Где, кого, за что

Да неснимаемы будете

Адвоката, добившегося отмены секретного приказа о запрете съемки в ОВД, задержали за съемку в ОВД

Суд: Советский районный суд Брянска

Статья: ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»)

Обвиняемые: Владислав Луньков и Татьяна Пылыпива

Стадия: оштрафованы

Решение: штраф в 500 рублей с каждого

13 февраля в Верховном суде, во время оспаривания блогером Яном Кателевским и его адвокатами Владиславом Луньковым и Ильнуром Шараповым приказа для служебного пользования (ДСП) МВД о запрете на фото- и видеосъемку отделений полиции, выяснилось, что этот приказ (Приказ МВД ДСП № 11 от 11.01.2013) отменен. Об этом заявил на слушании представитель МВД. Кроме того, представитель МВД заявил, что приказы ДСП не должны ограничивать свободу обычных граждан — им должны подчиняться только сотрудники полиции.

Но уже через два дня, 15 февраля, именно на основании уже не действующего приказа в Брянске были задержаны адвокат Владислав Луньков (один из инициаторов отмены злополучного приказа) и журналист Татьяна Пылыпива. Как рассказал «Новой» Луньков, они решили попросить помощи с ремонтом заглохшего автомобиля в отделении полиции. Заодно думали снять видеосюжет о том, как полиция помогает гражданам. Но как только полицейские увидели в руках у Татьяны камеру, они, по словам адвоката, задержали журналиста. «Я думаю, что если бы я зашел в отделение с гранатометом, реакция и то была бы слабее. Когда я сказал, что я адвокат и буду сейчас представлять интересы Татьяны, решили задержать и меня», — рассказал Луньков. Полиция вменила задержанным нарушение сразу трех приказов, один из которых — тот самый отмененный (№ 11). При этом сообщение об отмене приказа они прокомментировали так: «Пока мы об этом ничего не знаем, этого нет».

В Советском районном суде действия Лунькова и Пылыпивы квалифицировали иначе. «Судья упоминания о приказах убрал. Зато в постановлении указано, что мы нарушили Закон «О полиции». Как именно, впрочем, не уточнил». В итоге Лунькова и журналистку оштрафовали на 500 рублей каждого за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Александра Букварёва —

специально для «Новой»

Патриотичненько

Бывшего лидера кремлевского движения «Россия молодая» судят за мошенничество

Суд: Новомосковский городской суд Тульской области

Статья: ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»)

Подсудимые: Максим Мищенко и Геннадий Ефимов

Стадия: судебное следствие

Грозит: штраф до 500 тыс. руб., либо принудительные работы сроком до 5 лет, либо лишение свободы до 6 лет

С декабря прошлого года полным ходом идут слушания по обвинению бывшего лидера провластной молодежной организации «Россия молодая» Максима Мищенко. В 2014 году Мищенко занял пост замминистра Тульской области по внутренней политике и развитию местного самоуправления. С этой должности он стремительно уволился, а через несколько месяцев после этого в отношении бывшего депутата Госдумы от «Единой России» и председателя «Союза защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» города Новомосковска Геннадия Ефимова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Следствие считает, что они вывели на счета подставных фирм бюджетные деньги, полученные НКО в виде гранта. О преступлении заявил сам Ефимов, он признал свою вину, возместил ущерб и пошел на сделку со следствием. А вот Мищенко свою вину не признал. В отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно материалам дела, в апреле 2015 года из бюджета Тульской области организации «Союз защиты инвалидов…» был выделен грант (650 тыс. рублей) на проведение выездных мероприятий для участников программы «Чернобыль». Фактически мероприятия не проводились, а полученные деньги были переведены на счета других организаций на основании фиктивных договоров.

Максим Мищенко в 2005 году возглавил движение «Россия молодая» («Румол»), которое занимало проправительственную позицию наряду с другими молодежными организациями: «Наши» и «Местные». В 2008—2010 годах движение оказалось дискредитированным контактами с националистическими организациями, в первую очередь с «Русским образом», связанным с «Боевой организацией русских националистов» (БОРН), члены которой устраивали жестокие убийства мигрантов и антифашистов. Одним из самых громких убийств БОРН стал расстрел в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналиста «Новой газеты» Анастасии Бабуровой.

Депутат Мищенко, который дружил с одним из создателей БОРН, лидером «Русского образа» Ильей Горячевым (осужден пожизненно), оправдывался в СМИ, что на самом деле его не так поняли и «Россия молодая» лишь частично разделяет взгляды националистов только в том, что касается нелегальной миграции, а так «Румол» вовсе и ни при чем. После Думы Мищенко некоторое время в 2011 году был членом Общественной палаты РФ, затем его назначили в представительство Тульской области.

Вера Челищева,

«Новая»

Оскорбленные духом

Против жителя Саратова возбудили уголовное дело за оскорбление новой социальной группы

По мнению следствия, саратовский студент Александр Гозенко, оставивший комментарий в социальной сети, оскорбил представителей русской нации и группу лиц словом «ватники». Уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ уже направлено в суд. На сайте областной прокуратуры сообщается: 8 ноября 2015 года студент-первокурсник Гозенко, «находясь у себя дома», в социальной сети в «ВКонтакте» разместил 4 комментария «экстремистского характера».

Один из комментариев, содержащихся в материалах дела, привел в своем твиттере глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Согласно мнению следователей, комментарий: «А ты ватник и кацап. Как по-другому быдло назовешь? Приводишь факты, а он не верит», — направлен на «унижение человеческого достоинства по признаку национальной принадлежности (русские), а также в отношении группы лиц, для номинации которых используются слова «вата/ватник».

