Ледовое позорище

После того что случилось в Архангельске в прошедшее воскресенье, хоккей с мячом язык не повернется назвать русским. Он таким был, да весь вышел. Если две команды совокупными усилиями забивают 20 мячей в свои ворота, то это или издевательство, или цинизм, или болезнь, или все вместе.

Петр Саруханов / «Новая»

«Водник» и иркутская «Байкал-Энергия» играли матч последнего тура не на первенство водокачки, а в чемпионате суперлиги. Купившие билеты зрители, пусть и в небольшом количестве, тоже были. Архангельск все-таки — ​одна из бывших столиц хоккея с мячом, легендарный «Водник» — ​9-кратный чемпион России. «Байкал-Энергия» — ​действующий вице-чемпион.

От матча если что и зависело, то исключительно место хозяев перед плей-офф. «Водник» хотел остаться шестым, чтобы не попасть на действующего чемпиона — ​красноярский «Енисей». То есть ему надо было проиграть, что, в принципе, не хлопотно. Ситуация в любом командном виде спорта не новая, тысячекратно пройденная с разной степенью цинизма и последующего публичного эффекта. Уличить в злонамеренности трудно, наказать практически невозможно.

Но довольно быстро выяснилось, что гости тоже не хотят выигрывать, хотя видимых причин для этого у «Байкала-Энергии» не имелось — ​их второму месту ничто не угрожало. Так команды вяло катали оранжевый мячик до 68-й минуты, пока у хозяев не кончилось терпение и они не взялись за дело сами. Вернее, взялся один форвард Олег Пивоваров, который в течение нескольких минут трижды поразил… собственные ворота.

Судьи добросовестно зафиксировали очередное «взятие», главный тренер «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин взял тайм-аут, после чего его подопечные ответили в кубе, забив в свои ворота девять (!) раз подряд. Как ни пытались хозяева защитить чужие ворота (!), ничего не вышло. Но у «Водника» оставался резерв «в нападении» — ​Пивоваров закатил в свои ворота еще восемь мячей. Свидетелей его триумфа на стадионе почти не осталось. Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счетом 11:9, «Водник» своего добился, но небывалый скандал был неизбежен. На следующий день сюжетом о «матче века» открылась программа «Время» на Первом канале, чего удостаивались немногие события в спортивном мире.

Сгоняли бы нормальный договорняк, простимулировали бы слегка гостей — ​никто и слова бы не сказал. Но то ли не договорились, то ли дело тут не только в противоположных тактических планах. Главные тренеры пролепетали что-то на пресс-конференции, комментарии клубных пресс-служб ясности не добавили. Гости заявили, что команда поддалась на провокацию, хозяева намекнули, что поступить так неординарно их вынудила позиция руководства Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Извинения выглядели жалко, обещание «Водника» пускать зрителей на оставшиеся матчи сезона бесплатно могло вызвать разве что истерический смех.

Спортивные чиновники всех рангов взвились и пригрозили жесточайшими карами обеим клубам. Предварительным наказанием стало решение аннулировать итог злосчастного матча с мировым рекордом из 20 автоголов, и… переиграть его в ближайшую пятницу в подмосковном Обухове.

Понятно, что в ФХМР тоже перепугались — ​нарыв вскрылся.

…Хоккей с мячом болен, и давно. Славное прошлое забыто, настоящее печально. Дело совсем не в том, что после нескольких победных лет проиграли чемпионат мира шведам. Соперник у сборной России по существу один — ​нынче уступили родоначальникам бенди, через год выиграем, ну или снова возьмем серебро, делов-то. А вот то, что российское хоккейное пространство скукоживается год от года, популярность вида неуклонно падает, а провинциальность становится вопиющей, общей заботе не способствует, а, наоборот, провоцирует ситуацию вечной свары. По количеству скандалов хоккей с мячом даст фору любому командному виду — ​другое дело, что они мало кому были интересны за своей удаленностью от мейнстрима.

Противостоянию президента ФХМР Бориса Скрынника и главного тренера «Енисея» Сергея Ломанова лет десять. Скрынник дорос до президента Международной федерации бенди еще раньше, чем занял соответствующий пост в России, но до авторитета последнего гения мирового хоккея с мячом Ломанова-старшего ему так же далеко, как до олимпийского признания своего вида. Скрынник предприимчив и вхож в высокие сферы, Ломанов строптив и независим. Осенью красноярец уничижительно отозвался о новом формате чемпионата суперлиги (по сути претензии справедливы) и за «многочисленные циничные нарушения» получил от ФХМР «корпоративную дисквалификацию» на 2,5 года.

По мнению противников Скрынника, новая система проведения чемпионата стала продолжением политики ФХМР по отношению к неугодным личностям и даже клубам. Сценарий плей-офф, согласно которому не поддерживающий Скрынника «Водник» должен был встретиться с «Енисеем» уже в первом раунде, вроде как был расписан «наверху». «Водник» воспротивился негодными средствами, а лояльный президенту иркутский клуб постарался этому помешать — ​с помощью того же антихоккея.

Вчера контрольно-дисциплинарный комитет ФХМР вынес вердикт номер два — ​главные тренеры Игорь Гапанович («Водник») и Евгений Ерахтин («Байкал-Энергия») дисквалифицированы на 2 года и 6 месяцев, клубы оштрафованы на 300 000 рублей каждый. Продолжение обещано, но федерация в стороне.

Проиграли все. О зрителях, естественно, никто и не вспомнил. Их и так даже в самых хоккейных городах за уральским хребтом приходит все меньше. Теперь о том, что болельщиков прибавится, можно забыть надолго, если не навсегда.