«Виталий был грозным противником, но всегда оставался другом»

Виталий Иванович Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве. Окончил МГИМО. Владел тремя иностранными языками: английским, французским и монгольским. Кандидат исторических наук. В 1989—1990 годы — пресс-секретарь министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. С 92-го по 94-й — заместитель министра иностранных дел России Андрея Козырева. 1994—1998 годы — постоянный представитель России при НАТО и уполномоченный посол в Бельгии. 1998—2003 годы — чрезвычайный и уполномоченный посол России в Канаде. С 2003 по 2006 год — посол по особым поручениям МИД России. Состоя в Арктическом совете, занимался проблемами охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. С 8 апреля 2006 года — постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН). Предшественник Чуркина на этом посту Андрей Денисов на сегодняшний день — посол России в Китае.

Человек, занимающий пост представителя страны в ООН, приравнивается к первому заместителю министра иностранных дел. Чуркин неоднократно пользовался российским правом «вето» в отношении Совбеза ООН:

— 4 февраля и 19 июля 2012 года — на проекты резолюции СБ ООН по Сирии;

— 15 марта 2014 года — на проект резолюции по Украине;

— 29 июля 2015 года — на проект резолюции о создании международного трибунала по катастрофе рейса MH17, малайзийского «Боинга», сбитого под Донецком.

Чуркин получил известность своими выступлениями, в которых он защищал внешнюю политику России — особенно в ходе присоедиения Крыма и последовавшего конфликта в Донбассе.

В августе 2008 года, в период войны в Грузии, Чуркин отстаивал позицию России на заседаниях Совбеза. В ответ на обвинения в агрессии в отношении Грузии Чуркин обратился к представителю Соединенных Штатов Америки:

«Я хотел бы спросить уважаемого представителя Соединенных Штатов: а оружие массового поражения нашли в Ираке или все еще ищете?.. Если бы в нашем зале... появился бы инопланетянин, (то) после того, как он послушал бы нашу дискуссию, его сердце переполнилось бы гордостью за членов Совета Безопасности. Какие принципиальные люди! Как последовательно они защищают высокие принципы международного права!»

В апреле 2014-го во время обсуждения Совбеза о смене власти на Украине Чуркин заявил: «Почему-то некоторые наши западные коллеги думают, что если какой-то переворот вооруженный — лучше вооруженный, то обязательно демократы придут к власти. Обязательно, так сказать, Томас Джефферсон должен возглавлять все это дело».

Тогда же Чуркин отметил, что Киев не смог доказать факт присутствия на Востоке Украины российских военных.

Однако уже в августе того же года Чуркин сказал: «Всем известно, что на востоке Украины есть российские добровольцы, этого никто и не скрывает».

В марте 2015-го Чуркин призвал ООН «объективно» оценить ситуацию на Украине: «Все вы там говорите: «Россия то, Россия се». Как будто нет этих людей, которые воюют за свои права и отстаивают свои права на востоке Украины. Десятки тысяч людей вышли с оружием в руках защищать свои права на востоке Украины. И Россия никак никого не могла заставить это сделать».

В августе 2016-го на заседании Совбеза постпред США Саманта Пауэр напрямую обвинила Россию в военных преступлениях в Алеппо, заявив, что «российские бомбы и удары с воздуха помогли правительственным силам окружить десятки тысяч людей в Алеппо»: «Вы будете оправдываться или врать?»

На что Чуркин ответил следующее: «Вы выступаете как мать Тереза. Пожалуйста, вспомните послужной список вашей собственной страны и подумайте, имеете ли вы моральное право после этого так рассуждать».

3 февраля 2017 года постпред США Ники Хейли назвала условие отмены антироссийских санкций — возврат Крыма Украине.

Ответ Чуркина: «Нельзя не вспомнить, что в конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова: «Мы, народ». Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме».

Официальные оппоненты

Постпред США при ООН Ники Хейли: «Мы не всегда видели вещи одинаково, но он, безусловно, отстаивал позиции своей страны с большим мастерством».

Саманта Пауэр, бывший постпред США при ООН: «Опустошена смертью российского постпреда при ООН Виталия Чуркина. Маэстро дипломатии и глубоко неравнодушный человек, который сделал все, что мог, чтобы преодолеть разногласия США и России».

Сьюзан Райс, постпред США при ООН с 2009 по 2013 год: «Виталий был грозным противником, но всегда оставался другом».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини: «В лице Виталия Чуркина Россия потеряла одного из своих самых выдающихся дипломатов. В различных ситуациях я также лично оценила его огромный опыт и его открытость».