Свидетель изволил скрыться

Объявлен в международный розыск ключевой свидетель обвинения в деле Полонского, бывший руководитель ЗАО «ФЦСР» Петр Иванов. Он подозревается в мошенничестве и вымогательстве. А без показаний Иванова разваливается обвинение бизнесмена Полонского в хищении 2,6 миллиарда рублей у дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля».

Петр Иванов. Фото: urbanlook.ru

В Пресненском районном суде Москвы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении девелопера Сергея Полонского, которому инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Гособвинение не оставляет попыток свести концы с концами, но пока это получается плохо. Несмотря на 250 томов дела, почти сотню потерпевших и столько же свидетелей обвинения, ни прямых, ни косвенных доказательств виновности Полонского суду пока не представлено.

Многочисленные независимые экспертизы подтвердили: денег, перечисленных подконтрольными Полонскому фирмами застройщику — ФЦСР, было вполне достаточно, чтобы выполнить все обязательства перед дольщиками. А сами дольщики «Кутузовской мили», признанные по делу потерпевшими, претензий персонально к Полонскому не имеют.

Уже даже бизнес-омбудсмен Борис Титов говорит о невиновности Полонского, подкрепив свое мнение публичным заявлением о проведении серии экспертиз, привлечении юристов, аудиторов, которые пришли к выводу, что обязательства, которые были у Полонского перед дольщиками, перекрываются его инвестициями.

Парадоксально, но и «свидетели обвинения», вызванные прокуратурой, дают в суде показания, скорее доказывающие невиновность Полонского. Как это, к примеру, произошло в минувший понедельник.

Надо сказать, что после того, как федеральный судья Евгений Найденов вынес решение об удалении Полонского из зала суда «за некорректное поведение», пресса потеряла интерес к процессу. На судебном заседании, состоявшемся 13 февраля, из журналистов в зале, похоже, я оказался один.

Александр Некрашевич, руководивший компанией «Аванта» в 2004—2005 годах, рассказал суду, как начинался проект «Кутузовская миля», как привлекались дольщики, как строились взаимоотношения с застройщиком — ЗАО «ФЦСР». Самое интересное, что Некрашевич не узнал своих подписей под документами, заключенными между «Авантой» и ФЦСР. Например, под «графиками финансирования» и «дополнительными соглашениями». А ведь эти «документы» — важнейший компонент обвинения, подтверждающий, что контролируемая Полонским компания «Аванта» не соблюдала график финансирования, что стало для ФЦСР поводом для расторжения «инвестиционного договора», а для следствия — основанием для обвинения Полонского в хищении денег дольщиков.

Уже есть заключение экспертов, что эти документы — фальшивка. И Алек­сандр Некрашевич, якобы подписавший эти документы, доказывал суду, что подписи под документами — не его.

Объяснить суду, кто изготовил эти фальшивки, мог бы бывший руководитель ФЦСР Петр Иванов. Но он покинул Россию, и решением Одинцовского городского суда Московской области объявлен в международный розыск. Так что едва ли в ближайшей перспективе он появится в зале заседаний Пресненского районного суда. Даже если Иванова задержат по ордеру Интерпола, процесс экстрадиции может затянуться на многие месяцы. Правда, и рассмотрение «дела Полонского» еще далеко до развязки. Адвокат Роман Котельников заявил «Новой», что даже на оглашение всех материалов, имеющихся в деле, и допрос всех свидетелей уйдет не один месяц.

— Думаю, что приговор будет вынесен ближе к осени, — поделился своим прогнозом адвокат.