Ламповое устройство коррупции

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и ряда членов преступного сообщества, которым Гайзер, по версии следствия, руководил, в частности в это ПС входили Владимир Торлопов, Александр Зарубин, Александр Чернов и Валерий Веселов.

Обвинение (в зависимости от предполагаемой роли в преступном сообществе) предъявлено по пп. «а, б» ч. 4 ст. 210, 159, ч. 6 ст. 174.1, ст. 290 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе; мошенничество; легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления; получение взятки).

Два фигуранта на стадии следствия заключили досудебные соглашения о сотрудничестве: они дали признательные показания по обстоятельствам преступлений и изобличили других соучастников. Фамилии их в сообщении СК не фигурируют — ведь они пошли на сделку со следствием ради преференций. Но молчание бывает красноречивым. Например, в сообщении СКР вообще не упоминается экс-заместитель главы региона Константин Ромаданов. А ведь Ромаданов сам себя признал «казначеем» преступной группировки. Его фамилия была знакома публике и раньше. В 2012 году Ромаданов попал в рейтинг Forbes, заняв с официальным доходом более 500 млн рублей 10-е место в списке самых богатых российских чиновников.

Прежде чем Ромаданов пошел на сделку со следствием, один из арестованных по делу Гайзера, финансист Антон Файерштейн был найден в камере повешенным. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством, но по утверждениям правозащитников и родных погибшего, на его теле были обнаружены следы насилия. Можно предположить, что Ромаданова эта история сильно напугала.

Тем более что его роль в системе управления республиканской энергетикой была одной из ведущих.

Коммунальная империя

В середине 90-х молодой Ромаданов становится заместителем генерального директора по финансовым вопросам ОАО «АЭК Комиэнерго» на целых шесть лет. После еще пять лет, в период активного реформирования энергетики, он был руководителем службы Республики Коми по тарифам. Как утверждала местная пресса, на эту весьма влиятельную должность его порекомендовал Александр Зарубин (сегодня — один из фигурантов дела Гайзера). При такой поддержке впоследствии Ромаданов становится заместителем председателя правительства РК.

Республика Коми — это так называемая неценовая зона, куда не добралась реформа электроэнергетики. По сути, компании, работающие на рынке производства электроэнергии в Коми, можно разделить на крупнейшего в республике частного игрока «Т Плюс» и компании, контролируемые республикой.

Половина всего сбыта электрической энергии приходится на частного игрока — «Коми энергосбытовая компания» (КЭСК). Остальные 50% приходились в основном на компании, подконтрольные республике и по совпадению входящие в сферу интересов Ромаданова. В частности, поставкой электричества занимались ООО «Евразийская энергетическая компания», ООО «Энерготрейд», ООО «Оптовая энергетическая компания», ООО «Производственная компания Межрегионтоп» и др. Тепловую энергию поставляли ромадановские ООО «Теплосервис», ООО «Усинская тепловая компания», ООО «Северэнергопром», ООО «Теплоэнергосервис», ООО «Коми тепловая компания» и т.д. Кроме того, РК принадлежали и сетевые компании ООО «Республиканская сетевая компания» и ООО «Электрические сети Сыктывкара».

Игра в тарифы

По сути, на компании, подконтрольные РК, приходилась львиная доля рынка ЖКХ региона. Было на чем заработать. Ведь цены на электроэнергию в Коми каждый год устанавливает местный тарифный комитет (РЭК), тогда как в основной части России действуют правила рынка. Тарифы же на тепловую энергию всегда устанавливались вручную, что было очень кстати для Ромаданова.

Непрозрачность в сфере регулирования тарифов давала ему прекрасную возможность на протяжении многих лет создавать собственные энергокомпании, перепродающие электро- и теплоэнергию, и устанавливать им выгодные тарифы. Поначалу Ромаданов контролировал цены на энергоресурсы, занимая должность председателя местной РЭК. Позже уместной оказалась помощь «коллег».

