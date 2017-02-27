Если бы не финны

Нигде не бывает наш человек так чист, тих и смиренен, как на переходе европейской границы. В этом я убедилась еще раз, съездив на машине в Финляндию. Задолго до границы люди начинают приводить себя в порядок. Женщины выщипывают брови, красят ногти, переодеваются из шуб в пуховики: у европейцев меха не приняты. Мужчины тщательно отмывают машину. Приграничные Выборг, Кингисепп или Печоры усыпаны автомойками. Водители становятся вежливыми. Такого порядка, как на дорогах в приграничных европейских зонах, в России, вероятно, нет больше нигде.

Наши люди, несмотря на агрессивно патриотический официоз, очень боятся прослыть перед Европой отсталыми. Даже самый прожженный жулик, торгующий в Польше дешевым бензином, притихает на границе, потому что знает, что там люди живут лучше. А он живет хуже, его манеры, внешний вид хуже, поэтому он все время боится, что за это «хуже» его когда-нибудь спросят. Или попросту не пустят в Европу.

Дома он тянется к новым стандартам — ​чтобы не быть хуже. В нашей ленинградской деревне после поездки за сырами в Прибалтику соседи прибирают огороды, укрепляют заборы, чинят крыши.

Может быть, поэтому самые аккуратные российские регионы — ​у границы. Там, где люди часто ездят в Европу. Север Ленинградской области против ее юга — ​почти как небо и земля: чистый, добротный, спокойный. На бедной, насквозь разворованной Псковщине люди одеты опрятно, никто не мусорит. В Калининграде, полностью разрушенном войной и советской архитектурой, стоит откровенная разруха, асфальт под ногами проваливается, но на нем — ​ни одной бумажки. И даже бездомные выглядят опрятно.

Особенно сильно близость Европы ощущается в Петербурге. До недавнего времени в Финляндию каждый год выезжало почти 2 млн петербуржцев — ​то есть около половины трудоспособного населения.

И хотя деньги у петербуржцев заканчиваются, граница стоит теперь почти пустая, для большинства горожан Финляндия так и остается большим магазином с хорошими продуктами и добротным Fairy. Жители нашего города до сих пор думают, будто финны столь радушно зазывают их в гости из алчности, позарившись на наш родной туристский рубль. И запанибрата называют соседнюю страну «Финкой».

Но я не удивлюсь, если на самом деле в Финляндии действует секретная программа по приведению россиян в человеческий вид. Кому хочется жить рядом с соседом, не заботящимся о собственном доме? Никому.

Ленинградскую область и Петербург Финляндия принялась облагораживать с начала 2000-х, когда вступила в Шенгенский союз и стала выдавать петербуржцам заветные шенгенские мультивизы.

Финны приучают восточных соседей к добротному строительству, хорошему ремонту, стильному дизайну. Сколько Петербург вывез из Финляндии стройтехнологий и материалов. Научился строить каркасные дома, делать финскую кровлю, оформлять интерьер. Из Финляндии город возил сантехнику, узнал, что такое «вертикальные сушилки для рук» и «душ для биде». Оттуда же проникли в наш край ландшафтные заборы и вереск в садах.

Финляндия воспитала у нас вкус к еде! В Петербурге, как в Калининграде и Пскове, гораздо меньше дурной еды, чем в срединной России. Потому что благодаря Европе люди знают, что такое свежее молоко и натуральный творог. В питерском Купчино, где много финских супермаркетов, другие сети продают гораздо меньше «мусорной» еды, чем в прочих районах города.

Благодаря Финляндии Петербург действительно стал во многом разбираться: в еде, одежде, отделочных материалах и даже, прости господи, водке, которую неизменно везут оттуда.

Чем бы стал Петербург, не окажись в 200 км от него Финляндия? А какой была бы без финнов вся наша страна, которой сейчас правят как раз выходцы из Петербурга? Мало кто сделал для России столько, сколько современные финны. Ведь благодаря Финляндии мы получили федеральных чиновников, которые с молодых лет знают, что такое европейская чистота, европейские манеры и европейское качество. Приди к власти не питерский клан, а ярославский или кировский, мы бы с вами, боюсь, еще больше наплакались.

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