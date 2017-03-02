Новая газета
Социальная антропология

«Почему мы соглашаемся, чтобы они нами правили?» Лекция Леонида Гозмана

Кафедра социальной антропологии «Новой газеты» представляет

Фото: РИА Новости

Политика

Зачем мы подчиняемся другим людям? Как из наших желаний и предрассудков рождается государство? Почему революции, происходящие по нашей воле, приводят к результатам, которые не снились нам и в страшном сне?

Триада власти — страх, согласие, любовь. За что любили Сталина и Гитлера? Кто и как становился легитимным правителем России за последние пятнадцать веков? Путин, Трамп, а дальше и везде. Обреченность на вождя? Какая власть ждет Россию?

Ответы на эти вопросы вы узнаете из лекции психолога и политик​а Леонида Гозмана.

При участии Кристины Прудниковой

Теги:
социология, режим, суверенная демократия, как это устроено, гозман, лекция, лекторий

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