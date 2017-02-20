История
«Почему началась и почему закончилась Афганская война СССР?» Лекция Андрея Зубова
Кафедра истории «Новой газеты» представляет
Фото: ТАСС
Глеб ЛиманскийАнна Игнатенко«Новая газета»
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В Африке и Никарагуа советский режим воевал чужими руками. Советские летчики и зенитчики воевали в Корее и Вьетнаме, но это всячески скрывалось. Вторжение советской армии в Венгрию в 1956 и Чехословакию в 1968 было как бы «внутренним делом» Варшавского договора.
На этом фоне громом с неба стало вступление «ограниченного контингента советских войск» в Афганистан 25 декабря 1979 года.
Как и почему это случилось? Об этом в лекции Андрея Зубова.