Давка в «Ласточкином гнезде»

В Московском университете 18 марта должен был пройти масштабный фестиваль «Ласточкино гнездо», приуроченный к третьей годовщине присоединения Крыма к России. Инициативу хотели оформить в качестве «добровольной» и «студенческой». Официальный студсовет МГУ начал кампанию в поддержку фестиваля. Однако результаты голосования в интернете оказались разочаровывающими для организаторов: значительная часть студентов выступила против проведения политизированных концертов на площадке университета. Теперь будущее мероприятия зависит уже не от студенческого самоуправления, а от приказа властей.

Официальным студенческим организациям московских вузов предложили провести в МГУ праздничный концерт, посвященный присоединению Крыма к России. Фестиваль под названием «Ласточкино гнездо», рассчитанный на 40 тысяч участников, может пройти у главного здания университета 18 марта.

Студенческий совет МГУ, называющий себя «студенческим парламентом», организовал опрос в социальной сети в «ВКонтакте». Активисты спрашивали у студентов, поддерживают ли они инициативу проведения подобного мероприятия. В течение первых двух дней голосования большинство студентов (более 2300 человек) высказались против фестиваля. Такой результат явно оказался неожиданным для студсовета, который постарался мобилизовать своих сторонников. Итоговый результат показывает, что даже после этого патриотического единения студенчества не случилось: из 8 тысяч проголосовавших примерно половина поддерживает студсовет, но еще 40% выступают против.

Оппонентом студсовета стала Инициативная группа МГУ, которая в университете считается либеральным аналогом официальных студенческих организаций. Инициативная группа сочла, что проведение патриотического фестиваля нарушает принцип политической нейтральности вуза. Активисты предали историю гласности через социальные сети и рассказали студентам, что именно планируется в «десятых числах марта». Участники Инициативной группы, попросившие не называть их имена, рассказали корреспонденту «Новой» о предыстории конфликта. По их словам, представители администрации президента специально приехали в МГУ договариваться с главами студенческих организаций выступить с инициативой фестиваля как со своей собственной, а также попросили их не совещаться с руководством и переубедить несогласных студентов.

В студсовете не отрицают, что встреча с чиновниками администрации президента имела место. При этом, по словам зампредседателя студсовета МГУ Али Асадова, активисты не знали, что фестиваль будет носить политический характер. Хотя выбранная дата, анонс и название, а также обещание выступлений «некоторых политиков» вполне прозрачно намекают на обстоятельства его проведения. В комментариях к публикации с опросом противники фестиваля напоминали об «университете без политики» и упрекали активистов в «продаже имени МГУ». Потом голосовавшие начали замечать резкий прирост голосов «за» и заподозрили накрутку. Представители Инициативной группы утверждают, что опрос начали репостить фейковые аккаунты и группы, не имеющие отношения к МГУ. Например, «Молодежное общественное собрание ГД ФС РФ».

В студсовете уверены в обратном — там утверждают, что «накрутка» действительно была, но в противоположную сторону: «У них (Инициативной группы. — Ред.) сформированная аудитория. Они вообще начали репостить это в украинские «паблики», — говорит Али Асадов. — В комментарии набежали неадекватные люди! Добрая инициатива — узнать мнение студентов — превратилась благодаря им в арену политической пропаганды. Нас втянули в политический скандал, который они сами же придумали».

22 февраля состоялось собрание студсовета, посвященное организационным вопросам фестиваля. Туда пришли и те студенты, которые не поддерживают «крымский концерт». В Инициативной группе рассказали, что на входе случилась «перепалка» между организаторами и пришедшими студентами, якобы из-за закрытости мероприятия. Хотя обычно заседания проходят открыто, и присутствовать на них могут все желающие. В студсовете конфликт на входе назвали «давкой» и «подстрекательством» и ответили, что эти студенты просто пришли не в то время, на час раньше, во время рабочего совещания.

Как и когда власти будут принимать теперь решение о выборе площадки для праздничного концерта, пока неизвестно. В студсовете утверждают, что больше не будут проявлять инициативу, потому что позиция студентов оказалась «непонятной».

«Новая газета» отправила свои вопросы о ситуации вокруг участия студентов в фестивале в ректорат МГУ, но не получила оперативного ответа.