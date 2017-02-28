Поколение Ку
На 55 году жизни скончался Сергей Кушнерев, обозначенный в пространстве двумя буквами — Ку
Сергей Кушнерев, 1985 год. Фото: Юрий Феклистов
Акрам МуртазаевНовая газета
Я вам скажу, что в журналистике он был обозначен тремя буквами — Бог. Тут нет никакого кощунства, ибо Ку был Создателем.
Конечно, за 6 дней он не управился, ему потребовалось 54 года. С лишним... (Хотя что тут лишнего?).
Что он создал?
Главное — поколение Ку. Совершенно новое поколение совершенно молодых (тогда) ребят и девчонок, которые сидели на шестом этаже Комсомолки, как воробьи на ветке, и шугали старых орлов гвалтом и неуважением к именам.
Будущее вообще никогда не смотрит в прошлое, поэтому оно и настоящее.
Сегодня все те, кто сидел на ветке с Ку — выросли, оперились. Они все — состоялись. Многие — известны. И некоторые, думаю, станут великими. Не такими как Ку — выше.
Я пытался сегодня вспомнить хоть одну строчку, написанную Ку. И не вспомнил. Потому, что Ку — не писал. Он не составлял буквы, он придумывал для них место на полосе. Кто понимает, то оценит.
Поскольку пространство, именно пространство, придает буквам величие.
Вы же знаете, что без рамки картина не состоятельна. Но в данном случае, рамка играет не ограничительную роль, а созидательную. Она создает Завершенность.
Ку — создавал пространства. И вычерчивая пространство (разделил полосу на 4 части), он создавал нечто новое, в которое все были обязаны втиснуться.
Верстальщик еще только выставлял рамку на столе, а Ку уже знал, где что будет. И сидел за своим столом очень Ответственного Секретаря как Император, засыпая пространство пеплом и идеями. (У Ку не было такого места, которые он бы не мог обратить в пепел).
Если говорить честно, то Ку был невыносим. Поскольку нет предела совершенству, а он к нему стремился, даже не смотря на то, что у газеты был час подписания.
Идеи в бешеном темпе спешили в его мозг и не хватало 100 корреспондентов, чтобы дотянуть их до полосы. А пока они тянули, уже новые идеи сверлили Ку, а старые кровожадно отшивались. Жестоко? А кто обещал что жертв не будет?
Его мозг не знал рамок. Тех самых, которые создавал он сам на газетной полосе. Которые не ограничивали пространство, а созидали его.
Светлая ему Память.
А.К.М.