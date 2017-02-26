Охота убивать (18+)

За несколько дней миллионный город превратился в бойню. Во дворах валяются окровавленные трупы, в подворотнях прячутся раненые животные, жители боятся выпускать своих собак на улицы. Мест для передержки раненых собак не хватает, а сведения о них по-прежнему поступают непрерывно. Убийцы животных продолжают свой страшный рейд. Полиция и прокуратура молчат, от властей Дагестана помощи нет.

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19 февраля на безлюдной окраине Махачкалы было найдено тело девятилетней девочки с множеством рваных ран. По городу начали ходить разговоры, что ребенка загрызла стая бродячих собак. Следственный комитет возбудил уголовное дело о «халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека» (это про органы ЖКХ), на своем сайте аккуратно упомянул, что смерть была вызвана, предположительно, укусами собак.

Причины смерти ребенка станут известны только после результатов судебно-медицинской экспертизы, которые будут готовы только в марте. Дагестанцы не стали ждать марта. В соцсетях появились группы, в которых жителей призывали к убийству собак. А мэр города Муса Мусаев прямо заявил: «Наша с вами главная задача — это обеспечение безопасности махачкалинцев и гостей столицы, и мы должны решить ее, направив на это максимальные усилия и применив любые доступные ресурсы».

После этого в городе началась бойня.

Руслан Алибеков, специально для «Новой газеты»

«Мэрия дала добро»

— Где? Точный адрес? Дождитесь, я выезжаю, — Ольга Вяткина, хрупкая молодая девушка на последних месяцах беременности, оборачивается ко мне, параллельно набирая номер такси. — Улица Ирчи Казака, центр самый. Раненая собака истекает кровью, двое щенков.

Мы с Ольгой, руководителем махачкалинского Центра «Зоолайф», одной из основных дагестанских организаций по защите животных, выбегаем из ее офиса. Всю неделю после гибели школьницы каждый день Ольге и ее коллегам поступают десятки звонков с сообщениями о раненых животных. Молодые люди на дорогих машинах беспорядочно стреляют в собак по всему городу: из травматов, дробовиков, огнестрельного оружия. Выживших добивают палками, камнями и арматурой. Собаки, которым после ранения удалось сбежать, умирают долгой и мучительной смертью. Ранения носят подчеркнуто жестокий характер. Есть случаи, когда собакам отрезают ноги.

— Нам позвонила женщина вчера вечером, говорит, собака кровью под ее домом истекает, скулит, — рассказывает по дороге Ольга.

— Сначала псу выстрелили в челюсть, раздробили кости. Потом прострелили навылет легкое. Но дышать собака могла и жила. Мы отвезли ее в ветклинику, операцию до трех ночи делали. Спасли.

Но на всех рук не хватает. Есть всего лишь один ветеринарный врач, который с нами сотрудничает. Свою работу он делает за символическую плату, но разыскивать лекарства и платить за них должны мы, — говорит Ольга.

…На тротуаре у проезжей части улицы Казака, перед входом с недостроенную кирпичную десятиэтажку стоит молоденькая девушка в черном хиджабе.

— Я Амина, это я вам звонила. Шла на работу и увидела ее, а в подвале щенки завывают. Голодные. — Чуть поодаль в пыли лежит крупная черно-рыжая собака. Слипшаяся от крови шерсть, два пулевых отверстия под лопаткой и в животе, красные глаза. — Оказывается, она уже несколько дней ранена. Люди, которые тут живут, не знали, что делать, к кому обращаться. Собака всех боится и не подпускает к себе. Видимо, готовится умирать. Как вы будете ловить, не представляю. Она даже щенков не подпускает…

Мы пытаемся приблизиться к собаке, она тяжело встает на ноги и начинает уходить в сторону дворов, оставляя за собой кровавые следы. Что делать, Ольга не знает, ведь собака крупная, и беременная девушка с ней не справится, а мужчин собака боится еще больше: они стреляли.

