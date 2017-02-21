Марш памяти Бориса Немцова 26 февраля: время и маршрут. Карта

Алексей Комаров / «Новая газета»

26 февраля состоится Марш памяти Бориса Немцова. Оппозиционного политика убили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину. Суд над предполагаемыми исполнителями продолжается, заказчик до сих пор не найден.

Правительство Москвы предложило провести марш памяти Немцова по прошлогоднему «бульварному» маршруту: от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Михаил Шнейдер, член оргкомитета акции, рассказал «Новой газете» о деталях.

Михаил Шнейдер член оргкомитета Марша памяти Немцова

— Сбор — с 13:00 до 14:00 на Страстном бульваре, в самом его начале. Дальше идем по Бульварному кольцу и сворачиваем налево, на проспект Академика Сахарова. У дома номер 7 по проспекту Сахарова мероприятие закончится. Шествие — с 14:00 до 16:00.

После марша организованного шествия к месту убийства Бориса Немцова не будет. Мы договорились с мэрией, чтобы полиция не чинила препятствия, когда люди будет индивидуально, по желанию, приходить на мост и возлагать цветы, как это было в прошлом году.

В уведомлении о марше указано количество участников — до 30 тысяч человек.

Никаких ограничений на пронос флагов мэрия не ставила. Естественно, они не должны носить экстремистского характера и соответствовать цели мероприятия. Не полиция будет определять, какой плакат подходит, а какой — нет. Прошлогодней цензуры в этом плане не будет. А организаторы на рамках будут проверять, соответствует ли плакат теме шествия.

Записала Татьяна Васильчук