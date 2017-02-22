Обольщение Европы

Администрация Дональда Трампа провела в течение недели спецоперацию по обольщению европейцев, которые увидели было в новом хозяине Белого дома «один из вызовов современности» чуть ли не наравне с международным терроризмом и Россией. «Нет», — твердили в один голос посланцы из Вашингтона.

Петр Саруханов / «Новая»

С четверга по понедельник, начиная с «двадцатки» министров иностранных дел в Бонне и встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, через Мюнхенскую конференцию по безопасности и до визита второго лица США в Брюссель, глава госдепа Рекс Тиллерсон, шеф Пентагона Джеймс Мэттис и вице-президент Майкл Пенс убеждали собеседников, что те «не совсем правильно поняли» американского президента.

Какой Трамп настоящий?

На пресс-конференции в стеклянной прихожей натовской штаб-квартиры журналист ВВС спросил Пенса, кого надо слушать: его, заверившего Европу в неизменной поддержке, или самого Трампа, который хвалил Великобританию за «умное решение» выйти из союза, ожидая, что она не последняя? Есть ли гарантия, что высокий американский гость повторит сегодняшние заверения на пресс-конференции завтра?

Пенс повторил подготовленный ответ, который прозвучал уже в Мюнхене. Мол, вице-президент США здесь не в роли «хорошего полицейского» и не говорит отсебятину, чтобы прикрыть грубоватого шефа, а выполняет его прямое указание: «Президент отправил меня в Мюнхен и сюда в Брюссель с очень конкретным посланием», — заявил он.

В этом послании Трамп снимает опасения по основным вопросам, которые встревожили европейских лидеров во время его предвыборной кампании. Это отношение США к НАТО, к ЕС и европейской интеграции, российско-украинский узел. Напомним, что Трамп в предвыборных дебатах и интервью назвал НАТО устаревшей организацией, Евросоюз — «локомотивом Германии», не исключил перспективы признать Крым российским и подружиться с Путиным.

Действительно, НАТО сейчас на 70% финансируется Соединенными Штатами, они обеспечивают операции блока разведкой, военно-транспортной авиацией, боеприпасами точного наведения и другими самыми новыми и дорогостоящими средствами.

Бухгалтерия НАТО

После холодной войны военные расходы европейских членов альянса последовательно сокращались и только в последние годы, «после Крыма», вновь стали расти, прибавив, по словам генсека Йенса Столтенберга, 3,8% (10 миллиардов долларов). Поставлена цель довести военные бюджеты всех членов НАТО минимум до 2% от их ВВП. Пока этой планки достигли только 5 из 28 стран-членов. В том числе не самые богатые.

Пенс поднял эту тему в разговоре с Ангелой Меркель. Америка недовольна оборонным иждивенчеством европейцев («терпение американского народа небезгранично»). Военный бюджет Германии пока что составляет 1,3% от ее ВВП. Канцлер обещала довести его до 2%, признав, что Европа не может бороться против угрозы джихадизма (и других угроз) одна, без Америки.

Разногласия по НАТО есть только в схеме финансирования и распределения бремени расходов, но не в роли и предназначении альянса.

Генсек НАТО Столтенберг высоко оценил вклад США: создание рубежа сдерживания на восточных границах альянса «после Крыма», увеличение численности войск США в Европе, размещение американских подразделений в восточных членах НАТО. Он обещал сделать все, чтобы не только увеличить военные расходы натовских стран, но и вместе с ЕС повысить их эффективность («тратить больше и по-умному»).

Дружить против России

Америка и Европа считают, что по отношению к России они все же в одной компании. Сдерживание России — одна из целей НАТО. При всех видах Трампа на умиротворение Кремля и дружбу с Путиным.

«После попыток России силой перекроить государственные границы США и дальше будут играть лидирующую роль в усилении передового присутствия НАТО (на восточных рубежах альянса)», — заявил Пенс.

США будут и дальше возлагать на Россию ответственность за невыполнение Минских договоренностей. По их мнению, Москва должна начать с деэскалации насилия в Восточной Украине, чтобы перейти к политическим статьям соглашения. Политический процесс эффективен только тогда, когда пушки молчат.

