Из лирики этой зимы

Петр Саруханов / «Новая»

Порой, когда лед оплывает под солнцем полудня

или вешний поток устремляется вдоль бордюрца,

меня накрывает простое, мирное, подлое,

очень русское, кстати, чувство — все обойдется.

Точнее, чувств этих два, и оба довольно русские.

Душа без них сиротлива, как лес без птиц.

Неясно, с чего я взял, что скоро все будет

рушиться —

и с чего решил, что все должно обойтись.

Вероятно, российский декабрь в завьюженности,

застуженности,

и солнце — оттиснутый на морозном стекле

пятак —

наводят на мысль о некоторой заслуженности:

не может быть, чтобы все это просто так.

Но поскольку мы не Германия и не Сербия,

и поскольку важней огородство, чем благородство,

и поскольку, помимо правды, есть милосердие, —

возникает рабская мысль, что все обойдется.

И сидишь, бывало, в какой-то плюшечной, рюмочной,

и течет по окнам такая прелесть, такая слизь,

и такой аморфный вокруг пейзаж, такой межеумочный,

что не может не обойтись. Должно обойтись.

Это чувство стыдней рукоблудия, слаще морфия,

и поскольку пойти до конца мы себе мешали,

потому что мы сущность бесформенная,

аморфная, —

может статься, опять остановимся в полушаге.

Облака ползут на восток, кое-как карабкаясь.

Облетевший клен на оконном кресте распят.

Это рабское чувство, что все виноваты. Рабское.

Но гораздо более рабское чувство, что всех

простят.

И уж если вгляжусь сегодня в толщу осадка я,

отважусь хлебнуть на вкус, посмотреть

на свет, —

начинает во мне подыматься гадкое, сладкое

знанье о том, что не обойдется. Нет.