Юноше грозит до 5 лет лишения свободы.

На прошлой неделе стало известно, что аналогичное дело заведено на школьника из Тюменской области. По данным следствия, в конце 2016 года 16-летний житель создал в «ВКонтакте» общедоступную группу, где разместил сообщение, якобы унижающее человеческое достоинство «представителей власти». По месту жительства подозреваемого провели обыск, в ходе которого изъяли «атрибуты экстремистской направленности, в том числе трафареты, листовки». Подростку также грозит до пяти лет колонии.

По данным Международной правозащитной группы «Агора», только за 2016 год в России за репосты, записи и комментарии в социальных сетях были осуждены почти 300 человек, 29 из них приговорены к реальным срокам.

Александра Букварёва —

специально для «Новой»

Где, кого, за что

Дело «Боха нет» прекращено

Мировой суд Промышленного района Ставрополя прекратил уголовное дело в отношении местного жителя Виктора Краснова об оскорблении чувств верующих.

Как рассказал «Новой» адвокат Краснова Андрей Сабинин, на судебном заседании его доверитель заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности. На вопрос судьи Александра Филимонова о признании вины Краснов ответил отрицательно. В итоге судья прекратил дело.

Краснов обвинялся в «оскорблении чувств верующих» (ч. 1 ст. 148 УК). Поводом стала его переписка в «ВКонтакте» с военнослужащим Александром Кравцовым и местным жителем Дмитрием Бурняшевым. Один из собеседников после общения обратился в полицию с требованием наказать Краснова за высказывание «Боха нет».

Репост о репосте

На координатора «Открытой России» в Чувашии Дмитрия Семенова завели административное дело за репост статьи в СМИ о том, как его судили за репост фотографий депутата Госдумы Виталия Милонова в футболке с экстремистской надписью.

«27 декабря в Чебоксарах состоялось рассмотрение моих жалоб по административным делам за репост Милонова в футболке с вышеописанной фразой. Естественно, жалобы не были удовлетворены. Ряд СМИ написали об этом новость. Само собой, в сообщениях шла дежурная фраза: «Напомним, Семенов был привлечен к ответственности за перепост фотографии Милонова с лозунгом. Я репостнул эту запись из группы «Команда Открытой России». При этом не снабжал ее никакими комментариями. И вот за то, что в информационном сообщении описана надпись на футболке депутата Милонова, на меня и завели очередное дело. По мнению ФСБ, таким образом я распространяю экстремистский лозунг», — пояснил сам Семенов в своем фейсбуке.

В ноябре 2016 года его дважды штрафовали за репост фотографий Милонова с этим лозунгом.

Дело «приморских партизан»

Приморский краевой суд отпустил фигурантов дела «приморских партизан» — Алексея Никитина и Вадима Ковтуна — под подписку о невыезде, хотя прокурор и просил заключить Никитина и Ковтуна под стражу на шесть месяцев. В декабре прошлого года Верховный суд отменил оправдательный приговор Приморского суда пятерым фигурантам дела «приморских партизан», которых подозревали в убийстве четверых предполагаемых наркоторговцев. Такое решение было принято после рассмотрения апелляционного представления прокуратуры, а также жалобы потерпевших.

Дело о Соловках

Приморский районный суд Архангельской области признал экскурсовода Олега Кодолу виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни мэра Соловков Евгения Тютюкова и директора МБУ «Соловецкий многофункциональный центр» Михаила Магида. Кодола оштрафован на 80 тысяч рублей. Также он обязан возместить потерпевшим моральный ущерб — по 20 тысяч рублей каждому.

Летом 2016 года Кодола опубликовал в своем «Живом журнале» ролик, записанный в бане при одной из соловецких гостиниц. На видео Тютюков и Магид обсуждают, как не пускать на соловецкие причалы «кого не надо», при участии знакомых бизнесменов и возможной помощи настоятеля Соловецкого монастыря. Прокуратура, которую Кодола просил проверить «банный ролик», не усмотрела нарушений в разговоре Тютюкова и Магида. Однако сами они написали заявления на экскурсовода, поскольку «изображены в помещении бани в частично обнаженном виде, употребляющими алкоголь и использующими в ходе общения ненормативную лексику, что составляет их личную тайну».

«На мое решение опубликовать видео повлияла бесстыдность происходящего, — заявил Кодола в последнем слове. — Я руководствовался Гражданским кодексом, допускающим использование изображения гражданина без его согласия в общественных интересах. Когда чиновников вывели на чистую воду, они стали прикрываться юридическими уловками, как листком от известного дерева».

Дело Чудновец

Курганский областной суд отказался принять кассационную жалобу воспитательницы детского сада Евгении Чудновец. Катайский районный суд Курганской области 10 ноября 2016 года приговорил Чудновец к шести месяцам лишения свободы по обвинению в распространении детского порно за то, что она перепостила к себе на страницу в «ВКонтакте» видео, где запечатлены издевательства над голым ребенком. По словам самой Чудновец, она хотела привлечь внимание общественности к этим издевательствам. Суд второй инстанции снизил ей срок заключения лишь на месяц, несмотря на то, что не только защита, но и обвинение просили не лишать ее свободы.

Александра Букварёва,

Никита Гирин,

Мария Константиниди,

Александра Копачева,

Вера Челищева,

ОВД-Инфо