Ставки на Лося и «Уфа» без мата

№1 Выведет ли Валерий Карпин футбол из телевизионного офсайда?

16 февраля бывший тренер «Спартака», «Мальорки» и «Торпедо» из Армавира был назначен главным редактором дирекции футбольных трансляций на «Матч ТВ». «Мы решили усилить этот участок Карпиным, который очень эффективно показал себя в эфире спортивного канала в качестве эксперта-аналитика», — говорится в сообщении «Матч ТВ».

Теперь же Валерию Георгиевичу, умело разъяснявшему общественности, почему Павлюченко не забивал с двух метров, придется не только зажигать в студии, но и полностью контролировать работу комментаторов. Подобный «трансфер» Тины Канделаки многие уже признали удачным, но ведь рейтинги, как и очки, считают в конце сезона…

№2 Превратится ли «Терек» в «Ахмат»?

Коллектив из Грозного, набрав 28 очков, занимает 4-е место, отставая от третьей позиции всего на 4 пункта. Однако болельщиков команды сейчас больше волнует не слишком футбольный вопрос. Они обратились к совету директоров с просьбой сменить название. Фанаты объясняют свою позицию тем, что в республике есть сеть клубов «Ахмат» по различным видам спорта, а также напоминают про Ахмат-Хаджи Кадырова, сыгравшего огромную роль в возрождении «Терека». По регламенту турнира переименования в ходе чемпионата не проводятся. Но в Чечне, где Рамзан Кадыров во время матчей «хвалит» арбитров при помощи мегафона, свои правила.

№3 Как Сергей Семак будет управлять «Уфой» без мата?

Три года самый уважаемый человек в российском футболе (единственный игрок, становившейся чемпионом страны в составе трех команд) скромно и незаметно помогал в «Зените» Спаллетти, Виллаш-Боашу и Луческу, а в сборной — Фабио Капелло и Леониду Слуцкому. «Когда же отец семерых детей начнет самостоятельно чертить схемы?» — недоумевали журналисты. Под Новый год Сергей Богданович возглавил «Уфу». И первым же указом едва не довел своих подчиненных до инфаркта, введя суровые штрафы за использование нецензурной лексики. Неужели у интеллигентного тренера получится при помощи одних «спасибо» и «пожалуйста» вдохновлять Аникина и компанию на подвиги?

№4 Куда приведет «Арсенал» Гурам Аджоев?

Летом 2015-го руководитель Ночной хоккейной лиги ушел с поста спортивного директора «Динамо», которое он «прокрутил» так, что клуб оказался на грани выживания. Казалось, после подобных проколов следует исчезнуть с футбольного горизонта. Однако Гурам Захарович, тесно дружащий с Ротенбергами, осенью занял должность президента «Арсенала». За время его правления в стане «оружейников» обосновались полдюжины людей с «бело-голубым» прошлым (игроки, тренеры, врач, менеджеры). И тиффози переживают: «Как бы создание «большой и дружной семьи» в Туле не закончилось в мае по-динамовски…»

№5 Кто из джокеров устроит весной шоу?

Зимой клубы РФПЛ в общей сложности приобрели футболистов на 29 миллионов евро. Четверка самых дорогих переходов выглядит так: Эрнани («Зенит» — 8 млн евро), Александр Самедов («Спартак» — 3,5 млн евро), Андрей Лунев («Зенит» — 3,5 млн евро), Александр Селихов («Спартак» — 3,5 млн евро). Но эксперты самыми крутыми сделками москвичей и питерцев считают контракты с Луисом Адриано из «Милана» и Брониславом Ивановичем из «Челси», которые в год будут зарабатывать более 3 млн евро. А вот Александр Глеб, выигрывавший с «Барселоной» Лигу чемпионов, отправился в Самару, по его словам, не ради денег. А ради чего?

№6 Доиграет ли «Томь» все матчи по-честному?

Терпящий финансовое бедствие сибирский клуб, находящийся на последней строчке в таблице, распустил почти всех опытных артистов и не ставит задачи сохранить прописку в премьер-лиге, так как средств на жизнь в элитном дивизионе в ближайшем будущем не предвидится. Правда, пойти ко дну можно разными способами. Биться в каждой игре, несмотря на задержки зарплат, и сберечь честь, не заслужив упреки болельщиков. Или… сливать направо и налево и утонуть с позором. Главный тренер Валерий Петраков настраивает команду на первый вариант. Услышат ли его одуревшие от пустых губернаторских обещаний футболисты?

№7 В каком туре забьет Дмитрий Лоськов?

43-летний ветеран, завершивший игровую карьеру 5 лет назад и продолжающий трудиться помощником у Юрия Семина, неожиданно для себя получил шанс снять бутсы с гвоздя и тряхнуть стариной: «Локо» решил внести легенду в заявку на конец сезона. Многие окрестили этот «фокус» обычным маркетинговым ходом: мол, таким образом изобретательные боссы проводят акцию по возвращению фанатов на стадион. Впрочем, видевшие на тренировках хавбека утверждают, что тот в полном порядке. Заколотит ли Лось (прозвище игрока) свой 129-й мяч за «красно-зеленых»? Есть информация, что букмекеры собираются принимать на это ставки…

№8 Чем подсобят «Зениту» Джейкоб Гардинер-Смит и его папа?

Продажей Акселя Витселя в Китай за 20 млн евро и покупкой Ибрагима Цаллагова и Йоана Молло клуб из Санкт-Петербурга отвлек внимание публики и прессы от «секретного» трансфера. А таковым стоит признать пришествие на берега Невы 19-летнего английского хавбека, который ничем выдающимся у себя на родине не отличился. Зато папа Джейкоба — не кто иной, как член Палаты общин и теневой министр по международной торговле и по изменению климата Барри Гардинер. В общем, как поет Василий Обломов, это многоходовочка… И Алексею Миллеру данная «транзакция» наверняка зачтется. А уж если сынулька вдруг пару раз результативно навесит на Дзюбу…

№9 Пригласят ли свистеть иностранных арбитров?

10 лет назад на ключевые матчи российская лига периодически выписывала забугорных рефери. От подобной затеи вскоре отказались, посчитав, что это, во-первых, нерентабельно, а во-вторых, не дает развиваться местным служителям Фемиды. Но за две пятилетки уровень судейства аборигенов со свистком, мягко говоря, не вырос. А в текущем сезоне почти все топовые поединки сопровождались ошибками арбитров. И президент РФС Виталий Мутко еще осенью намекнул на готовность вернуться к прежней практике: «Если иностранец напортачит, его, по крайней мере, не обвинят в предвзятости…» Ходят слухи, что на дерби ЦСКА — «Спартак» могут назначить «свистулькина» из Европы.

№10 Станет ли «Спартак» чемпионом?

«Смотреть на игру команды не всегда интересно. Эти 1:0, 1:0… Напоминает итальянское катеначчо. Забивают гол и стараются удержать преимущество», — так высказался о нынешнем «Спартаке» Олег Романцев. Тем не менее такой «сердитый» и боевой футбол позволил подопечным Массимо Карреры оторваться от преследователей на пять очков. Однако весной у «красно-белых», как известно, обычно случаются «расстройства». Зная об этих проблемах, коуч с Апеннин укрепил свой штаб врачом-диетологом Сарой Фабрис и шеф-поваром Вальтером Дри, специализирующимся на вегетарианском меню. Неужели отказ от мяса позволит «Спартаку» озолотиться?»