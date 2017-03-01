Ведро «Шанели»

Петр Саруханов / «Новая»

Дело идет к 8 Марта, а тут такие козни со стороны мужчин в масках и бронежилетах: в Ижевске накрыли подпольный завод, выпускавший духи под маркой мировых брендов. Тысячи женщин лишились флакончиков с этикетками Dior и Chanel. Правда, неизвестно, чем бы благоухали дамы после таких подарков — может, к ним без противогаза и подойти невозможно было бы.

Масштабы этого подпольного производства вряд ли кого удивили. Ну сообщила пресс-служба удмуртского МВД, что изъято «более 1000 литров контрафактных духов и туалетной воды», и что такого? А ведь это пять садовых бочек, в которых мы держим воду для полива огурцов. Представьте: подходишь к бочке и зачерпываешь ведро духов…

Едва ли не всякий из нас может рассказать, как когда-то нарвался на какую-то подделку. Кому-то бензин разбавили некипяченой водой, и, понятно, от бактерий мотор начал чихать. Кто-то купил в аптеке препарат от желтухи, и она прошла только потому, что больной сразу же посинел. Кто-то выпил в подъезде стакан контрафактной водки, и, может, обошлось бы, но он неосмотрительно занюхал водку рукавом контрафактной куртки…

Это вписывается в нашу жизнь, где все меньше подлинного и все больше контрафакта, который захватил уже и общественную, и политическую сферу. Взять те же паспорта «ДНР» и «ЛНР», о которых в последние дни столько разговоров. Тоже своего рода контрафакт. И хоть Россия эти паспорта признала, куда с ними направишься? Разве что в загс для заключения фиктивного брака. Штамп в таком паспорте не будет к чему-то обязывать как жениха, так и невесту. На церемонии бракосочетания уместно выпить контрафактного шампанского и обменяться поддельными кольцами.

А что такое наши выборы? Какие горы подделок каждый раз производили наши избирательные комиссии! И на этом фоне власть пытается вызвать неподдельный интерес граждан к будущим президентским выборам. В Кремле думают, как организовать такую явку избирателей, чтобы у входа на участки была давка, а секретарь участковой комиссии кричал: «Вон за тем мужчиной в шляпе не занимать — бюллетени кончаются!» При этом фамилии в кончающихся бюллетенях желательно оставить прежними. За два десятка лет люди к ним привыкли и уже точно знают, что впереди по алфавиту — «Ж» или «З». А избиркомы запомнили, что «Я» должна быть последней.

Пока мы тут — про выборы, пришло свежее сообщение: в Наволоках (это городок в Ивановской области) торговали фальшивой продукцией Nike и Adidas. Не ахти какая новость. Я бы и внимания не обратил, если бы не выделяющееся название информационного портала — «168 часов». Не сразу сообразив, что 168 часов содержатся в 7 днях недели, машинально представил кучу часов с ремешками и браслетами и подумал: «А сколько же среди этих 168… подлинных?» Уж что-что, а часы подделывают сплошь и рядом. Вот в Угличе на рынке полиция задержала торговца чуть ли не со швейцарскими часами. Часы, отдадим им должное, тикали. И как-никак время показывали. Впрочем, у нас, что ни возьми — показывает наше время.