Важные подробности о деловой активности Ромаданова можно узнать, изучая материалы уголовного дела против бывшего главы Службы по тарифам Коми Ильи Первакова и референта этого ведомства Олега Рябинина. Расследование завершилось в конце прошлого года. Чиновники обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Согласно материалам дела, четыре года — с 2011-го по 2015-й — обвиняемые ежемесячно получали взятки от Константина Ромаданова. Перваков получил «премий» на 1,62 млн рублей, а Рябинин — 1,998 млн. Чиновники устанавливали выгодные тарифы для подконтрольных Ромаданову компаний в энергетике и сфере ЖКХ. Перваков распределял минимальный тариф конкурентам, а максимально высокий давал компаниям Ромаданова.

Кроме того, следствием установлено, что Ромаданов в благодарность за услуги помог Первакову заплатить долг в размере 5,8 млн рублей за элитную квартиру площадью 320 кв.м общей стоимостью 12 млн. Оба попавшихся на взятках чиновника вину признали.

В обвинительном заключении указано, что РЭК принимал и подписывал в интересах Ромаданова решения, устанавливающие необоснованно низкие цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Коми энергосбытовая компания» (крупнейший поставщик электроэнергии в регионе).

В 2010 году подконтрольное Ромада­нову ООО «Региональная генерирующая компания» (РГК) купило сети и дизельные электростанции у ОАО «Комиэнерго», где чиновник раньше работал. РГК тут же передает имущество в аренду своей же компании «Энерготрейд» и просит установить РЭК высокий тариф. «Энерготрейд» проводит обследование купленных сетей и приходит к выводу, что они нуждаются в капитальном ремонте. В тариф компании были включены сотни миллионов рублей на мифический ремонт. При этом тариф сетевой МРСК Северо-Запада резко сокращался.

В 2012 году блок-станция ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК», продававшая энергию гарантирующему поставщику — КЭСК (это единственный вариант, если следовать букве закона), внезапно решила сменить партнера на «Евразийскую энергетическую компанию» Ромаданова.

КЭСК подает жалобу в РЭК Коми. Глава службы по тарифам Перваков действует так, будто на «Монди СЛПК» закон не распространяется. А чтобы совсем отбить желание у КЭСК жаловаться, РЭК по указанию Ромаданова устанавливает для компании минимальный тариф.

Конечно, такие схемы не всегда удавалось реализовать даже Ромаданову. КЭСК получила защиту в более высоких инстанциях. В частности, сбыт направил жалобу на РЭК Коми в ФСТ России, и после долгих разбирательств ФСТ выпустила Приказ от 26.06.2012 №445-к «Об отмене решений Службы Республики Коми по тарифам». РЭК Коми пришлось все вернуть на свои места, а тариф повысить до установленного уровня.

Кого нагрели на тепле

А вот что происходило с ценами на тепловую энергию, которые устанавливались для разных компаний в течение 9 лет. По данным РЭК Коми, максимальный рост тарифа в республике с 2007 по 2016 год составлял 293% — это рост в 4 раза. При этом, по данным того же РЭК, ООО «Тепловая компания» (принадлежит рес­публиканской «Коми тепловая компания») за этот период подняло цены на тепловую энергию для потребителей в 13 раз!

Для одного филиала «Коми тепловая компания» (Ухта-Советская) тарифы выросли в 9 раз, для другого (филиал Тобысь) — в 5,5. При этом рост тарифов на теплоэнергию для компаний, не принадлежащих Республике Коми, зачастую не дотягивал до максимально установленного уровня. Например, для ОАО «РЖД» цены за 9 лет выросли в 3 раза, «Лукойл-Энергосети» — в 2,6 раза. ООО «Воркутинские ТЭЦ» (Т Плюс) стала покупать тепло в 2,4 раза дороже, филиал Коми СТЭЦ (Т Плюс) — в 2,5 раза дороже.

Это просто факты, на основе которых волей-неволей приходишь к выводу: Ромаданов, уже заседая в правительстве республики и имея все необходимые рычаги, мог влиять на руководство местного РЭКа в течение многих лет. Фактически Ромадановым и товарищами по бизнесу была создана коммунальная империя, на счетах которой оседали огромные деньги, которые платили жители республики. Иерархическая система, в которой каждый знал свое место и роль, работала практически без сбоев много лет, принося солидные доходы ее создателям. Ведь расчет простой — люди всегда будут платить за свет и тепло, тем более в таком северном регионе, как Коми.

Даже странно, что при таких серьезных возможностях Ромаданов зарабатывал всего полмиллиарда в год.

Василий Шестаков