Кто забросил якорь из Тихого океана?

Самое удивительное в истории скромного яхт-клуба «Маяк», объединяющего энтузиастов парусного спорта различных возрастов, от совсем юных школьников и студентов до ветеранов, — это, пожалуй, то, что история до сих пор продолжается. Ведь за последние 25 лет любой участок земли в ближнем Подмосковье, — клуб расположен на берегу Клязьминского водохранилища, — превратился в ценный актив, а яхтинг из романтического вида спорта превратился в атрибут жизни премиум-класса.

Но клуба «Маяк» обе эти тенденции не коснулись. Он остается тем, чем изначально был в начале 80-х годов, когда энтузиасты ЦКБМ, руководимого академиком В. Челомеем, и студенты МФТИ создали яхт-клуб, под который получили территорию, закрепленную за ЦКБМ Челомея. Тогда это было настоящее болото возле деревни Капустино, территорию пришлось осушать и благоустраивать своими силами. Но дело того стоило. И в «Маяке» сменилось уже не одно поколение людей, которые теперь не представляют себе жизнь без походов под парусом.

Клуб так и сохранил демократический, студенческий формат, базирующийся на чистом энтузиазме. Здесь нет дорогих моторных яхт, которые говорят о пристрастиях владельцев скорее к роскоши, чем к спорту. Сегодня в клубе более 100 лодок, экипаж каждой — два-три человека, то есть «Маяк» объединяет несколько сотен людей. Большинство из них владеет собственными яхточками, но у молодежи и студентов есть возможность заниматься на спортивных лодках, принадлежащих таким вузам, как Московский Политех, МИФИ, МФТИ, и самому клубу. И вместе с другими его членами совершенствовать спортивное мастерство на российских и международных регатах.

— Основные соревнования — это первенства вузов города Москвы, к ним мы и готовимся весь год, — рассказывает представитель «Маяка» Владимир Валынин. — Это и МГУ, и Высшая Школа Экономики, и МФТИ. У нас также проводится школа яхтсменов, там выдаются права, все как у автомобилистов.

Валынин подчеркивает, что «Маяк» — самый дешевый клуб. Для вузов с их органиченными бюджетами это очень важно. А лодки — олимпийского класса.

— Другие стоянки – коммерческие, — говорит Валынин. — Там только заработать хотят, до студентов им дела нет.

Фото: yacht-service.ru

Краткая история земли

Вся эта история может закончиться уже в ближайшие несколько месяцев, потому что на участке земли, где расположен «Маяк», появились люди, называющие себя представителями компании, которая теперь этой землей владеет. Члены клуба предсказуемо называют непрошеных гостей «рейдерами»; ветераны вспоминают, что это не первая подобная попытка, приходили «братки» и в 90-е годы, но тогда клуб удалось отбить. Разными способами, главный из которых, конечно, юридический.

Земельный участок не принадлежит клубу. Это — федеральная, то есть государственная, земля. И, поскольку это берег водохранилища — прибрежная зона, то, в соответствии с Земельным и Водным кодексами, ее нельзя использовать под строительство коттеджей в современном понимании или для ведения производственной деятельности. Размещение яхт-клуба — один из немногих разрешенных видов использования.

Но еще в 1993 году глава Мытищинского района выпустил постановление, по которому земельный участок передавался на 49 лет в аренду с правом выкупа некоему АОЗТ «Форт» без каких- либо обременений и ограничений, которое год спустя этим правом воспользовалось. Как это могло произойти? Тут, конечно, есть тема для отдельного расследования, которым могли бы заняться правоохранительные органы, да срок давности по УПК вышел. Тем более что справедливость была восстановлена в суде. В 1998 году НПО «Машиностроение» — правопреемник ЦКБМ Челомея — обратилось в Арбитражный суд Московской области и выиграло иск о признании недействительным постановления главы администрации Мытищ, а значит, и сделки по купле-продаже земли. Решение устояло в апелляционной инстанции, позднее за НПО «Машиностроение» судом же было признано право бессрочного пользования.

Вопрос казался закрытым, да так оно и было — в правовом поле. Но у земельного участка возникла параллельная жизнь.

В 2007 году, то есть почти 10 лет спустя после поражения в суде, АО «Форт» провело собрание, на котором внесло земельный участок в уставный капитал некоего ООО «Яхт-клуб «Президентский». Еще раз: «Форт» распорядился тем, что ему не принадлежало, на основе документа, который был неоднократно признан судом в качестве свидетельства незаконной сделки. Это все равно что получить документ о праве собственности на чужую квартиру, а потом — продать ее третьему лицу.

Для того чтобы подобные схемы не работали, и существует институт государственной регистрации прав собственности на недвижимость. Но в нашем случае сделка по переходу прав на участок от «Форта» к «Президентскому» была официально зарегистрирована. Более того, в августе прошлого года уже и эта прокладка продала участок новому хозяину — компании «Мирола Лимитед», «прописанной» на Маршалловых островах. И эта сделка тоже была зарегистрирована, «Мирола» получила документы о праве собственности, соответствующие изменения были внесении в ЕГРП и отразились на картах Росреестра.

