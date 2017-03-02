«Не удивляйся, если тебе как-нибудь бошку отшибут»

Муниципальный депутат подмосковного Ступино Николай Кузнецов («Яблоко») был жестоко избит 28 февраля в подъезде собственного дома. Кузнецов поднимался на лифте, когда кто-то остановил его на втором этаже — внутрь ворвались двое и начали избивать его по голове до потери сознания. Кузнецов связывает произошедшее с конфликтами вокруг больших строительных проектов в Ступино, связанных с сыном Аркадия Ротенберга, главой Ступинской районной администрации Павлом Челпаном и местным предпринимателем Виктором Лебедевым.

Николай Кузнецов муниципальный депутат, пострадавший

— Я все помню очень смутно после избиения. Утром мы с коллегами провели небольшое совещание по планам на март. Потом я заскочил в «Макдоналдс», выпил кофе, заехал к сестре, а дальше направился в квартиру. Это было около 13:00.

Я зашел в подъезд, потом в лифт. Теперь я понимаю: за моими перемещениями следили и ждали в подъезде. Отфиксировали, что я вошел в подъезд и вызвал лифт (прибыл грузовой лифт). Лифт перехватили где-то на 3 этаже (известно, что потом я выполз из лифта и стучался в квартиры в поисках помощи именно на 3 этаже). Когда лифт остановился, в него вошли два человека и сразу стали методично меня избивать. Я был не в состоянии куда-либо деться.

Били исключительно по голове, очевидно, кулаками. Сорвали шапку, чтобы удары были сильнее (шапка — единственное, что у меня пропало). Дальше — какая-то пелена в памяти. Следующее, что я помню — это больница и сестра рядом. Люди, которые живут на третьем этаже потом рассказали, что я, оказывается, стучал в двери, просил вызвать «скорую», но я ничего этого не помню. В больнице я увидел, что на мне разорвана рубашка, все в крови».

Николай Кузнецов возглавлял инициативную группу, выступавшую против строительства в Ступино нового грузового аэропорта вблизи жилых домов: в 2011 году полторы тысячи жителей подмосковного города выходили на несанкционированный митинг. По информации жителей, «Авиакомпания «Аэронавт спорт Холдинг», которая должна была строить аэропорт, связана с сыном Аркадия Ротенберга Игорем, а зарегистрирована она по адресу ступинской администрации, причем администрация выступила соучредителем.

«Бессменный с 1986 года глава Ступинского района — Павел Челпан. Он остался одним из последних политических долгожителей Московской области. В последнее время всё чаще появляется информация о его отставке. Я его ключевой политический оппонент», — говорит Кузнецов.

Николай Кузнецов (в центре) и глава Ступинского района Павел Челпан (слева). Фото: Николай Кузнецов / Вконтакте

Другой конфликт, в котором активно участвовал Кузнецов — проблема расселения ветхого жилья в Ступино. Компания «АСКО» во главе с Виктором Лебедевым получила большой контакт на строительство новых домов в центре города на 44 гектарах, но не выполняла обязательства в срок.

«В мае прошлого года, когда губернатор Воробьев приезжал в Ступино, я добился включения этой проблемы в повестку его визита, — говорит депутат. — Команда губернатора согласовала мне мероприятие с жителями ветхого фонда, где мы открыто обсудили проблему. Губернатор согласовал предложенный мной план действий, нас включили в государственную программу расселения, выделили на ее решение полмиллиарда рублей. Однако местная администрация фактически, саботирует прямые указания губернатора. Застройщик не выполнил свои обязательства перед городом на сумму более 1 млрд рублей, поэтому с ним должен быть расторгнут договор, чего я настойчиво добиваюсь. Руководитель этой компании перед той встречей с губернатором позвонил мне и в ходе разговора высказал: «Если ты там вякать против меня будешь, пеняй на себя». Заявил, что сделает все, чтобы я лишился статуса депутата и больше никогда депутатом не был. И последняя брошенная фраза была: «Не удивляйся, если тебе как-нибудь бошку отшибут». Это было 12 мая 2016 года», — рассказывает Кузнецов.

Губернатор Андрей Воробьев, глава Ступино Челпан и Кузнецов

«Новая газета» направила запросы в Ступинскую районную администрацию и компанию «АСКО» с просьбой прокомментировать ситуацию.