Один в тюрьме, остальные — в уме

«Внимание! Только что на Крещатике, возле рамок с металлодетекторами, в районе гостиницы «Днипро» и Европейской площади, был задержан подозрительный гражданин, который пытался бежать, заметив полицейских, — написал 20 февраля в фейсбуке советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. — Во время осмотра у него обнаружили боевую гранату РГД-5 с запалом. На месте работают взрывотехники и Нацполиция. Вот такое для некоторых «мирное» поминовение памяти героев Небесной сотни».

Кроме того, по данным МВД, было изъято несколько ножей, штык-нож, газовый пистолет и предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

Часть киевлян отреагировала на сообщения в теленовостях скептически. В канун третьей годовщины Майдана силовики объявили повышенный уровень террористической угрозы — надо оправдывать присутствие на улицах шести тысяч правоохранителей и частично перекрытое движение:

«Не ножей в толпе боятся, а то, что снова колонны пойдут на Банковую!»

Действительно, днем раньше, 19 февраля, около двухсот активистов, выступающих за блокирование путей сообщения с оккупированными территориями Донбасса, после вече на Майдане направились к зданию Администрации президента Украины. По ходу жгли дымовые шашки, бросали петарды. Группу возглавили народные депутаты — экс-комбат батальона «Донбасс» Семен Семенченко и Егор Соболев. «Мы поставим палатки и будем находиться здесь, пока торговлю с ОРДЛО (оккупированные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.) полностью не запретят!» — предупреждали активисты.

«Блокировщики» уже месяц перекрывают часть железнодорожных путей в районах, граничащих с оккупированными территориями. Такое давление, говорят они, единственный способ добиться освобождения побратимов, украинских пленных из Донецка и Луганска: процесс обмена в рамках Минских договоренностей давно заглох. Кроме того, по их мнению, торговля с оккупированными территориями во время войны незаконна, поскольку подпитывает экономику сепаратистских республик. Участники блокады настаивают, что вместе с углем, железнодорожные составы с Донбасса перевозят контрабанду, в том числе, наркотики — кто в Киеве делит прибыль с «партнерами»?

При попытке сломать забор, ограждающий АП, начались довольно жесткие столкновения, пять полицейских получили травмы. Зачинщиков сопротивления силовикам, в числе которых оказался руководитель батальона «ОУН» Микола Коханивский, задержали, хотя вскоре выпустили.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предположил: действия «блокировщиков» похожи на спланированную провокацию.

— Я не буду во всех бедах нашей страны видеть руку Москвы. Но когда сегодня российский пропагандистский телеканал «Звезда» публикует на своих страницах в соцсетях призывы «Все на Майдан! В Киеве проходят новые протесты!», эти интенции мне абсолютно очевидны, — сказал он в эфире «Эспрессо ТВ».

Аваков заключил: несмотря на внутреннюю дестабилизацию в стране, «нельзя играть на усталости людей, их раздражении от тяжелой жизни, невыполненных обещаний и войны».

Действительно, обещание действующей власти дать ответ на вопрос общества и родных героев Небесной Сотни: «Кто именно приказал «Беркуту» стрелять по протестующим в феврале 2014 года?» — не выполнено. Это, к сожалению, факт. По данным Генпрокуратуры Украины, всего во время Майдана пострадало 2500 человек, 104 — погибло, 5 участников революции до сих пор считаются пропавшими без вести. Поминальные молебны, масса цветов и свечей на Крещатике, Институтской и на прилегающих улицах не в силах перевесить статистику.

Первая годовщина Майдана, декабрь 2014 года. Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

На сегодняшний день, говорит адвокат родственников Небесной сотни Евгения Закревская, есть только единственный реально отбывающий тюремное наказание исполнитель, так называемый «титушка» — он участвовал в похищениях людей.

Главная часть работы по расследованию преступлений, совершенных в пору Майдана, зависит от Генеральной прокуратуры. Все три ее пост-революционных руководителя это признавали. Нынешний, четвертый, Юрий Луценко, не исключение. По словам Луценко, дело пойдет быстрей, когда Рада усовершенствует закон об особенностях заочного осуждения. Тогда все, кто скрылся от правосудия в России, включая бывшего президента Януковича, получат по заслугам.

Нельзя считать, что следствие хочет «закрыть тему» лишь за счет подозреваемых, которые успели сбежать в РФ. Руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк пытается восстановить историю некого должностного преступления: кто и с какой целью изменил меру пресечения ранее задержанному командиру так называемой «Черной роты» «Беркута» Дмитрию Садовнику, дал ему возможность скрыться?

Киев, 2014 год. Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Горбатюк информирует: подозрение о преступлении уже вручено 353 лицам, среди которых 34 — «высокопосадовцы», то есть, господа, занимавшие высокие должности во власти. В «топе» перечня, кроме Януковича, — беглый экс-министр МВД Украины Захарченко, экс-директор департамента материального обеспечения МВД Зинов, экс-командующий Внутренними войсками Шуляк, экс-замминистра МВД Ратушняк и другие «заочники».

Читайте также Как Дорогомиловский суд признал юридический факт госпереворота на Украине. Доклад Елены Лукьяновой

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в фейсбуке написал, что правоохранительные органы Украины направили в суд 142 обвинительных акта в отношении 220 человек, имевших прямое отношение к трагедии на Майдане. Луценко приводит цифры: по представлению правоохранительных органов по делам Майдана вынесено 25 обвинительных приговоров относительно 35 лиц. По представлению Генпрокуратуры, вынесено 10 обвинительных приговоров, виновными признано 11 человек, 8 из них — силовики, 3 — «титушки» (термин, похоже, вошел в язык официальных документов). Но ГПУ не влияет на темпы и качество работы судов, которых еще не коснулась реформа…

Киев