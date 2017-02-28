Сделайте бюджету одолжение

В апреле Минфин впервые выпустит облигации федерального займа (ОФЗ) специально для населения, рассказал на Российском инвестиционном форуме в Сочи министр Антон Силуанов. Так правительство рассчитывает привлечь «деньги из-под подушек» россиян, предложив им более выгодную альтернативу банковским депозитам. Вложить в новый инструмент можно будет от 30 тысяч до 25 млн рублей.

Говорить о «народных облигациях» в правительстве начали еще в 2015 году, но выпуск каждый раз переносили из-за невозможности договориться с банками — те требовали слишком высокую комиссию за размещение ценных бумаг. На этот раз Минфин настроен решительно, о чем свидетельствует появление на прошлой неделе проекта приказа об основных параметрах ОФЗ.

Объем первого выпуска облигаций номиналом в 1000 рублей и сроком обращения в 3 года составит 20 млрд рублей, ожидаемая среднегодовая доходность — 8,5%. Купонные выплаты будут происходить каждые полгода, причем для того, чтобы стимулировать население к среднесрочным инвестициям, ставка будет постепенно расти: с 7,5% сразу после покупки до 10,4% к концу периода обращения.

Закон не запрещает физическим лицам приобретать ОФЗ и сейчас, но для этого нужен брокерский счет или доверительное управление — очевидно, что большинство людей выбирает обычный вклад в банке. После апрельского выпуска купить облигации можно будет в отделениях ВТБ 24 или Сбербанка.

Хотя приобрести ОФЗ сможет любой резидент, перепродать их на вторичном рынке будет нельзя. Существует другой способ получить деньги до срока погашения — механизм досрочного выкупа бумаг государством. Но тут нужно быть внимательным: если срок владения бумагой составит меньше одного года, то накопленный купонный доход сгорит. Налогом доходы граждан от ОФЗ не облагаются.

«Я такие вложения (в ОФЗ — А.Х.). сделаю, чтобы убедиться, как этот инструмент работает», — сказал Антон Силуанов, выступая в Сочи. Кому из менее искушенных в финансовом деле людей может быть интересно это предложение?

По смыслу «народные» облигации идентичны банковским вкладам. Депозиты — самый популярный финансовый инструмент в России; в этой форме хранится подавляющая часть сбережений населения. Но ставки продолжают снижаться: как правило, сегодня крупные банки предлагают не более 8% годовых (по вкладам «до востребования» — 0,1%). Если в этом году Центробанку удастся удержать инфляцию на целевом уровне, то эта тенденция продолжится и дальше.

Кроме того, статус суверенной ценной бумаги означает минимальные риски для инвесторов — еще ниже, чем по депозитам в госбанке — и страховку средств без ограничений. Невыплата возможна только в случае дефолта государства, что в среднесрочной перспективе выглядит почти невероятно.

Банкирам, впрочем, пока не стоит беспокоиться из-за возрастающей конкуренции со стороны ОФЗ: на депозитах физлиц в России лежит более 23 трлн рублей, поэтому 20-30 млрд рублей в год погоды не сделают. Выпуск ОФЗ также не поможет решить проблему дефицита бюджета — рыночные заимствования государства в ближайшие время будут превышать 1 трлн рублей ежегодно.

«Народные ОФЗ» могут оказаться выгоднее банковских вкладов, но они ни в чем не выигрывают перед другими госбумагами, которые уже торгуются на рынке. Поэтому с точки зрения россиян, у которых есть активы на фондовом рынке (а это, по разным оценкам, 3-5% населения), новация правительства ничего не изменит. Цель Минфина — привлекать на рынок внутренних заимствований все остальное население, повышая его финансовую грамотность. Тем более что для самого министерства это может послужить неплохой рекламой.

Многое, конечно, зависит от того, насколько продуманной будет информационная кампания по продвижению ОФЗ. Но выпуск облигаций правительства в любом случае наткнется на ряд препятствий — это и консерватизм вкладчиков, многие из которых помнят историю с российскими ГКО в 1998 году, и новейший экономический кризис, не очень располагающий к экспериментам с финансовыми инструментами.