«Русский мир»: обратная тяга

Владимир Путин подписал указ о «временном признании» документов, выданных самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, на территории России. Передвигаться по стране с паспортами непризнанных республик, предъявлять водительские права и свидетельства о рождении можно будет «до выполнения Минских соглашений». Когда об указе стало известно, в Мюнхене как раз проходила встреча министров иностранных дел России, Украины, Германии и Франции — в формате «нормандской четверки». Прорыва в переговорах ожидаемо не случилось, но стороны согласовали новое перемирие на Донбассе, которое должно быть объявлено 20 февраля. Корреспонденты «Новой» опросили экспертов о причинах и последствиях подписания президентского указа.

Глеб Павловский политолог

— Мотив признания паспортов прост. Это желание оказать легкое давление на Запад. Одновременно и на Европу, и на администрацию Трампа. Это решение было сознательно привязано к Мюнхенской конференции. Оно как бы намекает на возможность дальнейшей эскалации. Признание республик — это следующий шаг, но, в принципе, он мало отличается от признания паспортов, несмотря на все оговорки о гуманитарных целях.

Парадокс в том, что одновременно это является и скрытым шагом к свертыванию проекта. Отмена «виз» для проживающих на Донбассе означает практически возможность для любого, кто там находится, эвакуироваться в Россию. При этом, не проходя процедуру принятия беженца с украинским паспортом, а на основании донбасского паспорта.

Все, кто боится дальнейшего развития военной ситуации, теперь могут уезжать. Вообще все, кто опасается Украины на этой земле, по тем или иным причинам, теперь могут спокойно переехать в Россию.

Получилась такая акция в рамках того, что я называю, «русским сдерживанием».

Фактически это знак, что мы готовы отозвать всех, кто на Донбассе и боится возвращения киевской власти. Я уверен, что в европейских столицах это будет понято как шаг к наступлению. Это очень типично для Кремля — совершать такие двусмысленные действия, которые имеют иногда смысл, когда ты прижат к стенке.

Но сегодня это выглядит странно. Потому что кого они хотят прижать к стенке? Меркель? Трампа? Нет, не получится. Практически из всего этого получается «взрывчатая смесь» из уступок с агрессивностью. И это может взорваться. А второго шага, как всегда, у нас не предусмотрено.

Дмитрий Орешкин политолог

— Я думаю, что это связано с разочарованием Путина в Трампе. Когда он пришел к власти, сразу появились неоправданные надежды, что мы договоримся, потому что он — человек, от нас зависящий. Российская система ценностей была довольна проста: отстаньте от Крыма и снимите санкции.

Пока была надежда, что это окно возможностей можно каким-то образом использовать, Путин вел себя аккуратно. Потом становилось все очевиднее, что репутация Трампа подмочена. Даже если бы Трампу хотелось наладить отношения с Путиным, ему нужно держаться как можно дальше. Потому что любое позитивное движение в сторону Путина будет расценено как попытка расплатиться за ту помощь, что Кремль, как считают в США, оказывал Трампу во время президентской кампании.

Как следствие «закрытия» окна возможностей, в Кремле превалируют два чувства — досада и «буду делать, что хочу». Не случайно указ о паспортах появился через неделю после того, как пошли эти сигналы: на Трампа рассчитывать не приходится.

Форточка для переговоров осталась открытой: президент не признал республики, а паспорта признал. Но это вообще-то нонсенс.

Ты не признаешь дипломатический статус государства, и как же ты можешь признавать его паспорта? Это сигнал для американцев и для Запада: «Я готов и на большее. Если надо будет жестче себя вести, я могу». Но признать сразу эти республики и присоединить их никто не готов. Все понимают, что за этим последует новый цикл санкций.

Естественно, нам расскажут, что это только из-за гуманитарных соображений. Возможно, и так, почему нет? Но конкретные шаги какие? Российская экономика в рецессии. Рабочие руки не нужны. Наверное, граждане ДНР и ЛНР приедут и будут работать здесь как граждане Украины. Но это не спасение. Потому что могучего рынка труда или рабочих мест в России нет. Это скорее шаг демонстративный.

Алексей Чеснаков директор Научного совета Центра политической конъюнктуры

— Напрямую из указа следует, что главный аргумент выдачи паспортов — это защита прав. Люди должны иметь возможность учиться, лечиться, перемещаться по территории России. Дети идут в школу. И поскольку Украина не выдает документы, возникает вопрос: а по каким документам должны жить эти люди?

Россия выполнила важную политическую функцию. Президент России пошел на этот серьезный шаг, чтобы, во-первых, облегчить людям жизнь в Донецке и Луганске, во-вторых, чтобы подтолкнуть Украину к выполнению Минских соглашений. В последнее время Украина воплощает в жизнь практически политику геноцида по отношению к жителям Донецкой и Луганской Народных республик. Это касается обстрелов, экономической блокады, которая усилилась за последние несколько дней, это касается блокирования гуманитарных и социальных связей, в том числе выплаты пенсий. Украина не имплементирует политическую часть Минских соглашений, по которой должна была подтвердиться готовность Украины жить с республиками в некотором общем пространстве. Поскольку Украина это не делает, у республик возникает ощущение отсутствия перспектив.

