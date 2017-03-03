Многорукость власти

В прошлом номере я писал о неожиданном судебном либерализме, когда в течение нескольких дней были приняты сразу три нелюдоедских решения: Ильдар Дадин вышел на свободу, приговор Евгении Чудновец был признан неправосудным и отправлен на новое рассмотрение, политактивистка Таисия Осипова выпущена на свободу по УДО. Но пока версталась газета с той колонкой, в течение всего дня шел обыск у правозащитницы Зои Световой. В квартире Световой следователи искали «деньги Ходорковского».

Параллельно обыски прошли дома у бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы, координатора проекта Gulagu.net Елены Абдуллаевой. Деньги Ходорковского у нее решили не искать, поэтому ограничились подозрениями в хранении краденого телефона за три тысячи рублей. Если это оттепель, то аномальная — ​в условиях общенационального похолодания.

Объяснить ситуацию можно несколькими способами. Первый предполагает, что перед нами хитроумная стратегическая многоходовка. Власти одной рукой выпускают Дадина и накопившийся у интеллигенции пар, а другой — ​закручивают соседнюю гайку, заходят на новый круг. Стратегия, дескать, состоит в том, чтобы держать всех в тонусе и никому не велеть расслабляться — ​ни правозащитникам, ни коллективному фейсбуку, ни репрессивной машине.

Слабость этого объяснения в том, что оно исходит из не слишком правдоподобных допущений. О том, что во власти есть единый сверхкомпетентный центр принятия решений по каждому из этих случаев; что приказы и сигналы, которые распространяет этот центр, принимаются синхронно и не саботируются всеми заинтересованными лицами; и что у отдельных частей этой системы нет собственной инерции.

Если идея абсолютной управляемости России и бесконечного профессионализма нам не подходит, то можно предложить второе объяснение: суды и следователи действуют в России по собственному усмотрению и, принимая решение провести обыск у известной правозащитницы, ни с кем не консультируются, но поступают согласно букве закона. Выпуская Дадина, судьи тоже ни с кем не советовались, а просто прочитали материалы уголовного дела и изумились: да парень же сидит ни за что! Звучит правдоподобно?

Если и эта интерпретация не кажется убедительной, то есть последнее, третье объяснение. Сочетание людоедского и нелюдоедского, наслоение одного на другое и легкое ощущение политической шизофрении есть результат обычного российского бардака. Дадина можно выпускать, обыскивая в то же время Светову, не потому, что так кто-то спланировал, а потому, что государство отрастило себе столько «силовых рук», что они могут одновременно душить и поглаживать без всякой координации друг с другом.

Для конкретного обывателя, попавшего в российскую судебную систему, это иногда бывает неплохо — ​можно прятаться от крупных садистов у маленьких. Но для начальства это означает, что никакого «государственного курса» проводить уже нельзя. Задекларированный государственный курс выполняется, лишь пока он выступает поводом для извлечения бюджетной ренты. Идет федерализация (феодализация) России — ​сокращение ресурсной базы не только увеличивает конкурентную борьбу внутри элит, но и обособляет интересы отдельных группировок, которые еще недавно выглядели единым политическим телом на фоне растущих нефтяных котировок.