«За время правления присланного нам Меркушкина…»

Место митинга — ​улица Физкультурная, рядом — Дворец спорта. Тема митинга — ​«Непопулярные меры, принятые правительством области», а именно: «Лишение ежемесячных выплат работающим пенсионерам и лимитированное число поездок на муниципальном транспорте для льготников».

За последний месяц губернатор Меркушкин в попытках оправдать антипенсионерские инициативы неоднократно заявлял, что ранее через социальные транспортные карты мошенники присваивали себе огромные суммы денег, зато теперь им поставлен заслон. Неудивительно, что едва ли не первый оратор вспоминает губернаторскую невнятицу, и вот уже ближайшие к трибуне ряды скандируют: «Меркушкина в отставку!»

Губернатору припоминают всё: нелепые госзакупки, увеличение бюджета на его, губернатора, содержание и освещение его, губернатора, деятельности.

Фоном толпе служит неопрятная коробка Дворца спорта с выцветшим перетягом «Кожа-Меха». Пожилая женщина с мелко-мелко исписанной картонкой-транспарантом в руках говорит: «И 4 февраля на митинг ходила, и в следующий раз приду. Со мной дочки и зять. Тут не только пенсионеры».

Мужчина — ​с небольшим рукописным плакатиком «Услышьте нас!»:

— Снегирев Павел Владимирович, — ​представляется. — ​Тридцать лет проработал на заводе 4 ГПЗ, дошел от сборщика подшипников до заместителя начальника цеха. После массовых увольнений работал слесарем в жилищно-коммунальном управлении, сейчас тружусь сторожем в коттеджном поселке, сутки через трое. Ни дня не было, чтобы я не работал. Я заработал все свои льготы и ту пенсию, что когда-то назначило мне государство.

Пожилая женщина под руку с женщиной молодой: «Чего только не пережили! Сколько раз государство залазило к нам в карман и превращало деньги в мусор. То инфляция. То реформы. То дефолт. Полжизни в нищете, каждую копейку считали, вот сидишь порой и думаешь, что купить: себе сапоги или дочери пальто? Или мешок муки? Вот мы и молились на хоть какую-то стабильность, вот мы и голосовали за «Единую Россию», вот и наголосовали».

Пожилая женщина еще: «Я проработала учителем 36 лет. Я инвалид, профзаболевание. Сейчас под моей опекой находится внучка, сирота. Я вожу ее в школу, ездим с пересадкой. Туда-обратно — ​четыре поездки, а то и шесть. Не говоря уж о том, что секции, кружки, олимпиады. Нас лишают возможности вообще участвовать в жизни социума, изгоняют из круга живущих. Почему государство стало сословным? Льготы есть для кого угодно: для судей, чиновников, депутатов, только мы — ​пенсионеры и сироты — ​остались за чертой».

Двое мужчин держат плакат, напоминающий, что нужный процент на выборах Николаю Меркушкину обеспечили пенсионеры. Тут же, за сценой, можно стать коммунистом — ​буквально записаться в ряды КПРФ. Многие хотят.

В подписанной по итогам резолюции горожане выражают недоверие губернатору Николаю Меркушкину и голосуют за его отставку, требуют вернуть прежние размеры выплат работающим пенсионерам и льготникам, безлимитный проезд по социальной транспортной карте и лишить полномочий некоторых особо несимпатичных депутатов Губдумы. В отсутствие результатов планируют собраться на прежнем месте 18 марта.

Из резолюции митинга:

Мы, жители Самарской области, пенсионеры, ветераны труда, граждане города и области выражаем свой решительный протест против развала экономики области и антисоциальной политики, проводимой правительством Самарской области во главе с губернатором Н.И. Меркушкиным.

Решением правительства области и фракции «Единая Россия» Самарской губернской думы по инициативе губернатора Н.И. Меркушкина с 2017 года у пенсионеров области отбирается из карманов почти 2 млрд рублей из их пенсий:

С 1 февраля отменен безлимитный бесплатный проезд пенсионеров на транспорте: не более 50 поездок в месяц!

С 1 января отменены льготы по ЖКХ, вместо них введены «компенсации», выплачиваемые не всем!

Отменены с 1 марта ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) всем работающим пенсионерам (175 тыс. человек) и неработающим (19,5 тыс.).

На этом фоне за время правления присланного нам Меркушкина расходы на содержание самого губернатора выросли в три раза, до 154 млн рублей в год, на его рекламу — ​вдвое, почти до 600 млн рублей в год, на праздники с его участием — почти в 10 раз (!), до 541 млн рублей в год.

Довольно! Мы выражаем недоверие губернатору Н.И.Меркушкину, его правительству и депутатам фракции «Единой России» в Самарской губернской думе, принявшим пакет антисоциальных законов 2017 года.

Мы обращаемся к президенту России В.В. Путину с просьбой — ​отправить губернатора Н.И. Меркушкина в отставку.