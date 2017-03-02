Прием против преемника

«Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального опубликовал увесистое и бескомпромиссное расследование о Дмитрии Медведеве. О взаимосвязанных друг с другом десятках организаций, среди которых доминируют благотворительные фонды, так или иначе связанные с однокурсниками, родственниками или доверенными лицами премьер-министра. Об имуществе этих фондов, в состав которых входят огромные поместья (о некоторых из них «Новая газета» сообщала еще в 2011 году, см. «Президенции» — Ред.), сельскохозяйственные латифундии в России и за ее пределами и приятные мелочи вроде элитных яхт и квартир с лифтами для «Ламборгини». И об источниках происхождения средств, на которые приобретена вся эта роскошь. В большинстве случаев деньги — а счет идет на десятки миллиардов рублей — просто подарили. Дарителями выступили крупные сырьевые олигархи.

Официальный представитель премьер-министра Наталья Тимакова отреагировала предсказуемо: «Материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, — бессмысленно».

Надо признать, что Наталья Тимакова права абсолютно во всем.

Аристократическое молчание давно является у нас идеальной формой комментария, потому что реальная политика непублична и общественное мнение в ее системе координат находится примерно там, куда посылает досужих корреспондентов пресс-секретарь «Роснефти». Но в стране и правда идет предвыборная кампания, в отношении которой буквально никто не знает главного: когда состоятся выборы (дата официально не назначена), и кто в них будет участвовать.

Навальный вот, несмотря на все законодательные ограничения, связанные с заново выправленной судимостью по «Кировлесу», официально заявил о намерении баллотироваться и сейчас занят тем, что формирует региональные штабы поддержки. Он в игре, и останется в ней даже в том случае, если не будет допущен до официального участия в электоральных процедурах. Понятно, что первое, второе и третье блюдо, которое он готов предложить избирателю — это как раз борьба с коррупцией. В этом смысле расследование про Медведева могло бы показаться фальстартом. Но ситуация неопределенности, в которой сейчас находятся абсолютно все политические игроки, делает бессмысленной стратегию и распределение сил по дистанции. Тем более что конкретно для Навального она запросто может в любой момент превратиться в этап.

Роль Медведева в будущей кампании очерчена куда менее явно, но она будет велика. Расследование Навального подчеркивает неочевидный факт: Дмитрий Анатольевич — действительно второй человек в государстве.

И не только по близости к первому лицу: Медведев сформировал свой круг, и финансовые потоки, которые его питают, никак не связаны с условным кооперативном «Озеро». Я, честно говоря, не знаю, кому еще в нашей стране позволено иметь подобный ресурс — финансовый и политический.

Кстати, о политическом ресурсе. Медведев — председатель партии власти, владеющей фактической монополией в федеральном парламенте и серьезным влиянием в большинстве регионов. В гипотетической ситуации, когда действующий президент принимает решение не баллотироваться на новый срок, Медведев становится не просто очевидным, а безальтернативным кандидатом. В любой схеме, включая преемническую.

То есть прямое столкновение Медведева и Навального на предвыборной дистанции — сюжет экзотический, но, тем не менее, вероятный.

И все же соль ситуации не в этом. Политика у нас делается не на избирательных участках и даже не в кабинетах, а в кулуарах. И в этой системе Алексей Навальный тоже имеет свой политический вес. Правда, его считают не самостоятельным игроком, а эффективным инструментом внутриэлитной борьбы. Широко распространена версия, по которой его хронические проблемы с Уголовным кодексом — следствие несанкционированного выхода за нарезанную антикоррупционную делянку в чистую политику.

Обнародование расследования о Дмитрии Медведеве породит массу версий о том, кому это выгодно, и кто, следовательно, его заказал. Прикормленные чекисты и службы безопасности крупнейших компаний уже стоят на ушах.

Заказчик, конечно, будет найден, потому что ситуация, в которой он отсутствует, находится за пределами когнитивных способностей людей, образующих нашу элиту. А значит, будет и контрудар.

Пока мы смотрим видео с геликоптера, заключаются альянсы и делаются ставки.

Предвыборная кампания действительно началась.