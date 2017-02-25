«Сегодня ГЛОНАСС, завтра коллапс!»

В столице Приморья задержали шестерых местных жителей, выступивших на массовом собрании против обязательного оборудования автомобилей системой «Эра-ГЛОНАСС». Двое оштрафованы, дела остальных рассмотрят позже.

Требование об оборудовании новых и ввозимых в Россию машин системой «Эра-ГЛОНАСС» для экстренного вызова оперативных служб вызвала настоящий переполох во Владивостоке — «праворульной столице» России. Несмотря на выросшие пошлины и упавший рубль, ввоз подержанных японских иномарок остается для тысяч дальневосточников образом жизни.

Хотя поправки в техрегламент о безопасности транспортных средств вступили в силу 1 января, никто не объяснил, распространяется ли новое требование на подержанные машины. И если да, то каким образом можно оснастить ввозимые во Владивосток, Корсаков или Ванино «япономарки» этой самой тревожной кнопкой.

В январе около полутора тысяч машин зависли на дальневосточных таможнях: паспорт транспортного средства (ПТС) им не выдавали из-за отсутствия ГЛОНАСС. Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин признался, что не видит путей решения проблемы. А и.о. начальника Владивостокской таможни Олег Ануфриев посоветовал импортерам разбираться с Минпромторгом РФ самостоятельно.

Читайте также Новый наворот. Как требование установить ГЛОНАСС обрушило авторынок Приморья

Только после этого вопросом озаботились приморский губернатор Владимир Миклушевский и дальневосточный полпред президента Юрий Трутнев, а депутат владивостокской думы Андрей Галицких объявил о проведении 19 февраля протестного митинга.

За два дня до митинга таможня Владивостока начала выдавать ПТС машинам без ГЛОНАСС, ввезенным до 15 февраля и уже находящимся в порту. Г-н Миклушевский на встрече с представителями автобизнеса заявил, что премьер-министр Медведев уже дал поручение «урегулировать эту ситуацию» и что до 13 марта вопрос будет закрыт. Минпромторг, по словам губернатора, доработает техрегламент и пропишет «упрощенный» порядок установки системы «Эра-ГЛОНАСС» на подержанных автомобилях, ввозимых в Россию.

После этого г-н Галицких заявил, что отменяет митинг, поскольку смысла в нем больше нет.

Однако у других приморцев вопросы остались: кто поручится, что ПТС, выдающиеся сейчас машинам без ГЛОНАСС, не будут аннулированы? Во сколько обойдется оснащение подержанных машин «кнопкой», кто и где этим займется?

Фото: Юрий Мальцев, специально для «Новой газеты»

В воскресенье, 19 февраля, на Привокзальную площадь Владивостока вышло несколько сотен человек. «Эра-ГЛОНАСС» — добровольный выбор», «Вчера «Платон», сегодня ГЛОНАСС, завтра коллапс!» — вот некоторые из лозунгов. Принята резолюция: добиваться отмены обязательной установки «Эры» на иномарки б/у, а при необходимости вновь выйти на площадь 19 марта.

Шестеро участников мероприятия были задержаны полицией и доставлены во Фрунзенский районный суд Владивостока. В это число попали депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов (его политическая карьера началась на «праворульных» автомитингах 2008 года, когда во Владивосток для подавления протестов присылали подмосковный ОМОН) и политический активист Максим Шинкаренко. Двоих «протестантов» — Андрея Полушкина и Сергея Неволина — суд признал виновными в нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации и т.п., обоим присудили штрафы в размере 10 тысяч рублей. Остальные подали ходатайства о переносе слушаний по месту жительства, надеясь на непредвзятое рассмотрение своих дел. Судя по протоколам, им также грозит штраф, за исключением Шинкаренко, которого полицейские сочли не участником, а организатором (что чревато не только штрафом, но обязательными работами или административным арестом).

«Мы проводили не митинг, а собрание. Его можно проводить в специально отведенном для этого месте без согласования. Привокзальная площадь — именно такое место, что подтверждается документом за подписью губернатора Миклушевского. В январе мы уже проводили здесь собрания против уничтожения скверов, все было в порядке. Решения о штрафах обязательно оспорим в вышестоящей инстанции», — сообщил Артем Самсонов.

«Новая газета во Владивостоке»