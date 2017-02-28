На Балканах опять выбирают пути развития

В ближайшее время избирателям предстоит решить, каким политическим силам отдать предпочтение: левым популистам, радикальным националистам или сторонникам укрепления европейского сотрудничества.

Болгарский кроссворд

Через четыре недели, 26 марта, в Болгарии состоятся очередные досрочные парламентские выборы. Предыдущие досрочные выборы проводились в октябре 2014 года, а до них — в мае 2013 года. За последние 5 лет в стране сменилось пять правительств. Нынешний технический кабинет министров во главе с 70-летним профессором права Огняном Герджиковым является уже третьим по счету временным составом управленцев, назначаемых на периоды избирательных циклов.

Политический кризис в Болгарии возник в ноябре 2016 года сразу же после президентских выборов. Лидер правящей правоцентристской партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) и премьер-министр коалиционного реформаторского правительства Бойко Борисов еще накануне заявил, что если их кандидат проиграет борьбу за пост президента, то он уйдет в отставку. И свое слово сдержал.

В общей сложности к предстоящим выборам допущены 13 политических партий, 9 блоков и 21 комитет по поддержке независимых кандидатов. Несмотря на эту статистику, основными соперниками выступают уже упомянутая ГЕРБ и левая Болгарская социалистическая партия (БСП).

В предвыборной кампании гербовцы находятся далеко не на передовых позициях. Оппоненты стремятся строить свои избирательные стратегии на критике их промахов и ошибок во время пребывания у власти, особенно, в области энергетике, социальной политике, в здравоохранении и образовании.

Переходное правительство также играет против партии Борисова. В считанные недели распоряжением технического премьера были освобождены от должности практически все областные управители, представлявшие ГЕРБ и другие реформаторские силы. Правоохранительные органы начали проверку нецелевого использования бюджетных средств и денег Евросоюза рядом министерств, в частности, прокуратура открыла дело против экс-министра обороны Николая Ненчева, обвиняя его в превышении должностных полномочий в вопросе ремонта авиационных двигателей стоящих на вооружении болгарских ВВС истребителей МиГ-29 еще советского производства.

В свою очередь БСП явно нацелилась взять реванш за провальное поражение на выборах 2014 года, когда партия получила лишь 15% голосов избирателей. С мая прошлого года во главе социалистов стоит энергичная и амбициозная Корнелия Нинова, которая сумела уговорить отставного генерала Румена Радева баллотироваться в президента при поддержке БСП.

Победа Радева на выборах настолько воодушевила Нинову, что она, объявив курс на радикальное обновление партии, провела генеральную чистку руководящих органов БСП, тем самым значительно укрепив свои властные позиции. Основной костяк партийного списка кандидатов в депутаты был сформирован из малоизвестных публично активистов низовых организаций.

В остальном социалисты делают ставку на традиционные обещания победить коррупцию и бедность, повысить доходы населения и улучшить инвестиционный климат в экономике. Сама Корнелия Нинова в случае прихода к власти намерена категорично поставить перед Евросоюзом вопрос об отмене антироссийских санкций.

В целом русская тема занимает важное место в предвыборной платформе БСП. Кроме общего улучшения климата болгаро-российских отношений социалисты предполагают возобновить сотрудничество с Москвой в области масштабных энергопроектов, прежде всего по строительству атомной электростанции «Белене».

Фактов прямого вмешательства России в избирательную кампанию в Болгарии пока не зафиксировано. Однако со стороны некоторых российских официальных представителей уже поступили намеки на то, что есть определенные возможности вернуться к усеченному варианту «Южного потока» в виде одной трубы. А это вполне может стать одним из аргументов в предвыборной агитации БСП.

Местные наблюдатели избегают давать прогнозы того, какая из партий сможет на финише вырваться вперед. К тому же сказываются общие усталость и разочарование избирателей: примелькались лица одних и тех же политиков, а их предвыборные посулы остаются лишь словами без реального воплощения в дела. В этой связи наиболее объективно оценил ситуацию глава ГЕРБ Борисов, заявив, что из-за большого количества участников вряд ли кому удастся получить такой перевес голосов, который позволит сформировать действенную коалицию. Скорее всего, подытожил экс-премьер, в этом году придется проводить еще одни выборы.

Сербская рокировка

В Сербии сложилась не менее парадоксальная коллизия. В апреле должны пройти президентские выборы. В избирательную гонку уже включились около десятка претендентов, среди которых такие известные политики, как бывший министр иностранных дел Еремич, экс-омбудсмен Янкович и радикальный националист Шешель.

О последнем стоит рассказать несколько подробнее. Воислав Шешель 11 лет просидел в предварительном заключении в Гааге. Международный трибунал по бывшей Югославии обвинил его в целом букете преступлений во время войны в Хорватии и Боснии. Шешель категорически отказался признавать свою вину. В 2014 году его освободили по состоянию здоровья, а через два года сняли все обвинения.

По возвращению в Белград Шешель активно включился в политическую жизнь, возглавив Сербскую радикальную партию (СРП). На выборах в апреле 2016 года СРП, выступающая под лозунгами возрождения «Великой Сербии» и против вступления в НАТО и ЕС, получила 8% голосов и вернулась после четырехлетнего перерыва в парламент.

Теперь Шешель всерьез нацелился на президентский пост.

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) во главе с премьер-министром Александром Вучичем очень хотела бы видеть президентом своего человека. Однако шансы отца-основателя СПП и действующего главы государства Томислава Николича переизбраться на второй срок уже давно оцениваются негативно.

Его рейтинг не смогли поднять ни авантюрная затея с отправкой пассажирского поезда по маршруту Белград-Приштина, ни заявление о том, что президент лично готов пойти воевать в Косово, если там будут ущемляться права этнических сербов. Как показали замеры общественного мнения, только 10% граждан Сербии выразили желание участвовать в боевых действиях на территории бывшей албанской автономии, а 75 % опрошенных высказались против войны.

Упавший авторитет Николича не спасли и попытки сыграть на активном сближении с Кремлем. Представленная с пропагандистской помпой программа перевооружения сербской армии поддержанными российскими МиГами и танками не встретила особого восторга у большинства населения, только серьезно обеспокоила соседние балканские страны. Хорватия, например, обвинив Белград и Москву в нагнетании напряженности на полуострове, наложила вето на переговорный процесс по вступлению Сербии в ЕС.

В результате под угрозой оказались все усилия премьера Вучича по евроинтеграции страны, ради чего он менее года назад провел досрочные парламентские выборы, чтобы получить дополнительный временной карт-бланш на осуществление своих планов. Выход был найден в нестандартном решении — глава правительства решил сам баллотироваться в президенты.

На текущий момент Александр Вучич считается самым популярным сербским политиком. Согласно прогнозам, он может уже в первом туре набрать более 50% голосов. Но возникает непростой вопрос: какие последствия на политическую ситуацию в стране будет иметь его уход из реальной исполнительной власти в чисто представительскую?

Пять лет назад Томислав Николич также на пике популярности избрался в президенты, передав партийную власть Вучичу. Обратную рокировку, по сведениям информированных источников, пока действующий премьер категорически исключил и еще не озвучил, кого он видит своим приемником в кабинете министров и в партии.