«А вы за ухо трогайте. Чувствуете?»
Корреспондент «Новой газеты» приложился к мироточащему бюсту Николая II в Симферополе
Фото: Иван Жилин / «Новая газета»
Иван ЖилинНикита Гирин«Новая газета»
Чудны дела Господни, особенно когда о них докладывают прокуроры. 3 марта в вечернем эфире «Царьград ТВ» бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила новость: в Симферополе замироточил бюст последнего российского императора Николая II.
— Сегодня мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней, и говорят, что утром бюст Николая II, Государя нашего, который мы установили возле часовни, замироточил, — рассказала она. — Это чудо, которое не объяснят ученые и никто.
Мироточение произошло на территории часовни в честь Святых Царственных страстотерпцев — государя Николая II и его семьи. Часовня была открыта у здания прокуратуры Крыма 26 октября 2016 года лично Натальей Поклонской, она же выступала инициатором строительства. Деньги на стройку крымские прокуроры собирали сами.
Слова Поклонской позвали в дорогу. В пути нервно читаю заголовки официальных крымских СМИ: «Верующие, журналисты и котики собираются у прокурорской часовни посмотреть на чудо мироточения». Коллеги, правда, поясняют: «Прихожан пока немного».
К моему приезду ситуация существенно не меняется: журналистов у бюста двое, прихожанка одна, котиков нет.
— Где можно бюст потрогать? — спрашиваю у присутствующих. — Он, говорят, масляный весь.
— Сейчас только с левой стороны, — уточняет снимающий Николая II на телефон парень.
Трогаю за левую щеку. Памятник сухой.
— А вы за ухо трогайте, — советует девушка-корреспондент. — Чувствуете?
— Нет.
— Да точно есть! А если внутрь?
Но и внутри уха последнего императора ни миро, ни какой-либо влаги мне найти не удается.
Наши ковыряния в царских ушах прерывает смотритель Алексей.
— Чувствуете, да? — спрашивает он, спускаясь к бюсту со ступеней часовни.
— Увы, — делаю расстроенное лицо.
— У нас иконы еще сильнее мироточат.
Алексей зовет меня пройти внутрь. Маленькая часовня плотно обставлена канделябрами и увешана иконами. В центре — образ Николая II.
— С 22 февраля Казанская Божия Матерь мироточит и икона царской семьи. С 24 февраля — сам Государь наш.
Алексей указывает мне на маслянистое пятно на иконе Богоматери.
— Если смотреть под углом 30—45 градусов, оно напоминает крест. Вот вам и доказательство. Не я же тут масло разбрызгиваю и кресты рисую. Сам Господь. Вот еще вам (протягивает лежащий у иконы Богоматери носовой платок) — понюхайте, какой запах от наших икон.
Пахнет действительно чем-то наподобие ароматического масла.
— А бюст царя Николая когда замироточил? — спрашиваю я.
— Это в пятницу было, вчера. Наталья Владимировна первая заметила, — Алексей делает блаженное лицо.
— Она в Симферополе сейчас? — удивляюсь я, вспоминая, что Поклонская накануне вечером была в эфире «Царьграда», и сама говорила, что узнала от коллег.
— Нет, она в Москве. Отдувается там не хуже вашего, — улыбается смотритель часовни.
— А как же она первая заметила, если ее тут не было?
Алексей явно напрягается.
— Наталья Владимировна почувствовала это. А вы нет. Не каждый готов почувствовать божественную благодать.
— А много паломников уже было у бюста? — пытаюсь снизить градус беседы.
— Много. Человек десять уже было. С больными детьми идут.
— От чего можно излечиться у Николая II?
— От всех болезней.
Напоследок Алексей соглашается продать мне свечи. Они стоят «сколько сможете». Когда достаю 100 рублей, настоятель выдает мне две штуки.
Выйдя из дверей часовни, вновь направляюсь к бюсту. Картина прежняя: те же два журналиста, другая прихожанка и никаких котиков.
— Я, если честно, не очень верю в это чудо с Николаем, — говорит прихожанка. — Кровавый он все-таки.
— А сухой или маслянистый?
— Точно сухой.
В синоидальном отделе РПЦ по взаимодействию со СМИ корреспонденту «Новой газеты» отказались прокомментировать ситуацию с мироточением бюста Николая II в прокурорской часовне. «Официальная позиция церкви — не комментируем. Все нужно проверить и изучить», — заявили в отделе.
Иван Жилин,
Симферополь
что делать?
Каземат для государя
Предлагаем юристу Поклонской зафиксировать мироточение бюста Николая II по всей строгости процедуры
Мироточением называют появление на иконах влаги. Если она густая, то это миро. Если как роса — то это елеоточение. Правда, в божественном начале процесса сомневаются даже некоторые церковники.
Скептики объясняют мироточение конденсацией, попаданием всяческих смол во время исполнения обрядов, а еще тем, что масло накапливается на иконе, когда ее целуют помазанные елеем верующие.
В России нередко происходят массовые акты мироточения.
Был случай, когда в Нижегородской области якобы разом «заплакали» 68 икон. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай отзывался об этом следующим образом: «Ребята, надо совесть иметь!»
«Быстро создали комиссию. Все иконы протерли. Храм опечатали и закрыли. Неделю стояло. Хоть бы одна капелька появилась, — говорил он в интервью. — Так что я к этому отношусь с определенной настороженностью».
Правда, митрополит был известный противник канонизации Николая II. Поэтому в заочном споре с Натальей Поклонской его критическую позицию следует считать необъективной. Но в Русской православной церкви действительно существует бюрократическая процедура поверки мироточения. Есть даже экспертная группа по изучению чудесных знамений. По решению местной епархии создается «следственная» комиссия, которая изучает происхождение миро, а при необходимости помещает мироточащий объект в киот и опечатывает его. Если объект продолжает «плакать» и взаперти — значит, он мироточив.
Следует скорее поместить бюст Николая II под «домашний арест» для обстоятельного наблюдения. Надзор за исполнением процедуры можно возложить на прокуратуру Крыма, возле которой и установлен памятник.
Никита Гирин