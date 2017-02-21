Один день брадобреев

Барбер Рома. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Барбершопы (от английского barber — цирюльник, shop — магазин, мастерская) — современные мужские салоны-парикмахерские. Здесь бреют, стригут и стилизуют бороды, баки, ирокезы. Женщин в барбершопы обычно не пускают, но фотокорреспонденту «Новой» Виктории Одиссоновой удалось снять мастеров и клиентов одного такого салона на Варшавке в Москве.

Барберы за работой (Рома и Рома). Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

О чем говорят мужчины (у цирюльника):



У меня дед еще при царе, получается, стриг и брил. Самым настоящим цирюльником был. Бритву опасную на коже точил. И это все было очень стильно, в таком антураже — и людям это нравилось, и приходили они на эту атмосферу… В общем, я барбер в третьем поколении. Есть у нас один постоянный клиент, браток. Приходит раз с товарищем. Оба — под два метра, широкие, с похмелья. Двое из ларца. Один ждет, второй стрижется. «Иди поешь сходи», — ему говорит. Тот открывает чемодан — а там денег куча. Взял — сходил поел. Есть такая американская пословица, которая на русский переводится, как «парикмахера убивают последним». Потому что он обо всех все знает. В нашей стране понятия ухоженности и гомосексуализма не разведены… Но мы же не геи! В разговоре о женщинах: Я — мартовский тигр! У нас сам глава управы стрижется! Зашел, говорит: «Слава богу, что вы здесь открылись! А то на весь район одни интим-магазины!» …Ну о чем мужики у нас говорят? …Как и все: изменят — и каются. Так и каемся вместе… Жил с одной, жил, общался, все нормально. Вдруг в какой-то момент прихожу домой, а она просто собралась и уехала. Мы год не виделись, не общались, а потом развелись. У меня клиент — хоккеист. А сосуды у него слабые. Только слегка нос повредит — тут же кровь идет. Так у него на игре специальный «боксер» есть. Как только какая-то потасовка, он тут же назад, а «боксер» его подменяет. Мужчины изначально строят какие-то иллюзии. А женщины более творческие… И им вечно мало денег.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Во время посещения барбершопа. Мужские фильмы и мужские разговоры. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Особенности барбершопа — бритье опасной бритвой. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Убираются ребята тоже сами: никаких женщин на мужской территории. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Ночи барберов — это пари в матчах и крепкие напитки (барберы Андрей, Рома и Рома — слева направо). Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Рома – абсолютный победитель многих «приставочных» футбольных матчей (в центре). Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»