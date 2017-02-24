Знаменитое «Денег нет», услышанное россиянами в 2016 году, делает актуальным и сегодня вполне естественный вопрос: их и вправду нет? Актуальным этот вопрос является потому, что на фоне рапортов и даже уже статистики о том, что экономика переходит к росту, динамика реальных доходов населения пока не подтверждает такого же благополучия. Значит, необходима не только информация о том, сколько сегодня есть денег у государства, населения, предприятий и организаций, но и о том, хватит ли этих средств. Надо знать и о тонкостях учёта всех этих денег. Важно понимание того, почему власти «вдруг» стали обращать повышенное внимание на накопления населения.

Обо всем этом в лекции на тему «А есть ли деньги?» директора Института стратегического анализа аудиторской компании ФБК, профессора ВШЭ, доктора экономических наук Игоря Николаева.