И последнее — очень многие чиновники и представители власти в Киеве продолжают агрессивную риторику по отношению к жителям Донецка и Луганска, называя их людьми «второго сорта». В этих условиях, я считаю, Россия совершает очень серьезный шаг.

Записала Татьяна Васильчук

реакция киева

«Очередное доказательство нарушения Россией норм международного права». Петр Порошенко призвал Запад к солидарному отпору России

Петр Порошенко на конференции в Мюнхене. Фото: пресс-служба президента Украины

Указ президента РФ Путина о «временном признании» документов, выданных гражданам на территориях «ДНР» и « ЛНР», появился на следующий день после выступления президента Украины Порошенко на 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Указ можно считать реакцией на призыв Порошенко к лидерам стран Запада: не идти по пути «умиротворения агрессора».

Президент Украины вспомнил слова Чемберлена 1938 года в защиту Мюнхенского пакта: «Я привез вам мир для целого поколения. Мы глубоко признательны вам. Идите домой и хорошо выспитесь».

«Никогда нельзя верить в добрую волю того, кто доказал, что доброй воли у него нет», — заключил Петр Порошенко. И сделал ударение на том, что мир должен показать свое единство и солидарность: «Время — сейчас, место — Украина».

18 февраля президент Украины по-прежнему находился в Мюнхене, где провел встречу с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Польши Анджеем Дудой. Какая-либо реакция на известный указ президента России Путина на официальном сайте главы украинского государства отсутствует. В то же время украинские СМИ, аккредитованные на конференции в Мюнхене, передали реплики Порошенко на указ Путина, прозвучавшие, как указано, на полях мероприятия: «Для меня это — очередное доказательство нарушения Россией норм международного права… Очень символично что это (признание документов «ДНР» и «ЛНР», — О. М.) произошло во время проведения Мюнхенской конференции».

В этом же мероприятии вместе с главой государства участвует министр иностранных дел Украины Павел Климкин. На официальном сайте МИД есть информация о встречах министра с зарубежными коллегами, любые комментарии по поводу известного указа президента РФ на момент публикации отсутствуют.

обновление. 20:40 мск На официальной странице Петра Порошенко в фейсбуке появилась реакция на указ Путина о признании паспортов ЛНР и ДНР Россией. Порошенко назвал указ «доказательством оккупации» региона и нарушением норм международного права. И заявил, что обязательно обсудит указ с вице-президентом США Майком Пенсом, что позволит сделать ему программа Мюнхенской конференции

Александр Турчинов секретарь Совета безопасности и обороны Украины

«Россия вышла из Минского процесса»



— Минский процесс предусматривает деоккупацию востока Украины и его возвращение в правовое поле <украинского> государства. Подписав свой указ, Путин юридически признал квазигосударственные террористические группировки. Такой шаг Кремля полностью перечеркивает Минский процесс и равняется заявлению России о выходе из него. (цитата по «Эспрессо ТВ»)

Ольга Мусафирова, собкор «Новой», Киев

реакция ЛНР

Указ Путина — «расширение прав граждан ЛНР на территорию РФ»

Владимир Дегтяренко председатель Народного совета ЛНР

— Почти три года мы строим свое государство. Нашим студентам мы выдаем дипломы современного образца. Наши исполнительные органы уже выдают полноценные документы. Нашим автолюбителям выдаем номерные знаки Луганской народной республики. Наши молодые люди вступают в брак. Теперь, слава Богу, эти документы будут действительны и на территории Российской Федерации, так как это единственное государство, с которым мы имеем границу. Мы знаем, что наши жители очень часто выезжают в Российскую Федерацию.

Теперь Россия признает квалификацию наших специалистов. Будет меньше проблем с трудоустройством. Это, действительно, большой шаг. Я знаю, что люди уже отмечают и празднуют это. Мне уже поступило огромное количество звонков. Люди поздравляют. Для людей это уже огромный шаг к признанию.

Владимир Дейнего полпред ЛНР на переговорах в Минске

— На сегодняшний день этот указ явился гарантией достаточного большого перечня прав граждан Луганской и Донецкой Народных республик на территории Российской Федерации. Прежде всего, речь идет о документах, устанавливающих личность. Это паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о смерти, свидетельства о заключении и расторжении брака. В общем, целая масса документов, которые отражают их гражданское состояние, сейчас признаны на территории Российской Федерации. Они дают возможность гражданам республик получить те права, которые связаны с наличием этих документов. Кроме того, это и водительские удостоверения, и номерные знаки. То есть, прежде всего, речь идет о свободе передвижения по Российской Федерации.

Украина системно нарушала права наших граждан на идентификацию личности, на права, которые вытекают из наличия этих документов. Документы о месте рождения, которые выдавались на территории республики, Украина не признавала и не признает. То есть, этого человека для Украины нет. Этот человек есть только у нас в республике. А с этого момента этот человек официально есть и для Российской Федерации. То есть на той территории будут обеспечены права наших граждан по имеющимся документам, выданными органами республик. Территория, где их права гарантированы, расширилась на территорию Российской Федерации.

Юлия Полухина, «Новая газета», Луганск, совместно с телеканалом «Луганск-24»