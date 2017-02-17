Памятники попали под раздачу

Ученые Дальнего Востока в шоке: любой желающий может подать заявку на оформление «дальневосточного гектара» прямо на территории археологического памятника.

С 1 февраля, когда право на бесплатный гектар получили все российские граждане, посещаемость сайта Федеральной информационной системы (ФИС) «На Дальний Восток» (надальнийвосток.рф) резко выросла. Потока переселенцев пока не видно, но желающих стать «латифундистами», пусть и на Дальнем Востоке, хватает.

Многочисленные памятники археологии на интерактивной карте ФИС никак не выделены. В результате под угрозой уже оказалось Николаевское городище в Партизанском районе Приморского края. Кто-то решил оформить себе бесплатный гектар в самом центре средневекового города…

— Николаевское городище — памятник федерального значения XII—XIII веков. Оно было построено в период существования чжурчжэньской империи Цзинь. Это территория площадью 33 га, огороженная 12-метровыми земляными валами. Мы исследуем его на протяжении десятилетий. Там сделаны замечательные находки, по которым написано много научных работ, — говорит завсектором средневековой археологии Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения РАН, кандидат исторических наук Надежда Артемьева.

Археологи

Узнав о поданной заявке, археологи стали писать во все инстанции. В прокуратуре Партизанского района им обещают разобраться. Да и факт подачи заявки еще не значит, что ее одобрят. Однако Николаевское городище — далеко не единственный в Приморье памятник археологии.

— Мы не можем отследить ситуацию по всему краю. Мы — ученые, это не наша функция. Почему с самого начала нельзя было закрасить на интерактивной карте памятники археологии серым цветом, как и прочие не подлежащие раздаче земли? — недоумевает Надежда Артемьева.

В соответствии с Законом о «дальневосточном гектаре» его счастливый обладатель вправе распахивать и застраивать полученную землю, не проводя государственной историко-культурной экспертизы. Однако памятники археологии — не только федеральная собственность, охраняемая государством, но и зона особого режима землепользования, где запрещена любая деятельность, кроме археологических исследований. Передача памятника в частные руки — нарушение Федерального закона «Об объектах культурного наследия», чреватое утратой культурного слоя.

Ученые ДВО РАН обратились к прокурору Приморского края с просьбой провести проверку и не допустить нарушения закона. Приморские памятники археологии и без того страдают от «черных копателей». Бывало, на их территории выделялась земля и под строительство — это коснулось, в частности, Краснояровского городища под Уссурийском. Но с началом раздачи «дальневосточных гектаров» проблема может принять пугающие масштабы.

Под ударом оказались и особо охраняемые природные территории (ООПТ). Так, на «дальневосточные гектары» едва не начали нарезать Лазовский заповедник в Приморье. Благо вмешались экологи и не допустили этого.

Слепки археологических находок. Фото из личного архива

— Когда портал «На Дальний Восток» только начал работу, все ООПТ Приморского края были открыты для подачи заявок на «дальневосточный гектар». Заявки стали появляться в охранных зонах и на территории самих заповедников: Сихотэ-Алиньского, Ханкайского, Уссурийского, Лазовского, — говорит координатор проектов по ООПТ Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, кандидат биологических наук Анна Барма. — Хорошо, что внимание к этой проблеме было привлечено с самого начала. Сейчас ситуация потихоньку разрешается. Нам удалось найти на местах людей, ответственных за одобрение заявок, и в контакте со специалистами ООПТ отслеживать такие прецеденты. По состоянию на сегодняшний день на территории заповедников, нацпарков и заказников Приморья не одобрено ни одной заявки.

На днях тревожный сигнал поступил с Сахалина. На «дальневосточные гектары» начали нарезать земли Поронайского заповедника. Уже восемь человек подали заявки на выделение участков близ устий нерестовых рек, причем администрация Поронайска, по данным общественной организации «Экологическая вахта Сахалина», — их одобрила. Признавая, что причина может заключаться в ошибках при составлении кадастровой карты, сахалинские экологи добиваются отмены принятых решений.