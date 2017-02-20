Судьба технократа

Петр Саруханов / «Новая»

В России назначили пять новых врио губернаторов — в Бурятии, Карелии, Пермском крае, Новгородской и Рязанской областях. За исключением бывшего главы ФССП Артура Парфенчикова, отправившегося поднимать Карелию после многолетнего и созидательного труда Худилайнена, назначенцы получили собирательное имя «молодых технократов».

Сам термин туманно намекает на что-то хорошее. Предположительно, молодой технократ не пьет, не ворует и уж точно не испортит борозды регионального развития. Технократ отличается от прежних губернаторов тем, что он не имеет и не хочет иметь опыта самостоятельной публичной политики, слабо связан с региональными кланами и предположительно не склонен к популизму. Зато технократ понятлив к сигналам из центра, знает, как решать проблемы по мере их поступления, и в итоге может администрировать что угодно.

Говорят, что под руководством Кириенко были даже разработаны специальные испытания для отбора правильных технократов. Будто бы брали людей из президентского кадрового резерва и буквально заставляли их решать тесты — некоторые даже на компьютерах. Самого лучшего технократа, определенного таким объективистским способом, отправляли в какой-нибудь подходящий регион. Если верить подобным слухам, то перед нами, безусловно, новая веха российского федерализма, ржавая машина которого все еще катится куда-то на инерционном ходу. И вот для ее текущего обслуживания понадобились не медийные, но надежные люди.

Политический аналитик Татьяна Становая, возможно, права, когда утверждает, что нынешние назначения станут началом очередной трансформации путинской модели управления, которая больше не строится исключительно вокруг личной лояльности и связей.

Среди прочего это означает, что Кремль отказывается от прошлогодней идеи «генерал-губернаторств», когда на вакантные регионы ставились силовики с засекреченными биографиями из числа бывших личных охранников президента. Одной лояльности для обслуживания машины федерализма может оказаться недостаточно: особенно в момент президентских выборов с потенциально критически низкой явкой.

Судьба технократа ставит вопрос: каким должен быть идеальный руководитель российского региона? Кажется, к нему еще на входе предъявляются взаимоисключающие требования. Губернатор, с одной стороны, должен быть предложен президентом и получить статус врио. С другой, он должен сыграть в своем регионе в демократию и получить мандат на управление от народа в ходе выборов. При этом ни публичная поддержка президента во время выдвижения, ни победа на выборах, как показал опыт Никиты Белых или Вячеслава Гайзера, не гарантируют ни иммунитета перед антикоррупционной активностью силовиков, ни гарантий сохранения своего поста — по крайней мере до приговора суда.

Губернаторы должны договориться и с силовиками, и с местными элитами и надлежащими результатами на федеральных выборах отчитываться. Понятно, что лучше всего с этой ролью справится безымянный технократ, не слишком отвлекающийся на собственный бизнес в регионе.

И еще интересный момент: необычайное совещание, созванное Путиным для пяти губернаторов, ушедших в отставку. Трудно сказать, с каким настроением Худилайнен, Митин и остальные ехали по вызову в Кремль. Но президент их похвалил и заметил, что «ротация — вещь естественная». А ведь мы с 2000 года как-то стали об этом забывать.