При этом участок с номером 50:12:0060211:25, на котором и по документам, и физически расположен клуб «Маяк», «переехал» чуть выше, на заброшенное картофельное поле. А на месте яхт-клуба образовался… другой участок с кадастровым номером 50:12:0060212:62, который, по данным Росреестра, принадлежит уже… «Мироле». Берег водохранилища внезапно превратился в частную собственность, и само собой — перешел в категорию «земли поселений».

Очевидно, что главной пострадавшей стороной в этом неравноценном размене выступает вовсе не яхт-клуб «Маяк» и даже не НПО «Машиностроение», а реальный собственник земли, то есть государство. Об этом стоило бы помнить всем участникам спецоперации, включая чиновников, которые работали с правоустанавливающими документами.

Фото: yacht-service.ru

Гости с островов Тихого океана

У «Маяка» же возникли не только юридические проблемы. В ноябре прошлого года на территории яхт-клуба появились представители «Миролы», которые оказались похожи не на туземцев с Маршалловых островов, а скорее на ветеранов войн за подмосковные земли из 90-х. При этом пришли они не одни, а в сопровождении сотрудников полиции, которые почему-то решили защищать права офшорной компании на подмосковную землю.

«Мирола» требует, чтобы члены клуба освободили участок от принадлежащего им имущества, то есть от яхт, которые там зимуют. Некоторые яхтсмены согласились, но большинство — нет. Во-первых, куда можно зимой деть яхту? Ее и перевозить небезопасно, потому что на морозе пластик корпуса становится хрупким. Во-вторых, и это главный вопрос — требование «Миролы» очевидно незаконно.

Правда, этого пытаются не замечать как сотрудники полиции, так и представители прокуратуры. В ответ на запрос представителей «Маяка» был получен ответ, в котором сухим юридическим языком были перечислены все факты, начиная от незаконного отчуждения участка в 1993 году и заканчивая регистрацией прав на него «Миролы», а потом был сделан казуистический вывод, что данные правоотношения не находятся в компетенции прокуратуры в соответствии со статьей 52 АПК РФ.

— Интересно, как человек, выступающий от лица прокуратуры Московской области, не знает, что еще в 2014 году соответствующие полномочия прокуратуре вернули и более того обязали защищать государственное и муниципальное имущество от чужого незаконного владения? — задается вопросом директор водноспортивной базы «Маяк» Игорь Рей.

Вообще действия что гражданских чиновников, что правоохранительных органов в этой ситуации очень похожи на те, что бывают при рейдерском захвате. Но для этого необходим серьезный ресурс, и обычно не только финансовый. Понятно, что «Мирола Лимитед» — это просто вывеска. Вопрос только: чья?

Соседи-буревестники

Мы, разумеется, хотели задать этот вопрос представителям самой офшорной компании, у которой, оказывается, есть офис в Москве — недалеко от метро «Электрозаводская». Корреспондент «Новой газеты» отправился на заранее согласованную встречу, но оказалось, что человек, уполномоченный на общение с журналистами, к тому времени офис покинул и впредь готов общаться только в режиме онлайн-переписки. Мы направили вопросы и ждем ответа.

Члены клуба связывают свои проблемы с тем, что их участок мог приглянуться соседям — известному и богатому яхт-клубу «Буревестник». Мы направили запрос на имя его владельца — Андрея Бойко и получили ответ через представителя. Андрей Бойко сообщил, что «несколько лет назад нам предлагали выкупить «Яхт-клуб Президентский», но наш юридический департамент не признал предоставленные документы достаточными».

В этом отношении, надо признать, юридический департамент «Буревестника» работает лучше, чем мытищинские прокуратура и УВД, вместе взятые.

При этом Андрей Бойко подтвердил «Новой газете», что участок, на котором расположен «Маяк», представляет для его компании интерес: «Мы пытались вести переговоры с владельцем земли НПО «Машиностроение», но переговоры ничем не закончились. Мы предлагали и выкуп, и аренду, и совместное использование, но не встретили взаимопонимания».

По словам Игоря Рея, финансовый ресурс, которым располагает «Буревестник групп», вполне может дополняться административным. Кроме того, из публикаций СМИ хорошо известно, что в 2009 году Андрей Бойко и его компаньон Андрей Ломакин были фигурантами уголовного дела. Правда, оно не было связано с землей и касалось контрабанды яхт. Однако в 2012 году соответствующая статья была декриминализована, и уголовное дело в связи с этим — прекращено.

Яхтсмены, хорошо знакомые с обстановкой на берегах Канала им. Москвы, также отмечают, что участок земли, на котором расположен «Маяк», — далеко не единственный среди тех, с которыми были произведены странные манипуляции. Всего, по оценкам директора клуба, количество похищенных объектов у Канала им. Москвы исчисляется сотнями. Очевидно, что все это не могло происходить без участия силовиков и местных властей.

В настоящий момент представители НПО «Машиностроение» подали заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении земельного участка, на котором располагается водноспортивная база предприятия «Маяк». С правовой точки зрения его перспективы кажутся очевидными: ведь участок, сделку по которому отменил суд, был продан дважды.

Тем интереснее следить за действиями правоохранительных органов и понимать, чьи интересы они будут защищать — государства, лишившегося ликвидной земли, или фирмы с Маршалловых островов.