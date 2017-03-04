Доходная партийная газета

В год 100-летия Октябрьской революции это дело может служить примером того, как век спустя изменились методы борьбы «труда и капитала». Известный в Татарстане коммунист Николай Максимов собрал на одного из крупнейших предпринимателей республики — Айрата Хайруллина компромат, напечатал его в газете «Ленинская правда в НК» (НК — это Нижнекамск) и предложил классовому неприятелю выкупить 30-тысячный тираж за 1,8 миллиона рублей. Однако вымогателю была поставлена ловушка: процедура передачи денег проходила под наблюдением сотрудников правоохранительных органов.

В суде Максимов виновным себя не признал. Он заявил, что является защитником народа, и лишь пытался совершить с Хайруллиным гражданско-правовую сделку.

Обозначим позиции сторон несостоявшейся сделки.

Николай Максимов после приговора. Фото: Борис Бронштейн / «Новая газета»

Николай Максимов — депутат горсовета Нижнекамска. Одно время его кандидатура предлагалась на пост мэра города. В прошлом Максимов возглавлял Нижнекамский горком КПРФ, затем «за нарушение устава» был исключен из партии Зюганова и пополнил ряды «Коммунистов России». Стал первым секретарем нижнекамского отделения, а затем и членом ЦК (по некоторым данным, сейчас исключен и из этой партии). Намеревался баллотироваться в Госдуму. Первоначально с этой целью и собирался компромат на конкурента — Айрата Хайруллина. Материалы при этом брались из открытых источников («Коммерсант», «Новая газета», «Вечерняя Казань»…). Злополучный тираж «Ленинской правды в НК» был отпечатан в предвыборную пору — летом минувшего года.

Айрат Хайруллин — единоросс, один из богатейших депутатов Госдумы, где он заседает уже четыре созыва. Время от времени его имя связывают то с незаконной предпринимательской деятельностью, то с использованием в бизнесе депутатских полномочий. Специалист в аграрной сфере, доктор экономических наук.

Айрат Хайруллин, депутат Госдумы от «Единой России». Фото: сайт А. Хайруллина

Айрат Хайруллин на суде не присутствовал — сослался на депутатскую занятость. Его брат и партнер по бизнесу Ильшат Хайруллин, тоже проходивший по делу как потерпевший, назвал содержащиеся в коммунистической газете сведения «построенными на лжи», однако попросил суд по возможности не наказывать Максимова слишком строго.

Возможно, эта просьба наряду со смягчающими вину подсудимого обстоятельствами и сыграла роль при вынесении приговора. Разница оценок содеянного Максимовым удивляет. Девять лет колонии строгого режима, которые обосновала в прениях сторон прокурор Регина Кафарова, и четыре года условного лишения свободы, объявленные судьей Ильдаром Салиховым, создают ощущение того, что они исследовали два разных дела.

профайл процесса Суд: Вахитовский районный суд Казани

Подсудимый: Николай Максимов

Статья: «Вымогательство» (163 УК РФ)

Стадия: Вынесен приговор

Срок: 4 года условного лишения свободы (прокурор просил 9 лет колонии строгого режима)

Казань