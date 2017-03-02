Новая литературная премия для молодых

27 февраля начался прием работ на новую национальную литературную премию. Об этом было объявлено на пресс-конференции, прошедшей в понедельник в Москве

К участию в премии «Лицей» имени Александра Пушкина приглашаются поэты и прозаики в возрасте от 15 до 35 лет. На конкурс принимаются литературно-художественные прозаические произведения (романы, повести, сборники повестей и/или рассказов) объёмом от 4 до 12 авторских печатных листов (от 160,000 до 480,000 печатных знаков) и поэтические произведения объёмом от 150 до 700 строк, ранее не выдвигавшиеся на национальные литературные премии. Произведения, выходившие в финал других национальных литературных премий, таких как «Большая книга», «Книгуру», «Дебют», не допускаются к участию.

Оценка текстов будет двухэтапной: на первом этапе Экспертный совет прочитает все поступившие рукописи и составит Короткий список, куда войдет не больше 20 произведений. Второй этап — работа жюри и присуждение наград в двух номинациях: прозаической и поэтической. Лауреатов планируется назвать в день рождения Пушкина 6 июля на книжном фестивале на Красной Площади. Призовой фонд премии — 4,3 млн рублей. В жюри вошли известные поэты прозаики: Максим Амелин, Евгений Бунимович, Мария Ватутина будут судить поэзию, а за прозу ответят Михаил Визель, Шамиль Идиатуллин и Роман Сенчин. Возглавит жюри Павел Басинский, которого председатель Наблюдательного совета премии Сергей Степашин назвал одним из лучших российских прозаиков.

Прием работ заканчивается 18 апреля. «Сроки приема в этом году короткие, — сказал Павел Басинский, — но молодые должны быть быстрыми». А заместитель главы Роспечати Владимир Григорьев пообещал, что премия станет ежегодной, и в дальнейшем на премиальные сезоны будет отводиться больше времени.

Инициатором создания премии «Лицей» выступило российское отделение крупнейшего южнокорейского конгломерата «Лотте Групп»: компания инвестирует средства в социальные проекты в тех странах, где работает, — так сказал генеральный директор Lotte Rus господин Янг Сон. Он же объяснил, почему премия носит такое название. С 2013 года в Сеуле стоит подаренный Корее Россией памятник Пушкину: «Это самый великий поэт, и мы захотели спонсировать литературную премию его имени». Посол Республики Корея господин Пак Ро Бёк выразил надежду, что новая премия будет способствовать укреплению российско-корейских культурных связей. Сергей Степашин в ответном слове назвал жест корейской стороны в свете нынешнего международного положения России очень красивым.

Президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов, который уже больше полутора десятилетий опекает начинающих писателей, порадовался за молодых авторов в связи с учреждением новой премии, которая, по словам Владимира Григорьева, даст победителям возможность в течение года-полутора заниматься литературной работой, не думая о хлебе насущном.

Возрастной диапазон премии — от 15 до 35 лет — не может не вызвать мысли о своего рода литературных «боях без правил». Предвидя вопросы, Владимир Григорьев сказал, что действительно, практически невозможно написать хорошую прозу в 15, 17, 18 лет, но в поэтической номинации подростки вполне могут соревноваться со взрослыми. На уточняющий вопрос нашего корреспондента нет ли лукавства в том, что подростков призывают участвовать в соревновании, где у них нет никаких шансов на выход в финал, господин Григорьев ответил, что верит в профессионализм экспертов и жюри.

Ксения Молдавская