 февраля 2017 года в 18:00 в Международном Мемориале (Москва, Каретный ряд, д. 5/10)