Капремонт защитили федерализмом

Дума отклонила в первом чтении поправки в Жилищный кодекс, которые уже год безуспешно продвигали справедливороссы. В законопроекте Галины Хованской предлагалось установить единые для всех регионов правила по мониторингу состояния домов и их включения в программы капремонта, а также личную ответственность губернаторов за выполнение этих программ, чтобы выявить злоупотребления на местах. Однако большинство депутатов предпочло просто не голосовать ни «за», ни «против»: документ набрал 80 голосов «за», 2 — «против» и был отклонен.



Поправки в Жилищный кодекс были внесены 18 января 2016 года с подписями Сергея Миронова, Галины Хованской, Анатолия Аксакова, Ольги Епифановой, Андрея Руденко, Анатолия Шеина и Ильдара Самиева. Авторы указывают, что

изношенность коммунального хозяйства во многих регионах достигла опасных показателей, но в бюджетах не предусматривается достаточных средств на ремонт.

Кроме того, действительно старые и изношенные дома нередко оказываются в конце очереди на ремонт из-за того, что их опережают дома с более привилегированными жильцами, уверена глава Комитета по ЖКХ Галина Хованская.

В пятницу вечером не до капремонта

Документ получил отрицательные заключения от правительства и профильного комитета и окончательно провалился на вчерашнем пленарном заседании. Рассмотрение началось в первой половине дня, затем депутаты сделали перерыв на обед, а вернувшись, отвлеклись на законопроект коммуниста Олега Смолина «Об образовании для всех», потратив на него почти все время. Высказав все свои идеи, тревоги и предложения по теме образования в России, парламентарии законопроект коммунистов отклонили и ближе к шести часам вернулись к капремонту.

К моменту голосования, в 18:29, большая часть фракции «Справедливая Россия» уже покинула зал, о чем с упреком заметил Вячеслав Володин: «Галина Петровна, почему-то ваши аргументы не захотели поддержать члены вашей фракции. Только 6 членов из 23 в зале. Коллеги, нам важно, чтобы единомышленники поддерживали, тогда будут приниматься законы!» По словам эсеров, их коллеги просто должны были уезжать из Москвы, билеты были куплены заранее, в надежде, что заседание закончится по регламенту, в шесть вечера.

Впрочем, даже присутствие всех 23 справедливороссов, очевидно, ситуацию бы не исправило — по словам Хованской, в зале присутствовало около 350 человек, но депутаты фракции «Единая Россия» не стали голосовать вовсе. «Те, кто мне сочувствовал, мне даже сами сказали: «Ну, Галина Петровна, нам сказали не голосовать». Они просто выполняют поручение своего председателя партии. А правительство считает, что и так все у нас замечательно, и есть тенденция всю ответственность передавать на субъект, не давая при этом финансирования».

Коммунист Валерий Рашкин также подтвердил, что зал к концу заседания был полон. Судя по результатам поименного голосования, 2 единоросса проголосовали против, один воздержался, все остальные не голосовали. Другие фракции по большей части поддержали законопроект.

Законопроект должен был ввести единые критерии для того, какие дома включать в очередь на капитальный ремонт, и контролировать это стал бы орган федеральной власти, а не субъекты федерации, как сейчас.

В пояснительной записке авторы указывали, что региональные власти не справляются с управлением программами капитального ремонта: «В настоящее время в целом по стране более 28% лифтов отработали нормативный срок службы. В 22 субъектах Российской Федерации износ лифтового хозяйства составляет 50% и более, при этом ежегодно около 10% лифтового оборудования вырабатывают свой ресурс. Несмотря на это в 11 субъектах не предусматривается выделение средств из Фонда капитального ремонта на капитальный ремонт лифтового оборудования, а в 25 субъектах Российской Федерации предлагается выделить не более 3% от всех собранных средств».

На страже федерализма

Кроме того, «предоставленные в настоящее время широкие полномочия субъектам Российской Федерации по бесконтрольному включению в указанные программы многоквартирных домов привели к тому, что реально нуждающиеся в проведении капитального ремонта дома будут отремонтированы в отдаленном будущем». На заседании глава Комитета по ЖКХ Галина Хованская заметила, что нередко дом включается в очередь на капремонт не потому, что нуждается в этом, а «потому что в этом доме живет, например, начальник администрации. Как не порадеть родному человечку!»

Депутат сослалась на поручение президента правительству, данное 31 декабря 2016 года, наделить федеральный орган исполнительной власти полномочиями по контролю за обоснованностью устанавливаемых на местах размеров взносов на капремонт. Но ссылка на президента на депутатов «Единой России» не подействовала.

Содокладчиком от Комитета по ЖКХ выступил единоросс Илья Осипов, заметивший, что законопроект не имеет отношения к поручениям президента. Отвечая на вопросы думцев, он вступился за судьбу российского федерализма: «Если мы на федеральном уровне устанавливаем критерии, зачем нам федеративное устройство государства, зачем нам люди, которые живут на земле?» — вопросил депутат.

Галина Хованская в ответ заметила, что регионы своими правами часто не пользуются, надеясь на федеральных депутатов: «Мы очень много полномочий отдали субъектам, а они их как будто не видят!»