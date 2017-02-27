Где, кого, за что

«Штраф отменить, нетбук вернуть»

Районный суд защитил адвоката от мирового судьи

Суд: Кировский районный суд г. Казани

Заявитель: Лаврентий Сичинава, адвокат филиала № 8 Коллегии адвокатов Республики Татарстан

Статья: 30.7 КоАП РФ. Решение по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении.

Решение: жалобу удовлетворить.

Адвокат Лаврентий Сичинава направлялся в следственный изолятор на встречу с подзащитным и столкнулся с местными произвольными порядками, которые работники УФСИН, а в дальнейшем даже мировой суд, недолго думая, уравняли с законом.

У адвоката был при себе портфель, который он при входе на режимную территорию учреждения ФКУ СИЗО-2 УФСИН РФ по Республике Татарстан, как полагается, предъявил для проверки содержимого. Первый контрольно-пропускной пункт (КПП) Сичинава прошел без замечаний. А на дополнительном КПП ему заявили, что находящийся в портфеле нетбук является запрещенным предметом. Адвоката заподозрили в том, что он принес в СИЗО гаджет для передачи обвиняемому.

— Меня окружили чуть ли не 10 человек, которые ничего не хотели слышать о законности моих действий, — рассказал Сичинава «Новой газете». — А между тем федеральное законодательство дает мне право проносить в СИЗО нетбук для осуществления своих полномочий по защите обвиняемых. Я пошел к начальнику СИЗО Буренкову, однако оказалось, что он вообще не разбирается в законодательстве.

Нетбук у адвоката изъяли, происшествие оформили документально, и в дальнейшем мировой суд с формулировками затруднений не испытывал: «Вина Сичинава Л.Р. подтверждается протоколом об административном правонарушении, рапортом, протоколом изъятия вещей, показаниями свидетелей. Доводы Сичинава Л.Р. об отсутствии у него умысла на совершение данного административного правонарушения несостоятельны».

Мировой судья судебного участка № 5 Дина Сибгатуллина постановила: оштрафовать провинившегося адвоката на 3000 рублей и конфисковать его нетбук вместе с зарядным устройством.

Сичинава обжаловал это постановление. Кировский районный суд Казани пришел к выводу, что «отсутствует как объективная сторона правонарушения, так и субъективная, поскольку представленными мировому судье доказательствами подтверждается лишь факт изъятия вещей у Сичинава Л.Р., а не его умысел, направленный на передачу обнаруженного при нем нетбука и зарядного устройства к нему своему подзащитному». Суд отметил, что в СИЗО к адвокату применили давно отмененные нормативные акты, запрещающие защитнику приносить на встречу технические средства, в частности нетбуки.

Судья Дамир Гильфанов постановление мирового суда отменил. Нетбук адвокату был возвращен.

Получивший решение суда Лаврентий Сичинава настроен решительно:

— От моих коллег я узнал, что аналогичные случаи наказания адвокатов бывали неоднократно. И впервые суд стал на защиту адвоката. Я уже обратился в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении начальника СИЗО и всех лиц, причастных к этой истории.

Сичинава намерен также обратиться в квалификационную коллегию судей Республики Татарстан, чтобы та дала оценку действиям мирового судьи Сибгатуллиной.

Борис Бронштейн,

обозреватель «Новой», Казань

Где, кого, за что

Дело «Боярышника»

Восемь из девяти арестованных в декабре прошлого года по делу о массовом отравлении спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» были оставлены Ленинским райсудом Иркутска под стражей. Еще одному мера пресечения изменена на домашний арест. Двум в домашнем аресте отказано, в том числе и женщине-продавцу. Напомним, в результате массового отравления метиловым спиртом в Иркутске погибло 75 человек.

Дело губернатора Хорошавина

Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в получении взятки, этапировали в Южно-Сахалинск для рассмотрения его дела в суде. Он сейчас находится в СИЗО Южно-Сахалинска. На остров доставили и других фигурантов дела: заместителя губернатора Сергея Карепкина, советника главы региона Андрея Икрамова и министра сельского хозяйства региона Николая Борисова. Помимо ст. 290 УК (получение взятки) Хорошавину вменяют ст. 174 (легализация денежных средств, добытых преступным путем). По версии обвинения, чиновники в период с 2009 по 2015 год регулярно получали от предпринимателей крупные взятки.

Дело Демушкина

Уголовное дело бывшего лидера запрещенного в России объединения «Русские», националиста Дмитрия Демушкина, который обвиняется в разжигании национальной розни, передано в Нагатинский районный суд Москвы. По версии следствия, в октябре 2014 года он разместил в социальной сети два изображения «экстремистской направленности» с целью «разжигания ненависти и вражды к определенной группе лиц». Дело будет слушаться в закрытом режиме. Националист был задержан 21 октября, после чего отправлен под домашний арест. У Демушкина уже есть судимость по экстремистской статье.

Адвокатов ждать не стали

Басманный суд Москвы оштрафовал информационно-аналитический центр «Сова» на 300 тысяч рублей за нарушение закона об НКО, выполняющих функции «иностранных агентов».

Как рассказал «Новой газете» директор центра Александр Верховский, суд вынес решение в отсутствии представителей организации. «Мы сидели в коридоре, ждали заседания, у них началось мероприятие, всех выгнали со второго этажа на первый, а когда мы вернулись на второй этаж и зашли в зал, девушка сказала, что «пристав ходил и искал вас, но никого не нашел». Мне вручили постановление. Понятно, что мы будем это обжаловать, но то, что произошло, это вообще какое-то безумие», — сказал директор центра.

Смысл постановления, расписанного на 10 страницах, по словам Верховского, можно изложить в нескольких словах: «Центр «Сова» получал деньги и занимался политикой, чем нарушил закон об «иностранных агентах».

Дело Полюдовой

Краснодарский краевой суд отказался смягчить наказание кубанской активистке Дарье Полюдовой, приговоренной к двум годам колонии-поселения за две публикации в соцсетях, признанные призывами к экстремизму и сепаратизму.

Подготовили

Вера Челищева,

Андрей Дубровский,

ОВД-Инфо