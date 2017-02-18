Пациентам отказывают в бесплатном лечении

В Росздравнадзор и Коалицию по готовности к лечению поступают сообщения о том, что в территориальных СПИД-центрах заканчиваются антиретровирусные препараты. Изменился механизм закупки лекарств — система стала централизованной, субъекты Федерации полностью зависят от Министерства здравоохранения, а оно не объявляет об аукционе и не называет сроков поставок препаратов.

«Лекарств в некоторых городах хватит на полтора-два месяца. В Алтайском крае и Новосибирской области запасы уже иссякают, — говорят активисты движения «Пациентский контроль». — Больным меняют схемы лечения или предлагают проходить терапию за свой счет».

«Мне в барнаульском СПИД-центре сказали, что препаратов нет, на них могут рассчитывать только дети и беременные женщины, — описывает свою ситуацию житель Алтайского края 26-летний Андрей Ч. — Я узнал о том, что у меня ВИЧ, в декабре. Проходил обследование в московской клинике (попал туда с высокой температурой), врачи обнаружили во время лечения. Уехал из Москвы, где работал 6 лет, потому что по российским законам люди должны получать лекарства по месту прописки. Вернулся в Барнаул, а здесь дефицит. Когда дошел до главного врача, мне выписали один из двух антиретровирусных препаратов — сократили схему лечения. Пациенты возмущаются, но боятся обращаться в СМИ, Минздрав России, поскольку общество и без того относится к ним негативно. Самые смелые пишут в разные инстанции. Краевое министерство здравоохранения три недели назад утверждало, что препараты для ВИЧ-инфицированных и средства на них в регионе есть, а в феврале признало, что на первый квартал 2017 года для приобретения лекарств нужны дополнительные 54,6 млн рублей. В Алтайском крае 15 063 пациента с ВИЧ. Детей — 232 человека, беременных — 160».

Коалиция по готовности к лечению получает жалобы из Самарской, Новосибирской и Ленинградской областей. Люди спрашивают, почему Минздрав России докладывает правительству, что антиретровирусных препаратов в стране хватит на четыре-пять месяцев, а лечащие врачи «прекращают их назначать, несмотря на медицинские показания».

По мнению руководителя отдела мониторинга Коалиции Алексея Михайлова, дефицит лекарств возник по вине федеральных чиновников.

«Министерство здравоохранения России до сих пор не объявило об аукционе. Предполагалось, что информация появится в феврале-марте. Сроки поставок в регионы передвинутся. 21 день надо выделить на сам аукцион, 10–12 дней на заключение контрактов, с переговорами, перевозками процедура займет около двух месяцев, — подсчитал Алексей Михайлов. — В терапии ВИЧ-инфицированных важна цикличность, соблюдение схемы лечения. Но, как видим, происходят сбои. При переводе на централизованную систему закупки региональные министерства не предусмотрели, что им потребуется запас препаратов. И Минздрав России не дает понятной картины по вопросам обеспечения граждан лекарствами».

В нашей стране более миллиона ВИЧ-инфицированных (данные Министерства здравоохранения России. — А.Б.). В 10 регионах зафиксирован критический уровень распространения ВИЧ.

Одной из причин роста заболеваемости Федеральный центр по профилактике и борьбе со СПИДом в прошлом году назвал дефицит лекарств, которые пациенты должны получать бесплатно.