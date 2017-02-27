Админресурс для «Росатома»

Российские госкорпорации могут получить дополнительный политический вес в преддверии президентских выборов — об этом со ссылкой на два источника, близких к Администрации президента, пишет газета «Коммерсант». Государственные предприятия и раньше участвовали в предвыборной мобилизации, но на этот раз вместе с обязательствами они могут получить дополнительные деньги и власть, и в результате легитимно занять новую нишу в российской политической системе, оттеснив «Единую Россию», рассказали «Новой» эксперты.

По данным «Коммерсанта», за год до президентских выборов, назначенных на 11 марта 2018 года, начнет работать неформальный предвыборный штаб Владимира Путина. «На думских выборах дали грубо 50% явки. Где еще взять людей? Если будет возможность работать с предприятиями госкорпораций, явка будет 70%», — говорит источник «Коммерсанта». Ранее СМИ сообщали, что с вице-губернаторами, ответственными за внутреннюю политику регионов, в Кремле отрабатывали тренинг при теоретической явке 70% и такой же поддержке основного кандидата. По словам политолога Леонида Давыдова, Владимир Путин может выдвинуться как самовыдвиженец, со сбором подписей, за который тоже будут отвечать госкорпорации.

Крупные государственные предприятия и раньше отвечали за мобилизацию своих сотрудников к выборам — «Новая» писала о таких случаях, в частности, на думских выборах 2016 года в Самарской области. По словам независимого политолога Дмитрия Орешкина, такая практика существует еще со времен Советского Союза: «Прислали тяжелой металлургии директиву привезти всех сотрудников на выборы, они как хотят, так с этим и справляются». На предыдущих выборах, например, прошедших выборах в Думу, это делалось средствами регионального самоуправления. «А теперь эту ответственность переложат на госкорпорации», — считает Дмитрий Орешкин.

Поучаствовать в мобилизации могут такие структуры как «Росатом», «Ростех», «Роснефть» и другие.

Политтехнолог Дмитрий Лобойко полагает, что сообщение о новой роли госкорпораций на выборах — прежде всего сигнал для функционеров «Единой России», региональных чиновников и менеджеров самих госкорпораций на местах. «Людям говорят: вот, смотрите, как вы можете выслужиться. А чиновникам дают понять, что если они хорошо не поработают на выборах, их место может занять кто-то другой», — говорит Лобойко.

Глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов считает, что быть серьезным ресурсом предвыборной мобилизации структуры типа «Росатома» и «Ростеха» не могут, хотя бы потому, что они присутствуют далеко не везде. Но сами корпорации заинтересованы в дополнительном политическом ресурсе, и в этом новое руководство АП может им помочь. Вместе с политическими функциями в госкорпорации могут прийти и финансовые вливания, ожидает Миронов.

«Скорее всего, это в первую очередь касается «Росатома» (нынешний замглавы АП Сергей Кириенко раньше руководил этой структурой — «Новая»), но предлагается модель, выгодная всем. Отношения с регионами у госкорпораций выстраиваются непросто и бывают конфликтными. Несмотря на то, что на федеральном уровне их главы выглядят мощно, на местах они не всегда обладают определяющим влиянием, и по всем вопросам им приходится договариваться с губернаторами. Если же представить госкорпорации как политических игроков, они получают политические ресурсы в регионах, которые позволят им реализовывать свои интересы (получение выгодных активов, подешевевших в кризис, условия для работы предприятий). Есть и аппаратный ход: появление нового политического контура в виде госкорпораций означает перераспределение ресурса:

«Единая Россия» становится слабее как игрок, а Администрация президента получает преимущество.

В итоге, скорее всего, будет найден компромисс, и в игре останутся все — это обеспечит и конкуренцию, и больший охват избирателей», — полагает Миронов.

Что касается самовыдвижения Владимира Путина, то, по мнению Дмитрия Орешкина, это вопрос решенный: «Зачем ему выдвигаться от какой-то партии, если он президент всех россиян? В патриархальном сознании большинства людей он и есть государство, и если он сам себя выдвигает, то это правильно. А если это делает какая-то часть государства, а особенно часть с такой репутацией… Зачем ему ассоциация с чем-то негативным, он выше этого, выше всех партий, он парит в небе и не нуждается в партийном выдвижении».

Политолог, директор «Центра политических технологий» Алексей Макаркин считает, что сообщение источников АП — это «вброс с целью прозондировать общественное мнение». «Основная причина, по которой самовыдвижение Путина будет иметь смысл — получение голосов тех избирателей, которые готовы голосовать за него, но «Единая Россия» является для них неприемлемой партией. То есть, фактически, это борьба с репутацией «ЕР», что, на мой взгляд, является довольно второстепенным вопросом, потому что

избиратели Путина мало будут обращать внимания на то, от какой партии заявлена его кандидатура в бюллетени».

Вопрос участия госкорпораций является достаточно формальным, считает политолог: в случае выдвижения Владимира Путина от «Единой России» на результат будет работать все госкомпании и крупный бизнес, как это было и в 2012 году, а в случае самовыдвижения к госкорпорациями перейдет еще и функция сбора подписей, без этого ресурса выборы не обойдутся в любом случае. Желательный процент голосов для Владимира Путина на этих выборах — 70, то есть выбор не между кандидатами, а между одобрением и неодобрением текущей политической ситуации, потому что можно будет голосовать за Путина, или против него, но за того кандидата, который заранее не может выиграть, считает Макаркин.