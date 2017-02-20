Призрак «Онегина» бродит по Европе

Театр Вахтангова все плотнее и победительнее входит в европейский театральный контекст. Гастроли вахтанговцев — в первую очередь «Дяди Вани» и «Евгения Онегина» Римаса Туминаса — в Лондоне, Париже, Афинах (и др., и пр.) положили начало процессу. Развивается он разнообразно: худрук Royal Shakespeare Company Грегори Доран открыл московские гастроли выражением респекта «Дяде Ване», у вахтанговцев поставил «Мнимого больного» с Сергеем Маковецким знаменитый режиссер Сильвиу Пуркарете, мощный «Царь Эдип» Туминаса — совместный проект с Национальным театром Греции, а премьера его прошла в Эпидавре, в легендарном амфитеатре IV века до н.э.

Новый проект вахтанговцев связан с Италией, с Фестивалем двух миров в Сполето.

«Онегин» с успехом прошел на фестивале в Сполето осенью 2016 года. А в Москве на гастролях побывал спектакль Луки Ронкони по пьесе Августа Стринберга «Пляска смерти» (Teatro Metastasio, Фестиваль двух миров, Mittelfest). Это последняя постановка знаменитого итальянского режиссера, возглавлявшего театр Piccolo di Milano. В главной роли — Адриана Асти: она играла в «Рокко и его братьях» и «Людвиге» Висконти, «Перед революцией» Бертолуччи, «Призраке свободы» Бунюэля, а в байопике «Пазолини» Абеля Феррары сыграла мать Пазолини.

Ее партнер в «Пляске смерти» — Джорджио Феррара, актер и режиссер, худрук Фестиваля двух миров. Предыстория их гастролей в Москве такова: будучи наслышаны о вахтанговском «Онегине», Асти и Феррари специально приехали на лондонские гастроли спектакля. После сего и сформировался проект сотрудничества арбатского театра и итальянского фестиваля.

Их Стриндберг выразителен и страшен. Сюжет «Пляски смерти»(1901) прост — но еще русским символистам 1910-х эта черная семейная комедия казалась притчей о скором закате Европы. Остров, пограничная крепость, казармы. Квартира капитана артиллерии Эдгара, престарелого бога войны гарнизонного масштаба, лютого патриота и служаки, оснащена всеми техническими новациями 1901 года, включая портативный телеграф. 25 лет Эдгар и Алис, бывшая актриса, живут в семейном союзе, спаянном неразрывной ненавистью. Жрец Марса и жрица Аполлона стоят друг друга. Близкая гибель цивилизации читается за их подчеркнутой старостью, за кокетливым одряхлением Алис и маразматической воинственностью Эдгара, за антикварными телеграфами и ремингтонами, за окостенелой, почти пародийной красотой их гостиной. Вся мебель тут на львиных лапах черного дерева… и лапы еще тянут когти вперед, ищут: в какую добычу впиться?

Так и супруги на пороге серебряной свадьбы когтят друг друга и несчастного гостя Курта (Джованни Криппа), рвут в клочья свои постыдные тайны, интригуют, изменяют, убивают… Впрочем, нет. Тут все остаются живы. И подготовка к серебряной свадьбе продолжается.

Сплав ледяной скандинавской иронии и бурного, но отточенного в каждом жесте итальянского гротеска хорош на сцене. И в конечном счете говорит… как бы не о бессмертии ветхой Европы с ее крепостями, бравурными маршами, брачными расчетами — и нерасторжимыми союзами.

В 2017-м Римас Туминас будет ставить спектакль по русской классике для Фестиваля двух миров в Сполето. А Адриана Асти и Джорджо Феррара, вслед за греческими участниками «Царя Эдипа», — выразили желание сыграть еще раз в Москве, вместе с вахтанговцами.