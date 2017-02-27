В защиту Трампа

В революционные дни февраля 2017 года написанное в пятницу вечером может устареть субботним утром, но подняться над волной событий часа мешает одно: небывалость происходящего.

Вот седовласый американский профессор из Вирджинии комментирует на CNN пресс-конференцию Дональда Трампа и признается: это «самый невероятный президент из всех, кого я видел во второй половине ХХ и начале ХХI века». Что же в нем такого невероятного? И профессор, и допрашивающие его журналисты произносят нечто странное для нашего российского уха.

Пресс-конференция, еще пять минут назад бывшая живой коровой, уже висит рядом со схемой разделки туши и к каждому высказыванию президента находят сертификат — ​не подтверждается, не подтверждается. Неделю, месяц, полгода назад президент Трамп говорил прямо противоположное. А цифры просто не соответствуют действительности. «А мне так сказали…» Оказывается, президенту Трампу невозможно доверять.

Как с Трампом, на моей памяти, российские журналисты говорили с собственными государственными деятелями только на пресс-конференции ГКЧП в 1991 году. В общем, понять нервозность президента, у которого из колоды только что выбили важные кадровые карты, можно. Да и в отличие от советских деятелей, пытавшихся свергнуть Горбачева, Трамп победил в честной борьбе. Он — ​законно избранный президент. Почему же многие СМИ — ​не все, но многие! — ​так насели на легитимного и настоящего?

Неужели из-за русофобии этих лузеров-леваков, политкорректных феминистов и отчаянных клинтонистов? Конечно, самым режущим ухо и для россиянина, и для самого Трампа оказывается поминутное повторение слова «Россия». Все уже знают, что люди из команды Трампа вступали в контакт с российскими официально-неофициальными лицами. И вопросы свои гнусные задают только для того, чтобы услышать фальшивое «нет». Главное послание американского журналистского сообщества президенту: «Дело не в том, что у ваших людей — ​нынешних или бывших — ​имелись какие-то странные контакты с высокопоставленными россиянами. Дело в том, что вы по-прежнему не говорите правду, даже будучи пойманными на лжи. Подменяете прямой ответ на вопрос жалобами на Хиллари Клинтон и Барака Обаму. Вас спрашивают про сегодня и завтра, а вы говорите про позавчера». На глазах пытаются журналюги демонтировать нашего Трампа, сбивая с него фейк, как ветер — ​сухую хвою с сосен. Мы-то привыкли любить начальство как раз за то, как знойно оно врет. Мы же помним, как начальство сначала посмеивалось, что не знает, кто там в Крыму в российской униформе расхаживает. А две недели спустя, и уже без подмигиваний, что это оно само бессонными ночами спецоперацию там проводило. Прямо по телевизору рассказало, на радость людям.

Ну а Трамп, как опытный телезритель, сразу признается: «Я перестал смотреть ваш телеканал! Пусть вы не фейк, допустим, но тон ненависти, с которой вы меня обсуждаете, — ​это очень и очень плохо!»

В ком-то из стреляных волков журналистики постоянное возвращение к «русскому следу» немедленно пробудило инстинкты холодной войны, полузабытое уже чувство возвращения наиболее вероятного противника. «Русские» в Штатах (жалуются уже и преподаватели университетов и школ) снова становится ругательным словом. И все-таки «главное — ​не что, а как».

Журналистскому пулу дают понять, чем именно им угрожает главный собеседник: «Да пошли вы к черту, вот мой Twitter. Я могу обратиться непосредственно к народу Америки! Ваше посредничество между нами — ​это лишняя милость!»

Вот он заговорил, вот его «Прямая линия», которая так близка и нам. Как же нам оставить его на произвол судьбы, такого беззащитного? Как подорвать Трампа, мы знаем: достаточно одной, самой маленькой утечечки, одного, самого незаметного контактика, случившегося в Москве или в бизнесе, связанном с Россией, — ​и Америке придется вспомнить Ричарда Никсона.

Но раз есть инструмент подрыва, должен ведь быть и инструмент поддержки Дональда Трампа? Неужели нельзя накрепко запереть в ларце ключ от ларца? Неужели не получится вечно обманывать всех?