Социальная антропология
«Почему мы соглашаемся, чтобы они нами правили?» Лекция Леонида Гозмана
Кафедра социальной антропологии «Новой газеты» представляет
Фото: РИА Новости
Леонид ГозманГлеб ЛиманскийАнна Игнатенко«Новая газета»
Зачем мы подчиняемся другим людям? Как из наших желаний и предрассудков рождается государство? Почему революции, происходящие по нашей воле, приводят к результатам, которые не снились нам и в страшном сне?
Триада власти — страх, согласие, любовь. За что любили Сталина и Гитлера? Кто и как становился легитимным правителем России за последние пятнадцать веков? Путин, Трамп, а дальше и везде. Обреченность на вождя? Какая власть ждет Россию?
Ответы на эти вопросы вы узнаете из лекции психолога и политика Леонида Гозмана.
При участии Кристины Прудниковой