— Тут она не одна раненая, еще одну расстреляли насмерть, — проходит мимо местный житель Ахмед. — В 6 утра проснулся — стреляют. Смотрю в окно: парни молодые, приехали на черных джипах и палят по собакам аж из винчестера. Так стреляли, даже в чью-то машину попали. Соседи вышли, возмущаются. А эти говорят: «Нам можно, мэрия добро дала». Сели в свои джипы и укатили.

О вооруженных парнях на дорогих машинах рассказывают все очевидцы бойни.

Махачкалинцев возмущает, что убийцы собак считают себя получившими от властей добро на безнаказанный садизм и действуют с показной бравадой.

Почти сразу после начала охоты на собак в интернете стали появляться любительские видеоролики убийств. Сил досмотреть их до конца хватит не у всех, но даже от нескольких минут возникает ощущение, что люди, которые их снимают, воспринимают убийства собак как праздник и развлечение. Вот один из них: на экране несколько десятков трупов собак, сваленных в кучу. Закадровый голос, хвастливо смеясь, рассказывает: «Я, ребята, потрудился сегодня ночью. Вот теперь клиенты загорают. А вы спите спокойно, мы все сделаем».

По локоть в крови

И волонтеры «Зоолайф», и очевидцы действий садистов неоднократно звонили в полицию. Несмотря на то, что такие убийства попадают под статью о жестоком обращении с животными, полицейские даже не регистрируют на вызовы. Тем не менее с сообщениями об отстрелах собак в полицию обратились около тысячи человек.

— Давайте поймаем щенков и попытаемся приманить собаку ими, — с трудом перелезая через кучи строительного мусора, говорит Ольга. После сорокаминутных безуспешных попыток поймать раненную собаку она в отчаянье мнет в руках черные капроновые колготки. — Не было с собой поводка, вот подобрала их, думала вместо ошейника на собаку надеть.

Руслан Алибеков, специально для «Новой газеты»

Руслан Алибеков, специально для «Новой газеты»

Пушистые крупные щенки, похожие на медвежат, при виде людей с оглушительным визгом бросаются прочь.

— Их тоже пытались убить, спас грязный подвал. Они спрятались, а этим садистам не хотелось лезть, пачкаться, пачкать потом салоны своих машин, — говорит Эльмира, продавщица соседнего мясного магазинчика. — Я знаю эту собаку два года, перевидала уже четыре поколения ее щенков, подкармливаю их, как и все соседи. Хорошая, ласковая собака. Домой бы забрала, но для моей маленькой квартиры она слишком большая.

Руслан Алибеков, специально для «Новой газеты»

Вслед за Ольгой на улицу Ирчи Казака подъезжают все новые люди, волонтеры «Золайфа». Вообще Центр — это Ольга и несколько ее подруг, но, по ее словам, «Зоолайф» всегда может рассчитывать на сочувствующих людей, которые в любое время сорвутся из дома, приедут в любую часть города, помогут поймать животное, нуждающееся в помощи, отвезти его в ветеринарную клинику, а после найти место для передержки.

Фатима одна из них. К месту, где мы ловили раненную собаку, она приехала сразу после звонка Ольги. Ее новая бежевая BMW резко выделялась на фоне куч строительного мусора.

— Я привезла одеяла, чтобы легче было собаку в багажник положить, — Фатима открыла идеально чистый пустой багажник. Спустя полтора часа нам все же удалось поймать собаку, укутать ее в одеяло, надеть поводок и намордник. Пока щенки ползали по кожаному салону, Фатима помогала нести собаку во двор ветеринарной клиники.

В маленькой ветеринарной больнице «Дагвет» оперировали с раннего утра.

— У нас уже девять огнестрелов, вы десятые, — обессиленно сказала медсестра. Раненых собак здесь оперировали и лечили бесплатно.

Как рассказывает Эльмира, волонтер «Зоолайфа»,

отстреливают не только бродячих, но и домашних животных.

