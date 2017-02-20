«Почему началась и почему закончилась Афганская война СССР?» Лекция Андрея Зубова

В Африке и Никарагуа советский режим воевал чужими руками. Советские летчики и зенитчики воевали в Корее и Вьетнаме, но это всячески скрывалось. Вторжение советской армии в Венгрию в 1956 и Чехословакию в 1968 было как бы «внутренним делом» Варшавского договора.

На этом фоне громом с неба стало вступление «ограниченного контингента советских войск» в Афганистан 25 декабря 1979 года.

Как и почему это случилось? Об этом в лекции Андрея Зубова.