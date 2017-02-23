Казначей для НКО

В ближайшее время система господдержки некоммерческого сектора будет реформирована, а руководить ею назначат Илью Чукалина, бывшего чиновника Минэкономразвития, занимающего руководящий пост в Российской венчурной компании (РВК), по информации РБК. Вместо девяти грантооператоров появится один — это должно снять претензии к нынешней системе распределения грантов и тому, кому они достаются.

О том, что политический блок Администрации президента собирается пересмотреть систему распределения президентских грантов, источники газеты «Коммерсант» сообщали в начале января. Сейчас гранты для некоммерческих организаций по результатам конкурсов распределяют девять операторов: Национальный благотворительный фонд, Российский союз молодежи, Лига здоровья нации, фонд «Гражданское достоинство», Союз женщин России, Российский союз ректоров, фонд «Перспектива», Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» и Союз пенсионеров России. Каждый оператор отвечает за определенное направление, например, фонд «Гражданское достоинство» занимается программами по защите прав и свобод человека и гражданина. Конкурсы проводятся четыре раза в год.

В этом году должен остаться только один оператор, и его, по данным РБК, возглавит Илья Чукалин. В 2011-2013 годах он работал в Минэкономразвития (при министрах Эльвире Набиуллине и Андрее Белоусове) заместителем директора департамента стратегического развития и инноваций, кроме того, участвовал в работе координационного совета по господдержке социально ориентированных НКО. Затем перешел в Министерство связи и массовых коммуникаций: работал сначала замглавы департамента развития IT-отрасли, затем — советником министра. Судя по декларации на сайте Минкомсвязи, в 2015 году Илья Чукалин получил доход в 1,5 млн рублей, владел тремя земельными участками, четырьмя жилыми домами, квартирой и гаражом. В 2016 году Чукалин стал работать в компании «Национальная технологическая инициатива» (входит в Российскую венчурную компанию) заместителем директора проектного офиса. Чукалин выступал на «Общероссийском гражданском форуме» КГИ Алексея Кудрина как один из основных разработчиков нормативной базы о господдержке НКО.

В 2016 году различные организации получили в виде президентских грантов в общей сложности 4,6 млрд рублей. Самые крупные суммы получили Национальный благотворительный фонд (10 млн на театральную премию «Золотая маска») «Союз пенсионеров России» (8 млн на просветительский медиа-проект), Союз женщин России (8 млн на художественный фестиваль в лагере «Орленок»), «Межрегиональный союз журналистов (7,5 млн на проведение «Благотворительного бала прессы»), «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации» (7 млн рублей на церемонию вручения премии «Щит и роза»).

Правозащитники неоднократно жаловались на то, как распределяются президентские гранты, особенно в их сфере. Людмила Алексеева, глава Московской Хельсинкской группы, на встрече президента с Советом по правам человека назвала деятельность фонда «Гражданское достоинство» непрозначной. Осенью 2016 года представители общественных наблюдательных комиссий при ФСИН забили тревогу, жалуясь на то, что НКО, делегирующие своих членов в комиссии, перестали получать президентские гранты, хотя раньше стабильно выигрывали конкурсы, и работа ОНК в некоторых регионах может оказаться под угрозой.