В Центр обратился мужчина, который вечером выгуливал свою собаку, когда к ним подбежал незнакомый человек, в упор выстрелил в собаку и скрылся. «Пуля осталась в голове, от любого движения собаки она может сместиться и задеть мозг, — говорит Эльмира. — Предсказать судьбу пса сейчас невозможно. Собака ужасно мучается, ее хозяин после пережитого потрясения заболел. В ветклинику пса привезла его дочь».

Сама Эльмира помогает «Зоолайфу» несколько лет. Ей 30, у нее свой маленький ювелирный магазинчик.

— Как все это началось, забросила все свои дела, как многие наши волонтеры — рассказывает она. —

Мы все по локоть в крови, весь световой день на выездах. Находим раненых животных, обрабатываем, отвозим врачу, ищем передержки.

Вчера я из клиники в 5 утра ушла.

— Нам жизненно необходим рентген, — говорит Ольга. — Сейчас мы договариваемся с частными кабинетами и тайком в ночное время делаем рентген там. Сегодня отвозили одну тяжело раненую собаку. Ранения у нее сквозные, мы собираемся проводить экспертизу, чтобы юридически затем иметь возможность заставить следственный комитет возбудить уголовное дело и начать розыск этих садистов.

Во дворе клиники лежали еще несколько животных. Одну собаку прооперировали, другой сделали кровоостанавливающий укол. Над большим красивым псом хлопотала его хозяйка Сапият, немолодая женщина в зеленом платке. У пса было два ранения, одно прямо между глаз, второе в живот.

Руслан Алибеков, специально для «Новой газеты»

— Ты посмотри, если между глаз попали, значит, подозвали его, а он, дурак доверчивый, пошел, — причитала Сапият. — Мы его в приюте взяли пару лет назад. Ласковый, добрый пес. Вчера вечером пошли гулять. Он побежал за какой-то собакой. Я даже искать не стала, он так часто делает, всегда возвращается. А утром еле приполз весь в крови. Мы живем между Махачкалой и Каспийском, в маленьком поселке. Там все друг друга знают, собаки, считай, у нас общие. Из наших так никто бы не поступил. Значит, заезжие люди были. Специально приехали, чтобы убивать.

Руслан Алибеков, специально для «Новой газеты»

Беззащитная мишень

Как сразу после гибели девочки заявило управление Роспотребнадзора по республике, в 2016 году от укусов животных в Дагестане пострадали 4 тысячи 852 человека. Отловом и стерилизацией бездомных собак в Махачкале должна заниматься мэрия города. Тендер на отлов животных проводиться ежегодно, суммы, которые на эти цели закладываются, внушительны: 2,8 млн рублей в 2015 году, 2,95 млн — в 2016-м. Оба раза конкурс выигрывала муниципальная компания «Витязь». Она же была единственным претендентом, другие кандидаты не были допущены до конкурса — не прошли регистрацию. Согласно базе данных компаний России «СПАРК», основным видом деятельности ООО «Витязь» является выращивание однолетних культур. Почему именно этой компании доверили заниматься отловом бездомных животных, непонятно.

Активисты «Зоолайф» давно выступали против этой организации и их методов. Они неоднократно заявляли что «вместо отлова животных сотрудники «Витязя» занимаются их отстрелом с использованием пневматического и травматического оружия… В деятельности сотрудников «Витязя» присутствуют коррупционные правонарушения». Однако дагестанские власти не обращали на это внимания, и «Витязь» продолжал работать.

«За последние несколько лет собаки действительно расплодились от такого попустительства, — говорит Ольга Вяткина. — Но в основном это неагрессивные животные. Они не голодные: городских свалок с обилием пищи для них предостаточно. Они защищают город от крыс, коты с этой проблемой не справляются. Но все же их численность необходимо регулировать. На сотни наших просьб о помощи в стерилизации животных власти не реагировали. А сейчас в городе началась массовая, бесконтрольная и жестокая бойня. Она не имеет никакого отношения к защите людей.

Чувство такое, будто кое-кто нашел легальный повод убивать и выплескивать свою злобу. Собаки — лишь удобная беззащитная мишень».

Махачкала