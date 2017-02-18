Союзники «врагов народа»

«Секретная служба» опекает Трампа, тогда еще — кандидата в президенты США. Фото: Reuters

В пятницу Дональд Трамп прямо обвинил ведущие СМИ США в политическом давлении на его администрацию с помощью беспрецедентной клеветнической кампании, асимметрично назвав их «врагами американского народа». Это упрощенный, доступный рядовому наблюдателю вариант картины грандиозного внутриэлитного конфликта. И то лишь его части. Своими планами этот пожилой бизнесмен изрядно напугал большинство тех чиновников и капиталистов, что традиционно определяют будущее США. Но какова подоплека? Предлагаю в качестве примера рассмотреть обстоятельства довольно ограниченной истории — конфликта с разведкой.

Давно ушли в прошлое времена Эдгара Гувера, когда политики старались не ругать ФБР без какого-то совсем уж отчаянного повода. Но бюджет, аппаратный вес и возможности разведки позволяют целым поколениям рыцарей плаща и планшета жить по заповеди «президенты приходят и уходят, а сыск вечен». Разведсообщество США — учрежденный Рейганом в 1981 году координирующий орган правительства, объединяющий 17 организаций, занимающихся разведывательной деятельностью под управлением советника президента по национальной безопасности. Совокупный бюджет разведсообщества — более 80 млрд долларов (это 4,5 триллиона рублей), кадровых сотрудников — более 100 000, его интересы поддерживают сотни чиновников в министерствах и десятки лоббистов и конгрессменов.

Отношения Трампа с разведчиками омрачились с первых встреч, когда его еще до вступления в должность начали знакомить с докладами спецслужб: он отозвался о них пренебрежительно.

В дальнейшем в газеты, объявившие президенту «джихад», с верхних этажей спецслужб были организованы утечки об имевшихся контактах его окружения с русскими разведчиками. Атакующие Трампа либеральные СМИ представляют эти отношения как результат собственных ошибок и метаний вздорного старикана.

Наши пропагандисты привычно указывают на хрестоматийный пример неэффективности ЦРУ — фейковый доклад о ядерном оружии Саддама Хусейна, повлекший вторжение в Ирак и его оккупацию. На самом деле цунами исламского террора имеет в основе фатальное решение спецслужб после ввода советских войск в Афганистан сделать ставку на моджахедов в борьбе с коммунизмом по всему миру. Принятая однажды, эта политика последовательно осуществлялась при всех президентах. Отсюда особые отношения с Саудовской Аравией и соседними монархиями, поддержка «Аль-Каиды», рождение Талибана, замена светских диктаторов религиозными лидерами и регулярные ошибочные прогнозы.

И вот «Нью-Йорк Таймс» сообщает: «Президент Трамп планирует поручить нью-йоркскому миллиардеру Стивену Файнбергу провести обширную ревизию американских разведслужб, по данным сотрудников администрации. Как опасаются представители разведывательного сообщества, это может урезать их независимость и снизить поток информации, противоречащей точке зрения президента». Дальше — больше: появились сообщения, что Трампу больше не докладывают важнейшую информацию по национальной безопасности, так как он ее разболтает по глупости. Ему не разрешают знать даже псевдонимы и страны, из которых агенты докладывают.

На мой взгляд, мы скорее видим тут столкновение спецслужб и бизнесмена, без сантиментов оценивающего их работу в терминах типа «цена/качество». Да и в консервативных кругах недоверие к разведсообществу накапливалось годами. Именно результаты и стоимость работы этой бюрократической махины вызывают все больше вопросов. Может ли «дилетант», как дают понять анонимные источники в спецслужбах, понять, как работают небожители из ЦРУ или Национальной разведки США?

Все наши олигархи имеют свои службы, добывающие информацию о конкурентах и раскладах на верхних этажах власти, в том числе из закрытых источников. Мы к этому привыкли.

Что же, у американского миллиардера меньше опыта, чем у Дерипаски или Рината Ахметова?

Трамп систематически занимался сбором и анализом информации самого конфиденциального свойства. В этом смысле он уж точно опытнее Обамы. Но самое главное (в нашем конкретном случае) — он привычно оценивает важность развединформации и потраченные на нее деньги. Сам всю жизнь платил за нее из кармана, а не госбюджета.

Нагнать тумана в мозг пришедшему на короткий срок политику пространными докладами о победах в оперативных играх (виртуальных), которые скроют грустную правду об оперативных позициях (реальных) в ключевых точках, опера умеют. В спецслужбах мира накоплен богатый опыт по этой части. В ответ Трамп потребовал сократить ежедневную разведсводку до пары листов: его интересует только конкретика. Да, это бизнес-подход.

Для нового президента разведка — не священная корова. Липа про атомную бомбу иракского диктатора показала миру: спецслужбы не инструмент, а игрок в глобальной политике США, со своими особыми интересами. Еще накануне инаугурации окружение Дональда Трампа указало на разросшийся аппарат и крайнюю политизированность спецслужб, обещая сокращение центрального аппарата и увеличение оперативников на местах.

Получается, что в голове «старикана» не гонор, а реформа. Если он сумеет настоять на своем в политической борьбе, разведсообщество США выйдет из нее более дешевым, эффективным и точным.

Российским чекистам будет от этого гораздо хуже.

Впрочем, сегодня политологи считают более возможным другой выход из этой драки — импичмент Трампа.

Ошибочный прогноз разведки привел США к вьетнамской, а СССР к афганской катастрофам. Неизвестно, советовала ли разведка администрации Путина, что делать после бегства Януковича, но последующие действия России на Украине базировались на фатально неверном прогнозе. Мы получили в свою политическую историю катастрофу похуже любого Вьетнама. Можно ли избежать таких ошибок в будущем с помощью реформы разведки России и способов ее коммуникации с властью? Думаю, отчасти можно. Хотя и сам не верю в такие изменения.