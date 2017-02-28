Ревизия шестой Думы

Единственный осужденный по статье за нарушение правил митингов Ильдар Дадин неожиданно для всех вышел на свободу по решению Верховного суда. Спустя почти неделю та же инстанция отправила на новое рассмотрение дело Евгении Чудновец — воспитательницы детского сада в Курганской области, осужденной за репост видео с издевательством над ребенком (Чудновец, напомним, возмущалась содержанием ролика). В тот же день, 28 февраля, условно-досрочное освобождение получила Таисия Осипова, активистка «Другой России», которая в 2011 году была приговорена к 8 годам колонии за хранение наркотиков. Муж Осиповой Сергей Фомченков в настоящее время является одним из командиров вооруженных сил «ДНР».

Эти судебные решения касаются очень разных дел. Но перечисленные в подобной последовательности производят вполне конкретный медийный эффект: в правоохранительной системе наметился определенный разворот, кто-то даже пишет — «либералы прорвались в суды». От чисто карательно-репрессивной системы российская правоприменительная практика, — по крайней мере на примере знаковых и шумных дел, — осторожно дистанцируется. Демонстрирует, что в России возможны отмены репрессивных приговоров и другие признаки гуманизма.

С чем это связано? С одной стороны, случай Дадина в основном ложится в предвыборную канву — нужно выпустить смутьяна, чтобы не раздражать накануне 2018 года небольшую, но громкую прослойку интеллигенции. Но объяснить этими политическими «законами жанра» пересмотр дела Чудновец или УДО Осиповой не получается. За Чудновец в Москве не выходят на пикеты, разве что ворчат в социальных сетях — на ее «месте преступления». Внимание к делу Осиповой и вовсе в последние годы нулевое, а статус ее мужа-комбатанта делает политический смысл происходящего неоднозначным. Трудно предположить, что это запоздалая благодарность семье активистов «Другой России» за участие в «русской весне».

«Либеральный поворот», на который намекают эти события, может быть связан с ревизией наследия шестого созыва Думы — нынешние проводники российской политики, представленные как новыми депутатами, так и новой администрацией президента, возможно, не всегда в восторге от того законотворчества, которое досталось им от эпохи 2011—2016 годов. И дело даже не в том, что у нынешних игроков российской политики другие убеждения, — просто выясняется, что играть по правилам шестой Думы в принципе невозможно и даже опасно. Поэтому усилия законотворцев приходится немного скорректировать на практике — это не стоп-сигнал, но команда слегка сбить темп.

При этом чрезмерно обольщаться либерализмом, пожалуй, не стоит. Несмотря на вялые разговоры о возможной отмене уголовной статьи, по которой был осужден Дадин, конкретных законопроектов в Думу даже не внесено. Гуманизм в отношении Дадина случился, когда он и отсидел, и на пытки жаловался. Так что теперь каждый гражданин России хорошо подумает, прежде чем идти на митинг, — не каждому под силу пережить такие приступы «внезапного либерализма». Уголовную статью для митингующих вполне могут оставить в силе, а вот применять ее — по крайней мере какое-то время — не будут. Вещь хорошая, зачем выбрасывать?

Но как бы там ни было, порадуемся, что приговоры отменяют, граждане сидят меньше. И что быть людоедами, кажется, уже не так модно.