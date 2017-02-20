«Звездная болезнь — это, извините, шизофрения»

Российский футбол выбрался из фазы зимних ожиданий и радужных прогнозов, для того чтобы в очередной раз доказать свою состоятельность перед болельщиками. Отечественные команды уже стартовали в Лиге Европы, в большинстве своем удачно, за исключением «самого популярного клуба по опросам ВЦИОМ», питерского «Зенита». Впереди — старт чемпионата России и товарищеские игры сборной… И опять, похоже, под заунывные мантры тренеров, комментаторов, ветеранов спорта: «потеряли мотивацию», «перегорели», «не настроились», «российский менталитет». Об апатии многих наших игроков к своему делу давно говорят спортивные эксперты — «российский футбол болен». О том, чем и как, а также лечится ли он вообще, в беседе с корреспондентом «Новой» рассказал известный спортивный психолог, эксперт в реанимации отношений Валерий Соколюк.

— Необходимо понимать, что спортсмен, прежде всего, — это человек результата. Обычно люди приходят к психологу для того, чтобы решить личные проблемы, справиться с эмоциональными травмами, разобраться в семейных неурядицах. Спортсмену психолог нужен для движения к результату, раскрытия потенциала, поиска пути к профессиональному успеху. Есть даже отдельная ветвь психологии, особенно популярная в Америке, — мотивационный коуч.

— А кто лучший мотиватор среди нынешних тренеров, на ваш взгляд?

— Никого из европейцев я не назову просто потому, что тренер там давно прикладной момент к игре, аналитик тактики и стратегии. Только мы до сих пор живем советским наследием, где главный тренер еще и психолог, и менеджер, и отец родной, а в командах помоложе и попроще — и массажист, и врач. Поэтому и главные мотиваторы остались еще в советской школе — Семин, Газзаев, Романцев… всё. Это яркий, эмоциональный человек, может, даже параноик в каком-то смысле. Но по части именно игровой, разница между иностранцем и россиянином — как между айфоном и андроидом: начинка одинаковая, но понты…

— Владельцу «Спартака» Леониду Федуну любят припоминать высказывание о том, что работа тренера — это 10% успеха команды. Какова на самом деле его роль, особенно в плане психологической подготовки игроков?

— А вы послушайте оправдания тренеров после поражений. В 60—70 процентах виноват «недонастрой», «атмосфера», «микроклимат». Установка на победу, заряженность на игру, настрой для спортсмена — это все. Вспомните последних чемпионов мира — «немецкая машина» методично давила соперников на своем пути, унизила бразильцев на глазах собственных болельщиков. Звездные игроки? Может быть… Но главное — они сильны командой, там нет места личным достижениям. Немцы круты именно этим. В нашем футболе такого понимания нет. У нас нет звезд, есть люди, которые звездят.

— А это в принципе лечится?

— Как говорил Будда, у запроса «Я хочу чего-то» — есть две преграды: «я» и «хочу». Все лишнее уходит, когда человек отождествляет себя с тем, что имеет, когда несет ответственность за то бытие, в котором находится. Человек, «схвативший звезду», включивший режим высокомерия и закрытости, — потерянный человек. И это серьезная проблема. Идеально созданный образ все дальше от реального человека, который даже не в состоянии определить, где он настоящий. Это уже, извините, шизофрения. Жизнь в этом образе не может быть вечной, а его стремительное крушение и вовсе может привести к самоубийству.

Лекарство от «звездняка» — близкий авторитет: родитель, друг, психолог, может, даже духовник. Он поможет осознать, что успеха в спорте добиваются те, кто выбрал режим тренировки, а не похода в спортзал. Тренировки всю жизнь и во всех аспектах — от приема пищи до выбора спутника жизни. Но чаще рядом оказываются совершенно другие люди. Жены хотят, чтобы мужчина меньше работал, но больше зарабатывал. Футбольные агенты — это продавцы, они просто тупо хотят денег. А у тренера целая команда таких пациентов. Ему нужен хоть какой-то результат, для того чтобы отчитаться перед президентом клуба и свою зарплату получить. Все сошло к банальности и посредственности, к разобщенности, где каждый отбывает свой номер. Практически нет людей, которые спортом болеют, понимают, для чего он нужен. Футбол стал сферой, откуда можно выкачать себе бабки.

— Откуда вообще растут ноги «понтов» и «звездняков»?

— Это самый распространенный конфликт — выяснение, кто круче. И это далеко не здоровая конкуренция. И если поначалу мерилом выступают спортивные успехи и достижения, то потом это переходит в товарно-денежную сферу. Подобный эгоцентризм родом из детства и юношества. Дома, в школе, в секции тебе внушают, что ты самый лучший. А потом, во взрослом спорте с огромной конкуренцией начинается «грызня»: выявить лидера, надавить или выдавить партнеров, подмять под себя. Здесь нет и речи об игре.

Есть и игровые конфликты. В основном они возникают от неумения принимать и прощать ошибки друг другу. Я видел ситуации, когда люди уходили из сборных и вообще из спорта, потому что их «загнобили» из-за единственной, по сути, оплошности.

— Игроки дерутся даже на тренировках, тренеры бросают бутсы в футболистов, футболисты бросаются бутылками. Где грань между конфликтом и мотивацией или манипуляцией?

— А ее нет. Конфликт по сути — это пик кризиса в отношениях. А кризис, как известно, — возможность для роста. Но, как правило, так происходит в процентах 10 случаев. Яркие личности вообще не могут обойтись без конфликтов. Но им необходим противовес. Вообще идеальная команда это не единомышленники, а инакомыслящие, которые направлены в одну сторону. Когда все разные — это насыщенный калейдоскоп, способный импровизировать. Работа в команде сильно раскрывает человека, но этому нужно учиться. А к сожалению, многие игроки, особенно в топовых лигах, имеют к этому огромное сопротивление.

— Общепринятое мнение таково: наш футбол болен. Какой вы поставите ему диагноз?

— Наш футбол, как и молодое государство, наверное, переживает подростковый возраст. Вроде уже из детских вещей выросли, но и до взрослого рассудительного, серьезного человека далеко. Здесь и проявление характера, и зачатки личности, может, вдруг что-то этакое дивное показать, но потом опять скатывается в какие-то игры и переживания. Это период, когда мимолетные потребности превалируют над глобальными целями, и концентрация на процесс и комфорт, а не на результат. Вот так и наши футболисты ходят по полю.

— Великий Анатолий Тарасов в перерывах матчей, которые проигрывали его команды, мог войти в раздевалку и без лишних предисловий начать петь гимн Советского Союза или «Интернационал». А чем мотивировать современных наших игроков?

— Показать спортсмену высший смысл его деятельности. Донести мысль, что он не просто тренируется и зарабатывает деньги, а вдохновляет других людей, дает другим надежду, меняет этот мир к лучшему. Европейцы давно на этом работают, и это приносит свои плоды. Ведь каждый хочет быть героем, бескорыстным исполнителем миссии вселенского масштаба. Как раз во времена Союза этим способом была идеология. Не за деньги, машины и квартиры рубились Яшин или Харламов. Ими двигал другой мотив — они олицетворяли страну, силу системы и надежду на то самое светлое будущее. Пусть и специфический, но тоже идеальный мотив.

— Сборная плохо играет оттого, что и для страны цель не сформирована?

— В принципе, спорт — это отражение ситуации в государстве, копия в миниатюре. Смотрим наш футбол — видим, что государство такое же. И идеология уже не поможет, устарела. Современность — это движение к личной ответственности перед миром от коллективной безответственности своего узкого круга.