«Мы призываем обе стороны подчиниться объявленному сегодня прекращению огня, — заявил Пенс на пресс-конференции в НАТО. — США будут требовать от России, чтобы она несла свою ответственность. Даже притом что мы будет искать общую почву для отношений. Президент Трамп твердо верит, что найти ее можно».

Судя по прохладной реакции участников Мюнхенской конференции на его слова о поисках «общей почвы» с Москвой, эта идея сейчас не вызывает энтузиазма на Старом континенте.

Председателю Евросовета Дональду Туску Пенс привез заверение Трампа о желании США и дальше развивать сотрудничество с ЕС.

«Какими бы ни были различия между двумя континентами, у нас одно наследие, одни ценности, и одна цель — продвигать мир и процветание, свободу, демократию и верховенство права. Мы останемся верны этим целям», — сказал вице-президент США на встрече с журналистами после беседы с Туском, тон которого, однако, сам Туск назвал «открытым и откровенным». На дипломатическом языке это означает спор.

Но Пенс похвалил ЕС за успехи в развитии единого рынка, восхитился свободой передвижения товаров, капиталов, услуг и людей внутри ЕС. Отметил историческое значение расширения союза, введение единой валюты, общих подходов к политике безопасности. ЕС привел народы Европы к миру и процветанию, и США вместе с ним будут стремиться к тому же во всем мире.

Европейцы обеспокоились и тем, что Трамп против многосторонних соглашений о свободной торговле, что он вывел США из договора о тихоокеанском партнерстве (ТТР). Под угрозой «сделка века» — соглашение о трансатлантическом партнерстве (TTIP), торг о котором идет несколько лет и формально не прекращен. Наверное, его перспективы не так уж безнадежны.

Экономический изоляционизм в отношении, скажем, стран Юго-Восточной Азии — для США не совсем одно и то же, что изоляция от идеологически и экономически близкого Евросоюза.

С помощью Канады ЕС продемонстрировал на прошлой неделе стремление не отступать от курса на свободную торговлю: Европарламент ратифицировал соглашение с Канадой. Это очень продвинутый договор. По мнению многих экспертов и политиков, предтеча и эталон торговых соглашений будущего не протекционизм, но управляемая глобализация.

Как бы иронично ни произносили наши пропагандисты слово «ценности», это, наверное, более прочный скрепляющий цемент, чем интересы. Они умеряют расчет на «здравый смысл». Это ощущение общности, исходящее изнутри.

Правда, в случае ЕС и США общих интересов тоже много. Это две крупнейшие экономики планеты. Почти половина мировой экономики. Никто больше не имеет оснований называть себя великой державой (во всяком случае, точно не Великобритания после выхода из ЕС).

Взаимная торговля ЕС—США создает 14 миллионов рабочих мест по обе стороны океана. Торговля США с Россией на этом фоне незначительна. Для ЕС Россия — существенный торговый партнер, но не на фоне Америки.

Опровергая «раннего» Трампа, его вице-президент поклялся в Брюсселе верности принципам свободной экономики, обеспечивающей глобальный экономический рост и укрепляющей мир и благосостояние на планете. Либерализм не умер.

Европейским лидерам визит Пенса дал возможность снять напряжение и завязать контакт с новыми людьми в Вашингтоне на личном уровне. После переговоров Туск сказал, что никакой «послезападный мир» (формула, предложенная организаторами Мюнхенской конференции) не наступил, и единый Запад, скрепленный общими ценностями, хоронить рано. А Жан-Клод Юнкер в присущем ему ироничном тоне, чуть приобняв официально-зажатого Пенса, с облегчением произнес: «Я не думаю, что пришло время раскола между Соединенными Штатами и Европейским союзом».

Судя по общему настрою переговоров Мюнхенской конференции, разговоров в кулуарах ЕС и НАТО, подозрения европейцев к новому хозяину Белого дома пока не сняты. Но обе стороны стремятся к этому.

Американский десант в Европе подготовил почву для визита в Брюссель Дональда Трампа. Новый комплекс штаб-квартиры НАТО, который через дорогу от нынешнего и который предполагалось открыть в марте с участием «президента Хиллари Клинтон», ждет объявленного на май приезда Дональда Трампа и первого в его стенах саммита НАТО…