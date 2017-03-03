«Столетие Февральской революции. Начало русского бунта». Лекция Андрея Зубова

Отречение от престола импрератора Николая II и его младшего брата Михаила 2 и 3 марта 1917-го — точка решительного перелома всей революции. Именно в эти 24 часа рухнуло тысячелетнее российское государство.

Тогда это поняли далеко не все, но многие поняли. Даже простые мужики, судя по дневникам Ивана Бунина, говорили «все — решилась Расея» (в смысле — умерла). Были люди, которые, узнав об отречении, предпочли покончить жизнь самоубийством.

Следующие восемь месяцев были ничем иным, как всё убыстряющимся падением 180-миллионной страны в страшные объятия коммунистической диктатуры, в которых она и обнаружила себя утром 26 октября (по старому стилю).

Но почему произошел 2 — 3 марта слом оснований «царственной державы»? Почему огромная Императорская армия, блестящие гвардейские полки, опытная государственная охрана, бесчисленная бюрократия не смогли предотвратить эту «однодневную революцию»?

Вместе с историком Андреем Зубовым вы шаг за шагом пройдете путь России в феврале 1917 года, чтобы попробовать выявить действительные причины первого импульса катастрофы.