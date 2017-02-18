Посиди за президента

В России могут принять закон «О защите чести и достоинства президента». О целесообразности введения такой нормы на днях рассуждал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал в этом вопросе не торопиться, но все же изучить лучший мировой опыт. Такой опыт может быть легко найден, с одной стороны, в дружественной нам Турции, где с 2014 года суды рассмотрели более двух тысяч дел об оскорблении президента Эрдогана. С другой стороны, есть Казахстан, где аналогичное законодательство действует с 90-х годов. При этом за критику Назарбаева в последние годы не сажали. А вот за нелестные слова в адрес российского президента в Казахстане вполне можно сесть.

Санат Досов. Фото: Вконтакте

46-летний Санат Досов из Актобе в декабре прошлого года попал под суд за критику действий Владимира Путина на своей странице в фейсбуке. Несмотря на свое раскаяние, тюремного срока обвиняемый не избежал: суд дал ему три года колонии общего режима, а 15 февраля 2017 года апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Досов предстал перед судом по обвинению в «Умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной розни с использованием телекоммуникационных сетей». Поводом для возбуждения дела стали несколько записей в фейсбуке, в которых Досов нелестно отозвался о российско-украинском конфликте и о Владимире Путине в частности.

Спрашивается, с чего бы вдруг казахстанское правосудие, не каравшее никого за критику собственного президента уже с середины 90-х годов, вдруг так сильно возмутилось постами обычного гражданского лица, да еще и прошлось по нему достаточно строго? Статья 174, по которой привлекли Досова, предусматривает, например, ограничение свободы, а не ее лишение.

«Сидят товарищи на зарплате, которые отслеживают соцсети, — говорит руководитель Международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис. — Что-то привлекло внимание «цензора» в этих словах, и он пошел советоваться: Путин — наш союзник, а союзников и президентов вообще критиковать нельзя; тут еще и калькировали наверняка эти слова на Назарбаева».

Нелепость процесса могла быть видна всем, но если уж начали — обратной дороги нет. К тому же сам Досов попытался пойти на сделку со следствием, но прокуратура внезапно отказалась это делать. А дальше активист и сам ухудшил свое положение донельзя: он открыто призвал судью «наказать его», поскольку «это не наша война» и «нечего было об этом писать».

«Я люблю русских, я по-казахски разговаривать не могу, только по-русски…» — цитируют последнее слово Досова СМИ.

В Казахстане честь и достоинство действующего президента Назарбаева защищается отдельной статьей уголовного кодекса. До принятия в 1997 году нового уголовного кодекса в вопросах защиты президента руководствовались, по сути, решением Верховного Совета КазССР. По этому обвинению к ответственности привлекался, в частности, известный гражданский активист эпохи 90-х Мадэл Исмаилов. Он вспоминает в интервью, что однажды его осудили на год за то, что он назвал Назарбаева «подлецом» на публичном митинге за якобы имевшее место избиение своих единомышленников милицией.

Каждое новое дело по поводу «оскорбления президента» вызывало большой резонанс, вспоминает бывший генеральный прокурор Казахстана Жармахан Туякбай: «Говорили, что нужно эту статью отменять, и если что — судить человека за обычную клевету, на общих основаниях». Общественному мнению не вняли: в новом уголовном кодексе посягательство на честь и достоинство президента было названо преступлением отдельной статьей. Самый известный случай применения этой статьи — суд против журналиста Казиса Тогузбаева в январе 2007 года, который написал в своем блоге, что Назарбаев несет ответственность за гибель оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. Тогузбаеву тогда дали два года условно, прокурор просил три года реального срока.

Нынешняя версия казахстанского уголовного кодекса, действующая с 2014 года, содержит ч. 1 ст. 317, которая дублировала уже имеющуюся, но при этом дополнительно закрепляла уникальность первого президента. Правда, с тех пор никого за унижение чести и достоинства Нурсултана Назарбаева не привлекали. Сам по себе закон о защите чести и достоинства главы государства бесполезен, поскольку это абсолютно не останавливает критиков власти: язвительные высказывания в адрес Нурсултана Назарбаева звучат в интернете постоянно (и достаточно очевидно, что это очень раздражает казахстанские власти).

Тем временем в Кыргызстане официально разрешили критиковать президента в соцсетях. Госкомитет национальной безопасности выявил 45 пользователей Facebook, которые размещали негативные публикации об Алмазбеке Атамбаеве. Некоторых «фейсбукчан» даже вызвали в комитет для объяснений, а депутат Ирина Карамушкина потребовала «принять меры» в отношении этих пользователей. Однако Генеральная прокуратура Кыргызстана заявила, что никто не может запретить критиковать президента.