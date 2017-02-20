Индексация с сюрпризом

Индексация, о которой так долго говорило правительство, свершилась. Средний размер страховой пенсии в текущем году достигнет 13 620 руб­лей. Не смог скрыть радости сам премьер от возвращения возглавляемого им правительства «к прежней системе индексации пенсий». Еще бы — уровень инфляции проиндексировали на целых 5,4%! Такая радость, что о долгах перед пенсионерами прошлого года никто и не вспоминает. Тем более что еще 5 тысяч в январе приплатили. Так что всё — проехали. Забыли. Кто старое помянет — тому глаз вон.

Ну, допустим, что так. Есть приоритетные расходы, без которых прожить ну никак нельзя. И со статистической точки зрения не подкопаешься: по расчетам Росстата действительно индекс потребительских цен за прошлый год составил те самые 5,4%. А на продовольственные товары цены выросли еще меньше — на 4,6%. Ни в чем себе не отказывайте, уважаемые российские пенсионеры!

Но гложет, гложет червячок сомнения. И проглодал-таки дырки в паутине социально-экономической пропаганды. Оказалось, что индексация таит в себе неприятные сюрпризы.

Сюрприз первый связан с различным ростом цен на отдельные продукты питания. После индексации не имеющий иных (помимо пенсии) доходов неработающий пенсионер действительно сможет позволить себе больше овощей и фруктов, картофеля, яиц: цена на эти продукты в прошлом году реально снизилась, а также мясных продуктов, рост цен на которые был весьма умеренным. А вот что касается всего прочего, то картина отнюдь не оптимистична.

Экстремальный случай — это молочная продукция, цены на которую резко возросли. Все ее виды стали менее доступны для пенсионеров. Например, сливочное масло стало дороже на 20%, сыры — на 10,3%, молоко питьевое стерилизованное — на 9,5%, творог — на 7,8%, сметана — на 7,2%. Стали менее доступными и большинство видов кондитерских изделий. Отныне пенсионер будет есть более здоровую пищу: в меньшей степени приправленную майонезом и перцем, а оливковое масло перейдет в разряд деликатесов. Придется пить меньше чая и кофе. Возможности реструктуризации потребления сохраняются в хлебно-крупяной и рыбной составных диеты пенсионера: отдельные их представители в результате индексации стали более доступными, в то время как другие впору перемещать в разряд опять же деликатесов. Например, гречку и горох с фасолью, цены на которые выросли соответственно на 21% и 14,7%.

Конечно, в состав потребительской корзины пенсионера не входят многие продукты, наблюдение за ценами на которые ведет Росстат. Но молоко-то там есть. И творог. И чай. Да и бобовые — те самые горох с фасолью присутствуют. А со всеми ними, как видим, большие проблемы.

Напомню, как считается прожиточный минимум. К стоимости продуктовой части корзины, которая определяется умножением цены продукта на величину потребления (так, установлено, что в течение года пенсионер может съесть 98,2 кг хлебных продуктов, 80 кг картофеля, 54 кг мясных продуктов и т.д.). Рассчитанная таким образом величина увеличивается два раза на 50%, поскольку именно такими установлены соотношения стоимости непродовольственных товаров, а также услуг со стоимостью продуктов питания. Иными словами, как в реальной жизни изменяются цены на непродовольственные товары и услуги, составителей корзины не волнует.

И вот он, сюрприз второй. Цены на непродовольственные товары выросли не на 5,4%, а на 6,5%. И понятно, что индексация этот рост не компенсировала. Конкретных грустных примеров немало. И мы говорим только о том, без чего обойтись пенсионер ну никак не может. Цены на мужские полуботинки, женское платье, женские туфли, мужские, извините, трусы, женские зимние сапоги увеличились в диапазоне от 10,4% до 14,1%. Паста, обычная зубная паста, подорожала на 11,5%, а туалетное мыло — почти на 10%! Хорошо хоть туалетная бумага подорожала всего на 4,5%.

Ну а что касается услуг, то в среднем рост цен на них — 4,9% — оказался ниже индексации. Но важно, что жизненно необходимые платежи возросли на большую величину. Содержание и ремонт жилья подорожали на 6,4—8%, электроэнергия — на 7,7—8,4%, горячее и холодное водоснабжение — почти на 6%. Да и удостоверение завещания в нотариальной конторе (ну да, соглашусь, что это разовое мероприятие) подорожало на 19,1%.

И, наконец, третий сюрприз. Дело в том, что в состав потребительской корзины пенсионеров (впрочем, как и других категорий населения) не включены лекарства, понятно, что жизненно необходимые для абсолютного большинства пожилых людей. Цены на лекарства вели себя очень по-разному. Скажем, снизились цены на популярные линекс (на 15,7%), аллохол (на 8,8%), глицин (на 3%), супрастин (на 2,2%) и некоторые другие. На другом полюсе находились не менее популярные настойка пустырника, подорожавшая более чем на 20%, корвалол (на 17,4%), поливитамины (на 14,6%), бромгексин (на 11,5%) и другие. А ведь кому-то нужны именно эти вздорожавшие лекарства, но отнюдь не подешевевшие.